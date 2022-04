Vládním právníkům se nelíbí novela mediálních rad, není v souladu s ústavou

Autor: Filip Rožánek

Koaliční vláda Petra Fialy přerušila jednání o zákonu, který by rozdělil volbu Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát. Podle serveru Aktuálně.cz se proti schválení novely postavili vládní legislativci.

Problém je v přechodném ustanovení, kvůli němuž by do tří měsíců od účinnosti zákona skončili ve funkcích všichni současní členové televizní i rozhlasové rady. Poslanci a senátoři by mezitím zvolili jejich nástupce.

Tento postup ovšem podle stanoviska vládních právníků „představuje riziko v tom smyslu, že pluralita bude bezezbytku nahrazena vůlí aktuální parlamentní většiny“. Legislativní rada vlády, z jejíhož stanoviska Aktuálně.cz cituje, hromadné připravení současných radních o platné mandáty „neshledala jako souladný s ústavou“.

„Navržená přechodná ustanovení vzbuzují pochybnost v tom smyslu, zda nebyla konstruována spíše jako účelová tak, aby v jednom okamžiku mohlo dojít k úplné obměně složení obou rad. Mají tak spíše povahu (nepřiznaného) odvolání všech stávajících členů rad, neboť dopadají na konkrétní osoby, které nyní danou funkci na základě řádného zvolení zastávají,“ napsali vládní legislativci.

Na možnou neústavnost ukončení mandátů všech dosavadních radních kvůli novému způsobu volby upozorňovalo už v připomínkovém řízení ministerstvo práce a sociálních věcí. Odkázalo přitom na judikaturu Ústavního soudu. Ministerstvo kultury, které zákon připravilo, však pochyby o neústavnosti odmítlo. Považuje rozdělení volby mezi obě komory parlamentu za natolik zásadní změnu, že podle něj není vhodné, aby se v jedné radě sešli radní zvolení podle starého principu a radní zvolení novým způsobem.

Legislativní rada vlády na toto vysvětlení nepřistoupila: „Uvedená nevhodnost není nijak podrobněji argumentována. Není zřejmé, proč by funkční období stávajících členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu mělo skončit dříve než po uplynutí šesti let od zvolení,“ namítli právníci.

Stávající členové Rady České televize mají mandáty ještě na několik let. Třem vyprší na konci června 2023, jednomu v červnu 2024, pěti dalším na jaře 2026. Letos v březnu navíc sněmovna do televizní rady doplnila Ilju Racka, který by měl mandát vykonávat až do jara 2028. Příští rok budou televizní radní volit generálního ředitele České televize. K jeho zvolení je potřeba deset hlasů, rada má momentálně přesně deset členů. Dalších pět chybějících se pokusí sněmovna vybrat pravděpodobně na červnové schůzi.