Zdravotně postižení a lidé v nouzi bude mít dál slevu na internet a volání, vybírat mohou ze čtyř operátorů

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v nedávném výběrovém řízení vybral poskytovatele zvýhodněných telekomunikačních a internetových služeb pro zdravotně postižené a lidi v nouzi. Ti nadále budou mít nárok na měsíční slevu 200 korun na pevný a mobilní internet, hlasové služby a balíčky těchto nabídek. Podrobné informace k žádosti na slevu jsou zde.
Do výběrového řízení se přihlásili všichni čtyři dosavadní poskytovatelé tohoto zvýhodnění. Konkrétně jsou to T-Mobile, Vodafone, O2 a PODA. Všichni splnili podmínky a budou v nabídce zvýhodněných služeb pokračovat. Předseda Rady ČTÚ Marek Ebert uvedl, že je pozitivní, že uživatelé budou nadále oprávnění moci si “vybírat z více nabídek, služeb, tarifů a zejména poskytovatelů.”
“Cílem výběrového řízení bylo zajistit, aby osoby se zvláštními sociálními potřebami měly přístup k veřejně dostupným službám elektronických komunikací za zvýhodněné ceny. Zvláštní ceny se vztahují jak na pevný, tak i na mobilní přístup k internetu, stejně jako na pevné i mobilní hlasové služby, a to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Jedná se o cenové zvýhodnění 200 korun za kalendářní měsíc a nárok na slevu mají osoby se zdravotním postižením a osoby s nízkými příjmy,” shrnul telco regulátor.
“Zvláštní ceny budou podle nového rozhodnutí poskytovány od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2028. Úřad jednotlivým poskytovatelům, kteří se přihlásili do výběrového řízení, uloží povinnosti tak, aby nedošlo k přerušení již stávajícího poskytování služby s cenovým zvýhodněním,” dodal ČTÚ.