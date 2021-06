Webtrh opět mění majitele. Ten slibuje lepší vzhled a nové funkce

Služba Webtrh.cz opět mění majitele. Podle informace na fóru se jím má stát společnost Netter sídlící v Hradci Králové a Opatovicích nad Labem. V obchodním rejstříku nicméně změny ještě propsány nejsou. Společníky tam nadále jsou Martin Schlemmer a DeCP investing group. Ta do Webtrhu vstupovala v lednu loňského roku.

Za Netterem stojí Jakub Glos. Firma se zabývá vývojem webů, webhostingem, SEO, copywritingem, PPC a dalšími přidruženými oblastmi.

Nový majitel má postupně představit nové funkce Webtrhu. Má jít o katalog freelancerů a firem v IT službách, WordPress hosting, úložiště dat, tvorba a prodej WordPress šablon, výuková akademie, zveřejňované podvody firem, znalostní testy, analytický nástroj pro weby nebo kolo štěstí.

Úprav má doznat i design. “Zde plánujeme změnu zpět do starých kolejí. Při redesignu budeme vycházet z již nové verze Webtrhu, kterou přestylujeme do starého kabátu při zachování barev, rozložení a funkcí ze staré verze. Jde nám o to, aby byl nový vzhled a UX přijatelný pro všechny a přepnutí na něj bylo příjemnou změnou a ne nucenou adaptací,” informuje Glos.