Větší část vlaků Českých drah bude mít bezplatnou Wi-Fi, dopravce vybaví další stovky souprav

Jan Sedlák
Dnes
České dráhy - vlaky - mobilní signál - opakovač Autor: David Slížek, Internet Info

S novým jízdním řádem pro rok 2026 budou České dráhy na tuzemských železnicích provozovat už skoro 5 300 vlaků s dostupným připojením k internetu skrze bezplatnou síť Wi-Fi. Jejich počet se rozšíří o dalších 426 spojů, zejména v regionální dopravě. Wi-Fi připojení tak bude dostupné v 60 procentech všech vlacích Českých drah, v případě dálkových spojů to bude 90 procent.

“Do jednotek Pendolino, Railjet a InterPanter jsme v uplynulém roce nainstalovali 5G opakovače mobilního signálu, laserově upravujeme okna pro snazší průchod signálu do jedoucího vlaku a také průběžně vyměňujeme Wi-Fi routery za ty nejmodernější, které zvládají 5G sítě,” shrnul Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

Dopravce kromě toho ve vlacích testuje satelitní připojení Starlink od společnosti SpaceX. Testovací období bylo prodlouženo přes zimu, firma poskytla technologie zdarma. Češi něco takového testují mezi prvními na světě.

České dráhy v roce 2022 provozovaly 2 248 vlaků s Wi-Fi. V následujících letech to bylo 3 190, 4 026 a 4 824 souprav.

Připojení k internetu v českých vlacích se postupně zlepšuje. Provozovatel Speedtestu dokonce Česko zařadil mezi země s nejrychlejším internetem tohoto druhu.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

