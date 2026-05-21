Lupa.cz

Ze studia, které pomáhalo Rohlíku nebo Trezoru, se zrodil nový andělský investor

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ondřej Jelínek, Trau Autor: TRAU

Pražské designové studio Trau pět let řešilo digitální prezenci startupům, které dohromady posbíraly na investicích přes 1,6 miliardy dolarů. Teď se rozhodlo, že vedle faktur začne posílat i šeky. Studio Ondřeje Jelínka se pouští do andělského investování – každý rok podpoří až čtyři startupy částkou 25 až 50 tisíc dolarů.

Jedním z prvních projektů, které studio svou investicí podpořilo, byla inkubace startupu Rendero zaměřeného na generování architektonických vizualizací pomocí AI. V něm dále zůstává v pozici investora.

Studio založil Jelínek v roce 2021 a zaměřuje se na digitální design a webový vývoj pro technologické startupy s ambicí prorazit v USA. Dodává řešení od brandové strategie přes UX/UI design webů a digitálních produktů až po web development. Startupům, do kterých nyní investuje, předává zkušenosti z budování značek a produktů pro firmy jako Rohlik Group, Trezor nebo americkou AI cloudovou platformu Together AI a další desítky projektů, jež dohromady získaly investice za více než 1,6 miliardy dolarů.

Projekt buduje síť investorů a partnerů v Evropě i Spojených státech, spolupracuje s venture kapitálovými fondy Rockaway a Soulmates Ventures, jejichž portfoliovým firmám pomáhá s růstem skrze design. Letos se stalo součástí European Startup Embassy, iniciativy pomáhající českým a evropským zakladatelům s expanzí do USA.

Přes 70 procent klientů TRAU sídlí ve Spojených státech. Dlouhodobě Jelínkův tým spolupracuje s americkou společností Luxury Presence, kterou provází od Series A až po Series C, v minulosti pomáhal kromě zmíněných firem také společnosti Myriad AI, která loni v září uzavřela seedové investiční kolo v hodnotě 7,8 milionu dolarů.

Prodej Rossumu uvolnil další peníze. Česko se víc přiblížilo fenoménu, který v Estonsku spustil Skype Přečtěte si také:

Prodej Rossumu uvolnil další peníze. Česko se víc přiblížilo fenoménu, který v Estonsku spustil Skype

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).