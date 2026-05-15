Začíná hokejové mistrovství světa. Česká televize má vysílací práva až do roku 2034

Filip Rožánek
Dnes
Mistrovství světa v hokeji 2023 Autor: Jukka Rautio/HHOF – IIHF Images

Česká televize odvysílá z letošního mistrovství světa v hokeji všech 64 zápasů. Zařadí je na stanici ČT sport a na digitální platformu ČT sport Plus. Turnaj dnes začíná ve Švýcarsku.

Přenosy budou dostupné také na webu ctsport.cz, v mobilní aplikaci ČT sport, v hybridním prostředí HbbTV a v iVysílání. Vedle přímých přenosů chce televize nabídnout výsledkový servis, sestřihy, krátká videa, reakce hráčů a zpravodajství přímo ze stadionů.

„Mistrovství světa v hokeji je událost, která dlouhodobě spojuje celé Česko. Loňský šampionát zasáhl 5,5 milionu diváků a potvrdil nezastupitelnou roli veřejnoprávního média při vysílání velkých sportovních událostí. Právě dostupnost těchto přenosů pro širokou veřejnost vnímáme jako jednu z klíčových součást naší služby divákům,“ míní generální ředitel České televize Hynek Chudárek. 

Zápasy budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Expertní tým tvoří Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry bude přímo z dějiště turnaje zajišťovat Darina Vymětalíková. Studio na Kavčích horách povede Jiří Hölzel.

Část týmu bude působit přímo ve Švýcarsku. Ve Fribourgu budou Robert Záruba, Milan Antoš a Darina Vymětalíková, v Curychu Tomáš Jílek a Petr Hubáček. Z Kavčích hor budou komentovat Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Studio doplní stálí experti David Pospíšil a Jan Procházka.

Česká televize má vysílací práva na mistrovství světa v ledním hokeji do roku 2034. Letos podle ředitele sportovní divize Jiřího Ponikelského prodloužila také spolupráci s Českým svazem ledního hokeje o pět let. „Sportovní vysílání České televize, zejména program ČT sport, nabízí kompletní pokrytí reprezentačního hokeje. Diváci se mohou těšit i do budoucna nejen na seniorský světový šampionát, ale i na juniorská mistrovství světa, světové šampionáty žen, turnaje Evropské tour mužů i žen a další hokejové zážitky,“ dodal Ponikelský.

Doprovodný digitální obsah zahrne průběžné online zpravodajství z prostředí české reprezentace i ze zákulisí turnaje. Česká televize chystá také tematické podcasty, interaktivní obsah a speciální online verzi AZ kvízu zaměřenou na hokej.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

