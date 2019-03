 »  Velké obchody zůstanou o svátcích zavřené, Alza.cz zákaz respektovat stále odmítá

Karel Wolf

Ústavní soud včera zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Alza.cz jej ale stále respektovat nehodlá, výdejen e-shopů se prý netýká.

„Současný nález ústavního soudu se týká zrušení zákona, nikoliv však jeho nesprávného výkladu ze strany ČOI. Je tu stále možnost abychom podali ústavní stížnost a domohli se vynucení ústavně konformního výkladu klíčových právních pojmů, se kterými zákon o prodejní době pracuje, jako je zejména „prodej“ a „prodejní plocha“. To je zatím ale předčasné, protože nápravu mohou sjednat soudy ve správním soudnictví,“ komentuje pro server Lupa.cz Patricie Šedivá, tisková mluvčí Alza.cz.

Za porušení zákazu prodeje během určitých svátků může Česká obchodní inspekce pokutovat až pěti miliony korun. Zákon se týká prodejen s plochou nad 200 metrů čtverečních, což je důvod další kontroverze, podle Svazu obchodu a cestovního ruchu verdikt totiž diskriminuje zaměstnance v malých obchodech. Zákon výslovně zakazuje prodej 1. ledna, na Velikonoční pondělí, dále 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smí velké obchody prodávat jen do 12:00. Alza.cz, kterou ČOI kvůli zákonu pokutoval opakovaně, je přesvědčena, že zákaz obchodní inspekce interpretuje chybně, zákazníci do poboček chodí jen pro vydávané zboží a proto by se na ně zákon vztahovat neměl.

„Momentálně jsme podali tři správní žaloby ke krajským soudům. Jsme přesvědčeni, že zákon o prodejní době na internetové obchody a jejich výdejny vůbec nedopadá, proto bychom se v případě, že by nám ochranu neposkytly krajské soudy, obrátili s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, případně s ústavní stížností na Ústavní soud. Ústavní stížnost však můžeme podat až po vyčerpání všech opravných prostředků, což se zatím nestalo,“ vysvětluje Šedivá a dodává: „Tím, že Ústavní soud zákon o prodejní době nezrušil, se pro nás tedy nic nemění. Budeme však pečlivě studovat nález Ústavního soudu, zda neposkytne nějaká vodítka týkající se názoru na výklad klíčových pojmů zákona o prodejní době. I nadále tento zákon považujeme za absurdní, jelikož omezuje lidská práva a svobody.“