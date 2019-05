 »  Z-BOT: Zásilkovna spustila první automatizovanou výdejnu, zatím jen v Praze

Jan Sedlák

Doručovací služba Zásilkovna.cz nasadila první zařízení pojmenované Z-BOT. Jde o automatizované výdejní místo bez obsluhy. První přístroj se nachází v obchodním centru Chodov v Praze a pokud uspěje, chce Zásilkovna další takové výdejny instalovat v dalších obchoďácích nejenom v hlavním městě.

Pro vyzvednutí zásilky je třeba znát unikátní heslo vygenerované při objednání a zaplacení. Vydání pak má být záležitostí několika sekund. Maximální kapacita Z-BOTa je 315 zásilek denně a společnost proto jeho využití cílí především do míst s větší koncentrací lidí.

„Z-BOT nepotřebuje znát žádné informace o velikosti ani o váze zásilek, zásilka musí pouze splnit maximální rozměr zásobníku a musí se vejít do vkladového okénka. Zařízení při vstupu zásilku změří a zařadí ji do místa, které odpovídá jejímu rozměru, tak aby v úložném prostoru vznikalo co nejvíce místa pro další zásilky. Z-BOT potom ve zvolených intervalech zásilky automaticky zkonsoliduje, což funguje podobně jako defragmentace disku v počítači. Uvnitř má robotický pojezd, který automaticky ukládá zásilky do volných pozic a automaticky přistavuje zásobník pro zásilky. Rozměry instalovaného Z-BOTa v OC Chodov je 3,1 m na výšku a 3,7 m na šířku, hluboký je 2,1 m,“ uvádí Zásilkovna.