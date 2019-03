 »  Zákon o právu na digitální službu míří do sněmovny, má podporu poslaneckých klubů

Karel Wolf

Zástupci všech poslaneckých klubů včetně ministra vnitra Jana Hamáčka dnes podepsali memorandum, které garantuje podporu zákona o právu na digitální službu ve Sněmovně a zavazuje všechny aktéry ke spolupráci, návrh míří do Sněmovny již teď v březnu.

Zákon by měl v dohledné budoucnosti (do pěti let od jeho přijetí) garantovat možnost komunikovat s úřady státu čistě elektronicky a zbavit občany povinnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. Podle zákona by k prokázání totožnosti měla plně dostačovat například elektronická občanka nebo identitní prostředky bank. Všechny ostatní skutečnosti, stav, či událost by si mohli občané moci nechat uložit do Registru práv a povinností.

Práce na zákoně probíhala pod záštitou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá leader Pirátské strany Ivan Bartoš, ve spolupráci s ICT unií v čele s prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, vládním zmocněncem Vladimírem Dzurillou, právníkem Františkem Korbelem a dalšími politiky a odborníky z oblasti eGovernmentu. Během následujících dní mají pod návrh zákona, který poslanci předloží do konce března, připojit své podpisy i jednotliví poslanci. Další zákony, které jsou nezbytné pro nastartování celého procesu, vypracuje a předloží Ministerstvo vnitra ČR opět v součinnosti s pracovní skupinou.

Kompletní znění návrhu zákona o právu na digitální služby čtěte zde: