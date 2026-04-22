Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávkovou pohotovost, ministr Klempíř zákon nestáhne

Odbory a pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Reagují tak na chystaný vládní zákon o médiích veřejné služby, který má převést financování obou institucí pod státní rozpočet. Podle zástupců médií návrh postrádá záruky proti politickým zásahům a hrozí rozkolísáním rozpočtů.
K odporu proti zákonu se v symbolických 11:59 připojili také studenti z více než 200 škol po celé České republice. V Praze se vydali na protestní pochod z Palachova náměstí k Ministerstvu kultury.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dnes ve Sněmovně označil protesty i kroky odborů za legitimní, stažení novely však odmítl. „Mají právo nejenom na to vyjádření, ale mají právo na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit,“ komentoval ministr studentské akce s tím, že on sám se schůzce s odboráři nevyhýbá, pokud bude věcná.
K samotné kvalitě předpisu Klempíř uvedl, že „perfektní zákony předkládá jenom bůh“, a dodal, že relevantní připomínky z probíhajícího řízení do textu zapracuje. Přestože zákon nepovažuje za hotový, trvá na jeho účinnosti od začátku příštího roku.
Představitelé veřejnoprávních institucí a zaměstnanců vidí situaci podstatně kritičtěji. Jan Křemen, předseda stávkového výboru odborů v ČRo, varoval, že návrh „významně naruší stabilitu Českého rozhlasu a znemožní mu naplňovat veřejnou službu v plném rozsahu“. Člen stávkového výboru v ČT Jan Moláček vyzval vládu, aby od plánu, který by podle něj obě média zlikvidoval, zcela upustila. Podle Jana Hergeta z iniciativy Veřejnoprávně jsou pracovníci připraveni i ke stávce, která by byla znát přímo ve vysílání, ačkoliv by při ní nadále dodržovali zákonné povinnosti a kodex.
Kromě systémové změny financování vyvolávají obavy také konkrétní rozpočtové škrty, které by novela přinesla. Ty by podle předsedy televizních odborů Vlastimila Vojtěcha mohly vést k hromadnému propouštění a neschopnosti médií plnit své poslání.
Studentská iniciativa Média nedáme!, která v Praze zaplnila náměstí Jana Palacha, upozorňuje na riziko omezení původní tvorby, regionálního vysílání či dokumentaristiky. Mluvčí iniciativy Tomáš Stráník zdůraznil, že pokud budou média nově závislá na státním rozpočtu, vznikne nebezpečný prostor pro politický tlak.
Podporu veřejnoprávním médiím vyjádřilo i přes 50 000 signatářů výzvy „Média patří občanům“. Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) svolali na čtvrtek jednání všech sněmovních stran s řediteli obou dotčených médií. V úterý se vicepremiér Karel Havlíček (ANO) setkal s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, ve středu odpoledne následovala schůzka generálního ředitele České televize Hynka Chudárka s premiérem Andrejem Babišem (ANO).