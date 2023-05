Warner Bros. Discovery je ve velké ztrátě, streaming ale poprvé v zisku

Autor: HBO

Majitel HBO Max oznámil výsledky hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. Firma Warner Bros. Discovery byla ke konci března v červených číslech, celková ztráta dosáhla 1,07 miliardy dolarů.





Klasické stanice HBO, streamovací služba HBO Max a aplikace Discovery+ mají dohromady 97,6 milionu předplatitelů. Oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku je to nárůst o 1,6 milionu. Většina předplatitelů je z USA a Kanady, mezinárodních předplatitelů je 42,3 milionu.





Divize služeb pro přímé předplatitele (DTC) je poprvé zisková, zisk v prvním čtvrtletí dosáhl 50 milionů dolarů. Generální ředitel David Zaslav při té příležitosti ohlásil, že streamovací byznys bude na domácím americkém trhu v černých číslech už za celý rok 2023. Dříve slíbil, že streamovací divize bude mít do roku 2024 vyrovnané hospodaření a do roku 2025 bude zisková.

Warner Bros. Discovery ve zprávě o hospodaření vyzdvihla úspěch seriálu The Last of Us, který překonal všechny rekordy sledovanosti na HBO Max v Evropě a v Latinské Americe. Ve Spojených státech dosáhla průměrná sledovanost každé epizody skoro 32 milionů diváků.

Ztrátový výsledek hospodaření jde na vrub nákladům spojeným s restrukturalizací po spojení dříve samostatných firem WarnerMedia a Discovery.