Výrobce F-35 rozjíždí spolupráci s českými firmami za 15 miliard včetně simulátoru pro VR

Jan Sedlák
Dnes
VR Group Autor: VR Group

Česká republika z USA za 150 miliard korun koupí 24 moderních bojových stíhaček F-35. To kromě samotných strojů a posílení obrany přinese společné vědecké a technologické projekty. Společnost Lockheed Martin, která F-35 vyrábí, se zavázala realizovat 11 projektů s 12 českými firmami a univerzitami. Jednou z těchto aktivit bude takzvané multidoménové koncepční centrum (MDCC). Pod něj spadnou i virtuální simulace, které bude mít na starost společnost VR Group.

VR Group je součástí státního podniku LOM Praha, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany. LOM se soustředí na výcvik pilotů, personálu, modernizaci vrtulníků a tak dále. VR Group má na starost výcvikové aktivity, což zahrnuje i simulátory. Spolupráce s Lockheed Martin do těchto aktivit zapadne.

“Lockheed Martin poskytne společnosti VR Group speciální programové vybavení pro simulace, související školení, technickou pomoc a know-how, které pomohou při vytváření MDCC. Centrum pak poskytne syntetické prostředí pro operace pokrývající pozemní, vzdušné, námořní, vesmírné a kybernetické domény, což umožní VR Group testovat a vyhodnocovat využití nových simulačních technologií na podporu experimentů a tvorbu konceptů v souladu s požadavky českého ministerstva obrany,” shrnula VR Group.

“V první fázi tříleté spolupráce bude zpracován a implementován podrobný projekt výstavby simulačního centra – tím budou vytvořeny podmínky pro testování a experimenty. Ve druhé fázi budou dále rozšiřovány a testovány simulační schopnosti jednotlivých systémů a jejich vzájemné propojení, což povede ke zvýšení schopností pro experimenty,” doplnila firma.

Do podobné sféry spolupráce míří i projekt s holešovickou firmou Vrgineers, který i díky investici z Tchaj-wanu vyrábí pokročilé brýle pro virtuální realitu (podílela se i na českém headsetu od Somnium Space). Ty jsou často používány pro výcvik pilotů a další simulace.

Vrgineers a Lockheed Martin spolupracují delší dobu. “Lockheed Martin byl mezi prvními společnostmi ve vojenském průmyslu, které otestovaly náhlavní soupravy pro virtuální a smíšenou realitu nové generace Vrgineers pro výcvik profesionálních pilotů. Společnost Vrgineers od té doby plně integrovala své technologie se simulačním softwarem společnosti Lockheed Martin,” popsala společnost.

Americký dodavatel má spolupracovat také s dalšími lokálními subjekty jako One3D, PBS, HiLase, Honeywell Aerospace Olomouc, Ray Service, Aerotech Czech, Aero Vodochody, ČVUT, VUT nebo VZLÚ. Několik projektů se má řešit i americkou firmou Pratt & Whitney. Celková hodnota aktivit je přes 15 miliard korun.

Souvisí zákaz Huawei i s nákupem stíhaček F-35? Pro českou vědu a firmy může být napojení na Čínu problém

