 »  Aby se EK nažrala a Google zůstal celý aneb Jak má vypadat výběr prohlížeče a vyhledávače v Androidu

Na druhou stranu, známý příklad ballot screen, kterou musel po rozhodnutí Komise ve Windows používat Microsoft, ukazuje, že takové opatření může v praxi zaostávat za realitou: Internet Explorer nakonec ztratil dominanci i bez ní, když jej na pozici majoritního prohlížeče postupně nahradil právě Google Chrome.

Konkurenti Googlu každopádně s výslednou podobou ballot screen v Androidu spokojení nejsou. „Google i po červenci 2018 nadále porušuje pravidla hospodářské soutěže v EU, protože do dnes nepřišel s ničím, co by bylo možné nazvat nápravou. Tahle choice screen to zjevně také nebude,“ hodnotí opatření Michal Feix.