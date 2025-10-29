Lupa.cz  »  České dráhy budou testovat Starlink ve vlacích i přes zimu, Musk technologie poskytne zdarma

České dráhy budou testovat Starlink ve vlacích i přes zimu, Musk technologie poskytne zdarma

České dráhy budou pokračovat v testování satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX. Tuzemský vlakový dopravce se s americkým podnikem domluvil na prodloužení testování na následující zimní měsíce, aby bylo možné zjistit, jak se systém a anténa na střeše budou chovat při sněžení, námraze a obecně v náročnějších podmínkách.

České dráhy rozjely testy ve vlacích InterPanter letos v létě, o čemž jsme podrobněji psali zde. SpaceX zapůjčila technologii zdarma, což platí i pro prodloužení období. Připojení skrze satelitní internet si lze vyzkoušet na trasách Brno – Česká Třebová – Praha a Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc.

“Nadále platí, že samotný terminál nám zůstává zdarma k použití, sazba za využitá data je pak asi jen třetinová oproti tomu, co normálně platíme mobilním operátorům. I to bude jeden z důležitých aspektů, který budeme v následujících měsících zvažovat směrem k dalšímu využívání Starlinku,” uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

České dráhy testují Starlink ve vlacích jako jedni z prvních na světě. Konkrétní výsledky zatím nejsou k dispozici, nicméně případné komerční zakoupení služby se vyhodnotí právě podle testů. Dopravce pouze uvedl, že uživatelé přes Starlink přenesli pět terabajtů dat.

Technologie Starlinku je integrována do stávajícího Wi-Fi systému vlaků InterPanter a doplňuje připojení poskytované skrze sítě mobilních operátorů. Integraci do Wi-Fi systému řeší firma AMiT Transportation, hlavním realizátorem projektu je Škoda Group.

Lupa Starlink krátce otestovala v zaparkovaném vlaku na pražském hlavním nádraží (kusá kolej, první nástupiště). Rychlost downloadu činila až 150 Mb/s, upload se nedostal nad 10 Mb/s. Odezva činila nižší desítky milisekund. Ale byly to testy velmi zběžné.

Připojení k internetu v českých vlacích se postupně zlepšuje. Provozovatel Speedtestu dokonce Česko zařadil mezi země s nejrychlejším internetem tohoto druhu.

