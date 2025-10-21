Lupa.cz  »  Warner Bros. Discovery zkoumá, jestli by nebylo lepší prodat celou firmu

Warner Bros. Discovery zkoumá, jestli by nebylo lepší prodat celou firmu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Warner Bros. Discovery Autor: Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery (ilustrační foto)

Mediální společnost Warner Bros. Discovery v úterý oznámila, že sice pokračuje v plánovaném rozdělení na dvě firmy, ale zároveň zkoumá i možnost prodeje celého podniku. V tiskové zprávě společnost upřesnila, že reaguje na nezávazný zájem, který o koupi celé skupiny i její samostatné divize Warner Bros. projevilo několik blíže nespecifikovaných stran. 

Podle médií by jedním ze zájemců mohla být korporace Paramount Skydance.

Původně měly do poloviny roku 2026 vzniknout dvě samostatné společnosti, Warner Bros. a Discovery Global. Představenstvo nyní posoudí, zda v tomto původním plánu pokračovat, přistoupit k prodeji celé společnosti, nebo uskutečnit samostatné transakce pro divize Warner Bros. a Discovery Global.

„Nadále podnikáme důležité kroky, abychom naši společnost připravili na úspěch v dnešním vyvíjejícím se mediálním prostředí, a to tím, že prosazujeme naše strategické iniciativy, vracíme našim studiím vedoucí postavení v oboru a globálně rozšiřujeme HBO Max,“ prohlásil generální ředitel David Zaslav.

„Není překvapením, že značná hodnota našeho portfolia získává stále větší uznání ze strany ostatních na trhu. Poté, co se objevila poptávka z několika stran, jsme zahájili komplexní přezkum strategických alternativ, abychom identifikovali nejlepší cestu vpřed k uvolnění plné hodnoty našich aktiv,“ dodal.

Přezkoumání všech příležitostí je podle vedení firmy v nejlepším zájmu akcionářů. Společnost Warner Bros. Discovery zdůraznila, že si nestanovila žádný termín pro dokončení přezkumu. Firma neplánuje další oznámení, dokud její představenstvo neschválí konkrétní postup.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Nakoupíte jen někde

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery, i když ji lékař doporučil

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).