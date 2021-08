Volební spoty budou na ČT1, ČT2 a ČT3. Televize zveřejnila technické požadavky

Sněmovní volby se blíží a s nimi také bezplatný prostor pro volební spoty stran a hnutí ve vysílání České televize. V době začínající 16 dnů před termínem voleb a končící 48 hodin před otevřením volebních místností mají kandidující subjekty vyhrazeno celkem 14 hodin v rámci vysílacích okruhů České televize. Všechny subjekty mají ze zákona stejný prostor, termíny vysílání se pokaždé určují losem.

Spoty se budou vysílat od 22. září 2021 do 6. října 2021 do 14 hodin. Uvidí je diváci programů ČT1, ČT2 a ČT3. Každý subjekt může dodat maximálně dva pořady o délce 30 sekund. V zájmu zákonem požadované rovnosti časů budou jakékoliv delší spoty zkráceny bez ohledu na obsah. Naopak za kratšími spoty bude doplněna do zbývajícího času textová informace, že je čas vyhrazen kandidujícímu subjektu. Stejný titulek se objeví na obrazovce i tehdy, pokud strana nebo hnutí žádný obsah nedodá.

Česká televize v předstihu zveřejnila technické parametry spotů. Pořady mají být doručeny fyzicky na Kavčí hory na nosiči XDCAM, flash disku nebo pevném disku, a to v rozlišení 1920×1080 pixelů a s poměrem stran 16:9. Fyzické předání je nutné kvůli protokolu, do něhož se uvádí osoba zastupující kandidující subjekt.

Detailní technické požadavky jsou k dispozici na webu České televize.