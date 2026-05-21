Ze studia, které pomáhalo Rohlíku nebo Trezoru, se zrodil nový andělský investor

Pražské designové studio Trau pět let řešilo digitální prezenci startupům, které dohromady posbíraly na investicích přes 1,6 miliardy dolarů. Teď se rozhodlo, že vedle faktur začne posílat i šeky. Studio Ondřeje Jelínka se pouští do andělského investování – každý rok podpoří až čtyři startupy částkou 25 až 50 tisíc dolarů.
Jedním z prvních projektů, které studio svou investicí podpořilo, byla inkubace startupu Rendero zaměřeného na generování architektonických vizualizací pomocí AI. V něm dále zůstává v pozici investora.
Studio založil Jelínek v roce 2021 a zaměřuje se na digitální design a webový vývoj pro technologické startupy s ambicí prorazit v USA. Dodává řešení od brandové strategie přes UX/UI design webů a digitálních produktů až po web development. Startupům, do kterých nyní investuje, předává zkušenosti z budování značek a produktů pro firmy jako Rohlik Group, Trezor nebo americkou AI cloudovou platformu Together AI a další desítky projektů, jež dohromady získaly investice za více než 1,6 miliardy dolarů.
Projekt buduje síť investorů a partnerů v Evropě i Spojených státech, spolupracuje s venture kapitálovými fondy Rockaway a Soulmates Ventures, jejichž portfoliovým firmám pomáhá s růstem skrze design. Letos se stalo součástí European Startup Embassy, iniciativy pomáhající českým a evropským zakladatelům s expanzí do USA.
Přes 70 procent klientů TRAU sídlí ve Spojených státech. Dlouhodobě Jelínkův tým spolupracuje s americkou společností Luxury Presence, kterou provází od Series A až po Series C, v minulosti pomáhal kromě zmíněných firem také společnosti Myriad AI, která loni v září uzavřela seedové investiční kolo v hodnotě 7,8 milionu dolarů.