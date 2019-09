 »  Amazon, Google či české Zuri. Drony pro přepravu osob jsou blíže, než si myslíme

Ty během několika desítek minut doručí krev na lokalitu vzdálenou i přes sto kilometrů, což ve státech bez fungující infrastruktury, složitým terénem (kopce, řeky, bažiny) a skutečností, že by převoz trval déle než jeden den, znamená reálnou záchranu lidských životů. Zajímavostí je například to, že Bono Vox z U2 do tohoto startupu nedávno investoval a je nově jedním z členů představenstva.

Nicméně do Urban Air Mobility (UAM) patří i ostatní drony, které se budou pohybovat v městském prostředí, a to především pro přepravu lékařských potřeb a vzorků (takzvané medical delivery) nebo drony pro přepravu zboží. To ale bude především v předměstských oblastech nebo ve vytvořených letových koridorech mezi překladišti.

To, že ve městech budou létat drony pro přepravu osob a stanou se další alternativou postupně rostoucímu provozu na pozemních komunikacích, se ještě před pár lety zdálo jako sci-fi. Za poslední dva roky se toho ale hodně změnilo. V tuto chvíli existuje několik stovek konceptů dronů pro přepravu osob. Tož ještě nemusí mnoho znamenat, ale současně existuje už několik druhů prototypů dronů, které za sebou mají letové zkoušky, a to včetně největších výrobců letadel na světě jako je Airbus a Boeing.

Amazon o sobě dal vědět před několika týdny netradičním dronem určeným pro drone delivery, který by měl mít letos už také povolení amerického FAA.

Koncept UAM je ale především o změně tradičního přemýšlení o městském prostoru a územním plánování v klasickém 2D rozměru, ale i o koncepčním vnímání městského prostředí ve 3D rozměru.

Znamená to tedy systematické přemýšlení o výškovém modelu města, ale také podporu budoucích koridorů v zástavbě, kde by se mohly menší drony pro lékařské transporty pohybovat. Myslet je třeba i na velké drony pro osobní přepravu, včetně budování takzvaných skyportů na střechách výškových budov, které by sloužily pro přistávání. Opět se to může zdát jako sci-fi, ale po světě už existují firmy, které se na stavbu skyportů zaměřují. První tyto plochy by měly vzniknout v Singapuru.



Autor: Skyports Skyport pro drony pro osobní přepravu

Proto UAM iniciativa cílí především na samotná města prostřednictvím jejich zástupců, kteří se starají o územní plánování. Cílem je, aby pracovali s přípravou rozvoje měst včetně 3D rozměru s pomocí samotných firem, které provozují drony pro přepravu zboží nebo osob a také s poskytovateli systémů na řízený provoz dronů ve vzdušném prostoru.

Jaký je stav?

V tuto chvíli už prošlo letovými testy více jak deset různých prototypů po celém světě. Mezi prvními to byl čínský eHang, který se testuje i v Dubaji. V Číně se očekává nasazení v určených městech v roce 2020.

Dále byly prováděny testy dronů pro přepravu osob dvou verzí od Airbusu a Boeingu. Lilium provedlo první letové testy v uzavřených oblastech. Nejdále je německý Volocopter, který letos na konci srpna na mezinárodním letišti v Helsinkách úspěšně provedl první let dronu pro přepravu osob, který byl integrován do řízení letového provozu letiště a současně do systému pro správu provozu dronů, takzvaného UTM (unmanned traffic management).

Tato demonstrace se konala v rámci několika podpořených evropských projektů v programu SESAR (Single European Sky ATM Research). V rámci něj se v letošním roce konalo několik demonstrací využití dronů v městském prostředí – od využití dronů pro policejní účely či převozu lékařských zásilek přes kontrolu liniových staveb až po kontrolovaný přelet mezi Estonskem a Finskem.

Kromě toho se další úspěšný ukázkový let Volocopteru konal pro veřejnost v centru Stuttgartu okolo muzea Mercedes-Benz. Mimochodem právě Volocopter získal začátkem tohoto měsíce další investici 50 milionů eur, což ukazuje o obrovský a stále rostoucí zájem nejen investorů o toto odvětví.



Autor: Volocopter Volocopter tento víkend létal ve Stuttgartu

Jak takové létání bude v budoucnu probíhat? Nejlépe to ukazuje propagační video Uberu. Tem mimochodem tvrdí, že ve městech jako Dallas či Los Angeles spustí provoz drony pro přepravu osob už v roce 2023. K těmto městům nyní přidal ještě australské hlavní město Canberra. Kromě toho od letošního roku začal Uber nabízet movitějším zákazníkům v New Yorku přepravu z Manhattanu na letiště JFK vrtulníkem.

Český zástupce v podobě Zuri

Dobrou zprávou je, že i Česko má svého zástupce, který připravuje dron VTOL (vertical take-off and landing) Zuri určený pro přepravu osob. Podobá se konceptům Uberu či Lilium. Českým vizionářem je Michal Illich, který na tento projekt získal první financování a který by chtěl dostat funkční prototyp do vzduchu v příštím roce.



Autor: Zuri Český zástupce VTOL dronu Zuri pro přepravu osob

Zuri je malý autonomní letoun s vertikálním vzletem a přistáním, který by měl mít dolet až 700 kilometrů. Česko by si určitě zasloužilo být důležitým hráčem na tomto hi-tech poli a mělo by přemýšlet o tom, jak být ještě významnějším. Mimo jiné v rámci odkazu na náš historický letecký průmysl.

Budoucnost je za dveřmi

V tuto chvíli je po světě více jako sto konceptů dronů pro osobní přepravu, které jsou v různých fázích vývoje. Současně jsou mezi nimi drony, které reálně budou moci bezpečně osoby převážet během následujících tří let.

Bude k tomu potřeba mimo jiné spolupráce leteckých autorit a také nové systémy správy provozu dronů ve vzdušném provozu (UTM), které některé státy už začínají pro profesionální provoz dronů zavádět. České Řízení letového provozu ho již také zavádí do provozu.

Pro tento systém správy řízení provozu dronů vzniká tento rok pod vedením EASA nová legislativa, která prochází posledním připomínkováním. Finální podoba by měla být oznámena do konce letošního roku a v příštím roce pak publikována s přechodným obdobím. To reálně znamená, že tento systém by pomohl efektivně využívat vzdušný prostor v nízkých výškách pro drony a mise, které dnes nejsou povolené. Podle odhadů Evropské komise by se drony mohly do roku 2030 podílet na letecké dopravě až deseti procenty.

Jednoznačnou výhodou těchto přepravních dronů by měla být dostupnější možnost přepravy osob především v městské zástavbě nebo mezi letištěm a předměstími, úleva od pozemní dopravy, elektrický pohon s nulovými emisemi a možnost přistání a vzletu na malé ploše kolem dvaceti metrů, ideálně na skyportech. Stejně tak efektivní využití malých dronů pro přepravu léků nebo krve namísto dnešní automobilové přepravy, která v centrech měst oproti dronům přestává být efektivní.

Poslední tři roky ukázaly, jak rychle tyto technologie budou schopné každodenního provozu a za deset let už třeba budou poměrně běžnou součástí největších měst.