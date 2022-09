Výzkum: Placené televizi dávají v Česku přednost mladší diváci do 45 let

Využívání placené televize se v Česku obecně liší zejména podle věku televizních diváků, přičemž mladší ji využívají více a starší naopak méně. Bezplatné sledování televizních stanic v pozemním digitálním vysílání preferují diváci nad 45 let. Vyplývá to z výzkumu Atmedia Index, který zajistila agentura Nielsen Admosphere v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku se 3939 respondenty. Zadavatelem průzkumu byla společnost Atmedia, která obchodně zastupuje placené kanály.





Mezi zákazníky některého z operátorů placené televize je 62 % televizních diváků ve věku 25–34 let. Satelitní či kabelové televizi nebo IPTV dávají před pozemním digitálním vysíláním přednost také televizní diváci ve věku 35–44 let, konkrétně je to 55 % z nich.





Naopak u televizních diváků nad 45 let převažuje bezplatné sledování televizních stanic dostupných v pozemním digitálním vysílání. Placenou televizi má 49 % televizních diváků ve věku 45–54 let a 48 % ve věku 55–69 let.

„Zatímco mladší diváci uvádějí jako důvod pro pořízení placené televize především možnost odloženého sledování televizních pořadů, pro starší diváky je primárním benefitem placené televize větší nabídka televizních stanic,“ komentoval výsledky za Atmedia ředitel výzkumu a marketingu Pavel Müller.

Možnost zpětného sledování televizních pořadů je důležitý konkrétně pro 45 % diváků ve věku 25–34 let a 39 % diváků ve věku 35–44 let, kteří sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize. Ze skupiny diváků ve věku 45–54 let a 55–69 let se jich pod tento benefit podepsalo méně, konkrétně 33 %, respektive 29 %.

U možnosti sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v pozemním digitálním vysílání, je situace opačná. Bohatá nabídka televizních stanic je důležitá pro 37 % diváků ve věku 45–54 let a 45 % diváků ve věku 55–69 let. Naopak z mladších kategorií se pod tento důvod k placení za sledování televize podepsalo 33 % diváků ve věku 25–34 let a 39 % diváků ve věku 35–44 let.

Za třetí nejdůležitější benefit označovali mladší diváci sledování televize na více zařízeních současně. Naopak u diváků nad 45 let patří k třetímu nejčastěji uváděnému důvodu vysílání ve vysoké kvalitě (HD).