Lupa.cz  »  Zranitelnost v Microsoft SharePointu stála za zvýšeným počtem bezpečnostních incidentů v ČR

Zranitelnost v Microsoft SharePointu stála za zvýšeným počtem bezpečnostních incidentů v ČR

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Microsoft Autor: Internet Info

Útočníci na českou infrastrukturu leto v červenci zneužívali známou zranitelnost SharePointu od Microsoftu. Ta nese označení CVE-2025–53770 a ohrožuje edice 2016, 2019 a Subscribe Edition.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve zprávě za červenec uvedl, že v tomto letním měsíci evidoval 23 kybernetických bezpečnostních incidentů, což byla letos zatím nejvyšší zaznamenaná hodnota. Za to kromě nadprůměrný počet provozních výpadků, ale také právě díry v SharePointu a dále ransomware.

“Po dvouměsíčním období, kdy NÚKIB evidoval pouze méně významné kybernetické incidenty, nyní registroval také dva významné a jeden velmi významný incident. Dva z nich přitom nebyly spojeny s kybernetickým útokem a došlo k nim v důsledku výpadku dodávky elektrické energie. NÚKIB v průběhu července řešil také celkem sedm kybernetických událostí. Ty zahrnovaly například pokusy o zneužití výše zmíněných zranitelností, vyděračskou zprávu či nežádoucí komunikaci z podezřelé IP adresy,” popsal úřad.

Češi z Avastu zdarma zveřejnili nástroj na dešifrování ransomwaru, který napadl přes sto firem Přečtěte si také:

Češi z Avastu zdarma zveřejnili nástroj na dešifrování ransomwaru, který napadl přes sto firem

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby tuzemských hor:

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).