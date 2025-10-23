Lupa.cz  »  Většinu mailů už neotevřou lidé, ale boti. Může za to umělá inteligence i bezpečnostní skeny

Většinu mailů už neotevřou lidé, ale boti. Může za to umělá inteligence i bezpečnostní skeny

Iva Brejlová
Dnes
Letos tvořila robotická otevření e-mailů přibližně 65 procent všech zaznamenaných interakcí. To znamená meziroční nárůst o 15 procent, přitom ještě na konci roku 2021 roboti otevřeli jen 10 procent e-mailů, vyplývá ze statistik české firmy Mailkit.

„Za patnáctiprocentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník ze společnosti Mailkit, která se zabývá e-mailovými kampaněmi.

Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti jsou ovládání například provozovateli služeb e-mailu nebo ochrannými opatřeními konkrétního zařízení. Tím generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce. Automatičtí boti simulují lidské chování, aby tak detekovali škodlivý obsah, vysvětlují experti z Mailkitu.

