Lupa.cz  »  VUT v Brně šéfuje mezinárodnímu projektu pro nasazení nové éry šifrování

VUT v Brně šéfuje mezinárodnímu projektu pro nasazení nové éry šifrování

Jan Sedlák
Dnes
QARC Autor: VUT

Pod vedením Vysokého učení technického v Brně odstartoval mezinárodní evropský projekt, jehož cílem je posílit přechod na kvantově bezpečnou kryptografii. Akce QARC (Quantum-Resistant Cryptography in Practice) se bude účastnit 18 institucí z 11 zemí s tím, že v Brně loni ve výběrovém řízení uspěli jakožto lídři projektu. Z evropského programu Horizon Europe na něj jde přes šest milionů eur.

Kvantově odolná bezpečnost je po schválení prvních standardů NIST poměrně velké téma, prosazuje se zejména postkvantové šifrování (PQC), které nestojí na principech kvantové fyziky, ale na nových matematických úlohách, jako jsou hledání bodů v mnohorozměrných mřížkách nebo řešení soustav nelineárních rovnic.

“Hlavním cílem mezinárodního projektu QARC, který koordinuje výzkumný tým FEKT VUT, je posílit přechod na kvantově bezpečnou kryptografii v úzké spolupráci akademické sféry, průmyslu a veřejného sektoru. QARC se zaměřuje nejen na poskytování a testování technických řešení odolných vůči kvantovým útokům, ale také na vytváření mezinárodních sítí nebo na spolupráci národních autorit pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB v ČR),” stojí ve shrnutí.

“Aplikace se zaměří na různé oblasti – od pilotních projektů v oblasti elektronické veřejné správy a open source platforem až po spolupráci s bezpečnostními složkami při ochraně kritické infrastruktury a státu,” stojí v doplnění.

Hlavním řešitelem projektu je profesor Jan Hajný z FEKTu. “QARC je pokračováním našich dlouhodobých aktivit v oblasti postkvantové kryptografie, které začaly před mnoha lety. Díky dřívějším projektům, jako jsou CHESS a NESPOQ (Network Cybersecurity in Post-Quantum Era), jsme získali bohaté zkušenosti s návrhy a praktickým využitím kvantově bezpečných technologií, jaké jsou v současné době například u nás v Laboratoři kvantové bezpečnosti,” uvedl Hajný.

