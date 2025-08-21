Zranitelnost v Microsoft SharePointu stála za zvýšeným počtem bezpečnostních incidentů v ČR

Útočníci na českou infrastrukturu leto v červenci zneužívali známou zranitelnost SharePointu od Microsoftu. Ta nese označení CVE-2025–53770 a ohrožuje edice 2016, 2019 a Subscribe Edition.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve zprávě za červenec uvedl, že v tomto letním měsíci evidoval 23 kybernetických bezpečnostních incidentů, což byla letos zatím nejvyšší zaznamenaná hodnota. Za to kromě nadprůměrný počet provozních výpadků, ale také právě díry v SharePointu a dále ransomware.
“Po dvouměsíčním období, kdy NÚKIB evidoval pouze méně významné kybernetické incidenty, nyní registroval také dva významné a jeden velmi významný incident. Dva z nich přitom nebyly spojeny s kybernetickým útokem a došlo k nim v důsledku výpadku dodávky elektrické energie. NÚKIB v průběhu července řešil také celkem sedm kybernetických událostí. Ty zahrnovaly například pokusy o zneužití výše zmíněných zranitelností, vyděračskou zprávu či nežádoucí komunikaci z podezřelé IP adresy,” popsal úřad.