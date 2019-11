 »  Xerox potvrdil nabídku na HP, nabízí 33 miliard dolarů, HP ale zatím vyčkává

Karel Wolf

Xerox za HP Inc. nakonec nabídl 22 dolarů za akcii, tedy dohromady 33 miliard dolarů (760 miliard korun), společnost HP obdržení nabídky potvrdila, ale nijak se k ní zatím nevyjádřila.

Podle Bloombergu společnost nepociťuje žádný tlak, který by jí nutil k rychlému rozhodnutí. „Správní rada HP se snaží vytvořit pro akcionáře co největší hodnotu a není přesvědčena, že prodej společnosti Xerox by byl správným krokem. Rada také necítí žádný tlak na rychlou reakci,“ cituje agentura zdroje obeznámené s jednáními, kteří si ale nepřáli být jmenováni. Xerox přitom nastavil časový limit pro odpověď do týdne. Háček může být v tom, že Xerox údajně (podle CNBC) nabízí jen 77 % hodnoty „v hotovosti“ a zbytek mají tvořit akcie Xeroxu.

Souvislosti: Xerox by rád koupil HP, zvažuje nabídku

HP Inc., výrobce počítačů a tiskáren pro koncový i firemní segment, představuje tu méně úspěšnou část v roce 2015 rozděleného IT obra. Firma se dlouhodobě potýká s řadou problémů, naposledy společnost silně zasáhl trend rychle klesající potřeby tištěných dokumentů. Jen minulý měsíc společnost oznámila plán na zrušení 9 000 pracovních míst (16 % aktuálního počtu zaměstnanců) z důvodu další restrukturalizace. Tržní hodnota společnosti před oznámením nabídky dělala přibližně 27 miliard dolarů (asi 622 miliard Kč). Cena akcií HP zažívala od října 2018 prakticky nepřetržitou jízdu z kopce, ta dosáhla svého současného dna trochu symbolicky opět v říjnu letošního roku na ceně 16 dolarů za akcii.