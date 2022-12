Apple povolí alternativní app story, bezheslové přihlašování v Chrome, USA chtějí zničit Huawei

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple se chystá v iPhonech a iPadech povolit obchody s aplikacemi třetích stran, informuje Bloomberg. Místo App Storu by tak v iOS mělo být možné stahovat appky i z jiných zdrojů. Novinka má přijít příští rok v iOS 17. Týká se to pouze Evropy, Apple má reagovat na Digital Markets Act (DMA) a na snahy EU zkrotit dominanci technologických obrů.

Google v Chrome zpřístupnil bezheslové přihlašování Passkey. K dispozici je na Windows, macOS a Androidu, a to od verze Chrome 108. Passkey staví na otevřeném standardu FIDO Alliance. Nasazení plánují také Microsoft a Apple.

Nové grafické karty AMD Radeon RX 7900 XT a XTX jsou oficiálně v prodeji. S tím přišly i nezávislé testy. XTX si stojí dobře, většinou se pohybuje mezi 4080 a 4090, výkon v ray tracingu je ale opět proti Nvidii mizerný. Slabší verze XT už je pod 4080 a testeři se často shodují, že je lepší si relativně mírně připlatit za XTX, protože úbytek výkonu se vzhledem k nízkému cenovému rozdílu tolik nevyplatí (u nás zhruba 31 versus 29 tisíc). AMD má údajně čipů s RDNA3 pro letošek připravených 200 tisíc kusů, dostupnost rozebírá Cnews.cz.

Spojené státy chtějí odstřihnout Huawei nebo ByteDance (TikTok) od mezinárodního finančního systému, zjistil Bloomberg. Americké sankce už Huawei zásadně zkomplikovaly byznys a nemožnost dělat jednoduše transakce a přistupovat k bankám by byla další velká rána. Čínský výrobce pamětí YMTC se zase dostal na sankční listinu. YMTC přitom ještě nedávno měla začít dodávat paměťové čipy Applu pro iPhony. Apple od chystané spolupráce odstoupil, protože mu začala hrozit americká vláda, ať to nedělá.





Sankce v Číně komplikují život kde komu. Alibaba například nedostane přístup k moderním jádrům Neoverse V od ARMu. Alibaba si vyvíjí vlastní serverové čipy na ARMu, má je v asi dvaceti procentech serverů. Firma se, stejně jako další čínské podniky, čím dál více zaměřuje na otevřený RISC-V.

Čína podpoří domácí polovodičový průmysl částkou 143 miliard dolarů, píše Reuters. Je to další z kroků, jak se země snaží vybudovat co nejvíce vlastních čipových kapacit, což akcelerovala americká embarga. Podpora má být ve formě daňových úlev a dalších programů. Má to podpořit zejména výrobu nebo nákupy výrobních strojů.

USA se čipového zbrojení Číny bojí. Asijský konkurent totiž skrze firmy jako SMIC navyšuje kapacity v produkci čipů starších generací a výrobních procesů (28 nm a výše). Existují obavy, že Čína těmito čipy zaplaví trh a nabídne výhodné ceny, jako tomu bylo třeba u 5G a řady další elektroniky. Američtí zákonodárci podle Reuters dále zkoumají, jaké ještě sankce by šly uvalit, aby se toto nestalo.

Polovodičový export z Nizozemska do Číny se v říjnu zdvojnásobil. USA nyní masivně tlačí na Nizozemsko, aby nedovolovalo ASML do Číny vyvážet, a zdá se, že to tak skutečně dopadne, i když se ASML dlouhodobě brání. Japonsko, další důležitý producent výrobních strojů, už také pod tlakem USA utahuje šrouby.

A Čína se mezitím chystá čipové sankce USA řešit u Světové obchodní organizace (WTO). USA mají argumentovat tím, že sankce jsou záležitostí národní bezpečnosti, což do pole působnosti nespadá.

Čína také zavedla čipové restrikce. Země vyvinula vlastní architekturu Loongson, kterou nyní zakázala vyvážet do Ruska a zřejmě i dalších zemí. Důvodem je fakt, že se mimo jiné používá v obranném průmyslu a Čína nechce vyvážet citlivé know-how.

Nedostatek čipů ovlivňuje další obor. Zpožďuje se pokládání podmořských datových kabelů, čekací listina na potřebné komponenty je do roku 2025.

Microsoft kupuje firmu Lumenisity. Jde o britského producenta optických kabelů (hollow core fibre, HCF). Mají vylepšovat rychlosti a odezvu, čehož chce Microsoft využít například v propojování svých datacenter. Microsoft měl také koupit firmu Fungible, a to za 190 milionů dolarů. Startup pracuje na DPU ve spojení s NVMe/TCP.

Meta, Microsoft, AWS a TomTom chtějí zavést otevřený standard mapových podkladů. Interoperabilní hnutí Overture Maps Foundation vzniká pod The Linux Foundation. Jde mimo jiné o krok, jak vyvážit dominanci Google v mapové oblasti (v Česku úspěšně narušené ze strany Mapy.cz).

Microsoft v rámci svých cloudových služeb zakázal těžbu krypta. Možné je tak činit pouze s jeho písemným souhlasem.

Do roku 2030 budeme dvojkou v zakázkové výrobě čipů na světě, uvedl Intel ke svým plánům s Intel Foundry. Připomněl, že k tomu využijí x86, ARM i RISC-V. Qualcomm už mezitím expedoval 650 milionů jader RISC-V do oblastí mobile, automotive, XR a IoT. Legacy architektura mikrokontrolérů nesplňuje požadavky, uvedla firma směrem k ARMu. Firma Ventana Micro Systems se chystá vydat RISC-V čip pro servery. Společnost XMOS si zase RISC-V vybrala do svých mikrokontrolérů. Podporu pro RISC-V má nyní také Sokol Flex OS od Siemensu.

Zajímavý graf ukazuje, že růst agregovaného výkonu pěti set nejvýkonnějších superpočítačů na světě zpomaluje. Že by konec platnosti Moorova zákona, jak už ohlásila například Nvidia?

Samsung představil akcelerátory AMD Instinct s paměťmi HBM-PIM. Využití naleznou u zpracování prvků umělé inteligence. Podle Samsungu mají být až dvakrát a více rychlejší než tradiční GPU.

Japonsko se spojuje s IBM ohledně 2nm výroby čipů. Big Blue bude spolupracovat s tamní firmou Rapidus, která vybuduje továrny v Japonsku. Firmu finančně podporuje i japonská vláda jako jednu ze snah, jak dohnat takzvanou ztracenou dekádu v polovodičovém byznysu.

IBM oznámila procesor Power s 24 jádry. Bude k dispozici pro servery IBM Power S1014. Výhodné to vzhledem k licencování bude zejména na provoz databáze Oracle.

Thoma Bravo za osm miliard dolarů kupuje firmu Coupa Software. Ta se soustředí na software z oblasti business spend management (BSM). Do portfolia Thoma Bravo už patří McAfee, Dynatrace, Qlik, Ping Identity, Sophos, SonicWall, SolarWinds a řada dalších IT firem. Fond minulý týden oznámil, že vybral dalších více než 32 miliard dolarů.

VMware opustili tři vysoce postavení manažeři. Více to rozebírá The Register, který také často upozorňuje na obavy, že po převzetí Broadcomem (deal za 61 miliard dolarů) hrozí zvedání cen a další nelibosti (Broadcom to odmítá).

Vyšel OpenShot 3.0. Open source editor videa má přes tisíc oprav a vylepšení. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.