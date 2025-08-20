Lupa.cz  »  Vydavatel českého Deníku N se loni poprvé dostal do zisku, stále má kumulovanou ztrátu

Vydavatel českého Deníku N se loni poprvé dostal do zisku, stále má kumulovanou ztrátu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Deník N Autor: Depositphotos, Lupa.cz

Česká společnost N media, která od roku 2018 vydává internetové a papírové noviny Deník N, se poprvé dostala do zisku. V roce 2024 podle účetní závěrky udělala tržby 81,5 milionu korun (rok předtím 76,4 milionu) a vykázala tenký zisk 62 tisíc. V roce 2023 ztráta činila 4,3 milionu. Celková kumulovaná ztráta je 66 milionů.

Ještě v roce 2023 se ztráta prohloubila, což byl důsledek změny autorského zákona. Google nebo Facebook jeho vlivem udělaly omezení ve svých službách a médiím tak z nich klesl počet návštěvníků, což mělo dopad i na příjmy. Vliv tehdy mělo i výrazné zvýšení nákladů na tisk novin a zdražování energií a zvýšení DPH na noviny a digitální obsah.

Deník N tak začátkem loňského roku zdražil předplatné. Počet předplatitelů se drží na stabilních 26 tisících. N media dělá také další aktivity, například podcasty nebo knihy.

Firmu N media majoritně vlastní (56,6 procenta) akciovka Independent Press spadající pod Nadaci Independent Press (ta má podíl i v Respektu). Mezi její investory patří Jaroslav a Silke Horákovi (Albatros Media), Libor Winkler (RSJ), Libor Hájek (Livesport) nebo Ondřej Fryc (Reflex Capital). Dalších více než 15 procent patří zaměstnancům a spolupracovníkům a 28 procent drží společnost Denník N vydávající stejnojmenné noviny na Slovensku. Slovenskou entitu ze 49 procent ovládají zaměstnanci a zbytek vlastní Richard Marko, Anton Zajac, Miroslav Trnka, Peter Paško, Maroš Grund (všichni ESET) a dědicové Rudolfa Hrubého.

Od Googlu miliardu, od Seznamu či Facebooku stovky milionů. Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu Přečtěte si také:

Od Googlu miliardu, od Seznamu či Facebooku stovky milionů. Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale problém s očima

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).