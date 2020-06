 »  Zoot spouští vlastní marketplace pro partnerský prodej, první značka už je na webu

Český online prodejce módy Zoot spustil vlastní marketplace, přes které umožní prodej především lokálním kamenným konkurentům. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Na platformě pro partnerský prodej začalo interní IT společnosti pracovat ještě během karantény. Zoot dle svého vyjádření v současné chvíli jedná s desítkami českých módních firem, které by měly během následujících týdnů postupně na e-shopu vystavit první produkty. Partneři budou moci využít i síť výdejen, kterou Zoot disponuje (20 vlastních a přes 60 partnerských výdejen). Technické napojení by mělo probíhat podobně, jako když e-shopy vystavují produkty na Heureku.

“První značka Under Armour už je na webu k dispozici našim zákazníkům. V další vlně nasazujeme Pietro Filipi, Karu, Styx nebo třeba eko zboží e-shopu Econea. Naší zásadní podmínkou jsou kvalitní fotky, a tak jsme chtěli vyřešit i ty situace, kdy je partneři nebudou mít v dostatečné kvalitě. Dáváme tak k využití i ateliér v naší centrále v Říčanech a vytvořili jsme rovnou službu, díky které jsme schopni pro partnery fotky dofotit,” říká Robert Vojáček, manažer odpovědný za růst.

“Chceme opravdu důsledně u partnerů hlídat kvalitu zboží a chceme si udržet velkou rychlost dodání, a tak jsme se rozhodli, že poslední míli k zákazníkovi si chceme držet pod svou kontrolou. Když si tedy na ZOOTu objednáte dvoje šaty z našeho skladu, kde stále držíme zásoby v hodnotě kolem 150 milionů Kč, a jedno tričko od našeho partnera, tak my vše zkompletujeme u nás na expedici a vám zašleme v jedné zásilce z našeho skladu,” dodává.

Společnost zároveň módním značkám nabídne program financování skladových zásob, který by jim pomohl částečně pokrýt cash flow potřeby provozu. “Tento program v první fázi finančně kryje ZOOT z prostředků majoritního akcionáře, kterým je investiční skupina Natland, ale zároveň jej připravujeme do podoby bankovního produktu spolu s finanční institucí působící na českém trhu,” říká Lukáš Uhl, ředitel společnosti.

Web Zootu v dubnu navštívilo 1,5 milionu uživatelů.