 »  Za lidmi do regionů. Unicorn otevřel vývoj v Liberci, Písku, Pardubicích a Ostravě

Jan Sedlák

Česká softwarová společnost Unicorn je jedna z dalších, která si při hledání nedostatkových IT odborníků pomáhá otevíráním vývojových center v regionech. Firma dnes oficiálně jedno takové centrum otevřela v Liberci, v dubnu vzniklo v Písku, v květnu v Pardubicích a v červnu v Ostravě.

Vedle šesti kanceláří v Praze a dvou v Brně už má Unicorn pobočky také v Hradci Králové, Chrudimi, Liberci, Mladé Boleslavi a Plzni. Další dvě má na Slovensku, dvě jsou také na Ukrajině a jedna v Nizozemsku. Unicorn má celkem 21 vývojových center a 2100 spolupracovníků, přičemž asi polovina z nich je v Praze.

Unicorn volí strategii, kdy vývojová centra zakládá v univerzitních městech, kde jsou k dispozici lidé vzdělaní v oboru. Zároveň také kanceláře otevírá tam, kde má důležité zákazníky. Příkladem je Mladá Boleslav, kde Unicorn spolupracuje se Škodou Auto.

„Ptáme se spolupracovníků, kde – v jakém městě – by chtěli pracovat, a pokud najdeme shodu, místo si vyhodnotíme, a pokud do sebe všechno zapadne, pobočka může vzniknout. Tímto způsobem vzniklo například i vývojové centrum právě tady v Liberci. Prvními místními spolupracovníky budou kolegové, kteří dříve pracovali v naší pobočce v Mladé Boleslavi a nyní se mohou vrátit blíže k domovu nebo vyřešit každodenní dojíždění. Není to ale jen tak, že bychom vytvářeli spolupracovníkům pobočky podle místa jejich bydliště. Jádrem každého regionálního týmu jsou často spolupracovníci, kteří už v Unicornu nějakou dobu pracují, ale předpokládá se, že další růst a rozvoj už bude z místních zdrojů,“ popisuje provozní ředitel Unicornu Lukáš Zrzavý.