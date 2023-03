Warneři zažalovali Paramount kvůli právům na seriál South Park

Autor: Comedy Central/Paramount

Animovaný seriál South Park se stal předmětem soudního sporu dvou provozovatelů streamovacích aplikací. Warner Bros. Discovery požaduje stovky milionů dolarů od společnosti Paramount za porušení smlouvy o digitální distribuci seriálu.





South Park vyrábí dceřiná firma studií Paramount, kterou spoluvlastní autoři seriálu Trey Parker a Matt Stone. Žaloba uvádí, že firma Warner Bros. Discovery v roce 2019 koupila práva na exkluzivní vysílání v aplikaci HBO Max na americkém trhu.





Dohoda v hodnotě půl miliardy dolarů se týkala všech natočených epizod i tří budoucích sérií po deseti dílech.

Tato smlouva však podle žaloby nebyla dodržena. Sjednaný počet nových dílů Warneři nedostali. 24. série měla kvůli pandemii jenom dva díly, 25. série jenom šest epizod a 26. řada jich bude mít podle všeho také jenom šest. Místo 30 dílů tedy Paramount dodá jen 14.

Warnery také překvapilo, když Paramount přišel s projektem vlastní streamovací služby a v roce 2021 oznámil, že na ní exkluzivně umístí nové díly South Parku. Při uzavírání distribuční smlouvy přitom Paramount zjišťoval u Warnerů, zda by mohl seriál případně dát i do své aplikace. Warneři na to opáčili, že takový návrh je pro ně neprůchozí.

Žaloba dále uvádí, že Paramount se snaží obejít podmínky smlouvy a žongluje proto se žánrovým zařazením nových dílů South Parku pro Paramount+. Vyhýbá se označení „epizody“, místo toho je popisuje například jako „filmy“. Pro Paramount+ už vznikly čtyři speciály.

„Jsme přesvědčeni, že tato tvrzení jsou neopodstatněná, a těšíme se, že to prokážeme v rámci soudního procesu,“ reagoval na žalobu Paramount. „Rovněž podotýkáme, že Paramount nadále dodržuje smlouvu a dodává nové epizody South Parku na HBO Max, přestože společnost Warner Bros. Discovery nezaplatila a odmítá zaplatit licenční poplatky, které Paramountu dluží za již dodané epizody, které HBO Max nadále vysílá,“ dodalo studio v prohlášení.