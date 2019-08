 »  Vláda schválila 492 milionů korun na digitalizaci Česka

Jan Sedlák

Ministryně financí Alena Schillerová dnes na jednání s národním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou schválila peníze na Digitální Česko. Nad rámec již alokovaných prostředků v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol se jedná o 492 milionů korun.

Větší část z těchto prostředků, konkrétně 382 milionů korun, podle informací Lupy půjde na aktivity, které zastřešuje ministerstvo vnitra.

„Jde o věci spadající do kategorií občan-podnikatel-firma. To znamená, že se bude dále pracovat na Portálu občana, spadají do toho CzechPOINT a základní registry a rozšíří se propojený datový fond a eGON Service Bus,“ uvádí pro Lupu Dzurilla.

Zbylých 100 milionů korun pak půjde na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde řeší Inovační strategii 2019 až 2030. Zde se například alokuje 20 milionů korun na umělou inteligenci (na tu má strategii) a peníze půjdou projekt Jednotné digitální brány (Single Digital Gateway). Stát chce, aby jednotlivé úřady a resorty měly přístup k jednotné platformě.

Na Lupě brzy přineseme podrobnější informace o nově získaných penězích na digitalizaci Česka.