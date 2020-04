 »  Voláme všechny Čechy. Speciální vysílání připomene bitvu o rozhlas před 75 lety

Český rozhlas připomene prostřednictvím speciálního vysílání 75. výročí Pražského povstání a konce druhé světové války. Radiožurnál v úterý 5. května od 12.10 zařadí vzpomínky pamětníků a slavnostní promluvy představitelů veřejného života.

Ve 12.30 přinese rekonstrukci vysílání klíčové hodiny bojů o rozhlas v roce 1945. Právě po půl jedné odpoledne se před 75 lety z rozhlasu ozvala výzva: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“

V dopoledním vysílání zazní dokudrama o Pražském povstání Odvaha se nehodí. Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu bude od 17.05 prezident České republiky Miloš Zeman.

Pásmo Když rozhlas volal o pomoc zařadí na 8. května také Český rozhlas Dvojka.

Stanice mluveného slova Český rozhlas Plus nabídne posluchačům ve stejný den pořad První minuty svobody publicisty Pavla Hlavatého, který se prostřednictvím záznamů z rozhlasového archivu se vrací k dochovaným nahrávkám rozhlasového vysílání v období od 8. do 31. května 1945. V sobotu 9. května se pak posluchači v pořadu Co pro Prahu skutečně znamenali Vlasovci? seznámí s posledními objevy historiků o skutečném rozsahu zapojení armády generála Vlasova do Pražského povstání.

Výročí se budou v nadcházejících dnech věnovat i další stanice Českého rozhlasu.