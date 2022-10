Bankrot ruských čipů Baikal, jednodušší značení USB, propad NFT trhu o 97 procent

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Měla to být ukázka toho, jak Rusko zvládne vyvíjet vlastní procesory, nakonec to ale dopadlo jako vždycky. Další čipy od Baikal Electronics aktuálně nelze jen tak čekat. Její mateřská společnost T-Platforms vyhlásila bankrot a má velké dluhy. Firma nezvládla dodat devět tisíc počítačů pro ruskou státní správu. Ředitel firmy byl zatčen, hrozí mu deset let vězení. Čipy Baikal nebyly nijak výkonné a Rusko si je neumělo samo vyrábět. Sankce navíc zemi odstřihly od čipové produkce a distribuce. Je možné, že Baikal jako takový přežije, má i dalšího majitele, ale s velkými obtížemi. Komentář o technologické zaostalosti Ruska čtěte zde.

Označení jednotlivých verzí USB bude jednodušší. Organizace USB-IF představila nové pojmenování. Za názvem USB se nově začnou objevovat číslovky značící rychlost. Například USB40 bude znamenat 40 Gb/s, a už tedy nebude nutné se vyznat v označeních typu 3.2 Gen 2 a podobně.

Intel začne 12. října prodávat herní grafické karty Arc A750 a A770. Bohužel přichází asi o rok později, než by měly. Intel původně chtěl přijít na zcela vyprodaný trh (krypto, covid a spol.) a nabídnout alternativu. Nyní to bude mít hodně těžké. A770 se v testech zhruba dotahuje na RTX 3060 od Nvidie, ale jenom za určitých podmínek. Hry například musí běžet v DirectX 12. Starší verze se v podstatě emuluje, což snižuje výkon. Dále je vyžadováno zapnutí Resizable Bar, což se rovná mít novější procesory. Ceny budou 289 a 329 dolarů, a to jak od Intelu, tak partnerů. Konkurenci v GPU by to chtělo, tak snad Intel neskončí u první generace.

Mezi výrobce grafik přibyl nový nečekaný hráč, kterým je Acer. Neuzavřel ale spolupráci s Nvidií ani AMD, ale právě s Intelem. RGB osvětlením řádně vytuněné karty ponesou název Predator.





Prodeje NFT se od začátku roku propadly o 97 procent. V lednu se v tomto byznysu protočilo 17 miliard dolarů, v září už pouze 466 milionů, informuje Bloomberg. Počet obchodníků je ale více méně stabilní, došlo tedy zejména k redukci objemů a kvantity.

Nizozemská televize VPRO zveřejnila hodinový dokument o ASML, tedy zřejmě nejdůležitější evropské polovodičové firmě, na které závisí TSMC a zbytek světa. K dispozici je zdarma na YouTube.

Nvidia definitivně zavřela pobočku v Rusku. Prodeje tam odpískala už dávno, kanceláře se zhruba třemi stovkami lidí ale udržovala, a to i jako podporu svých lidí. Ti nyní dostali nabídku přesunout se do jiných zemí.

Tesla prezentovala svůj superpočítač Dojo. Dosáhne na výkon 1,1 exaflops s operační pamětí 13 TB. Zátěžové testy překročily 2 MW, což zapříčinilo výpadek rozvodny. Tesla také ukázala prototyp svého humanoidního robota Optimus. V budoucnu by měl vyjít na zhruba půl milionu.

Jazyk Rust se stává součástí linuxového jádra. Linus Torvalds oznámil, že ho začlení do verze 6.1. Prozatím jde o integraci build systému a omezený binding. Rust se má postupně dostávat dále. Zároveň vyšlo jádro Linuxu ve verzi 6.0. Součástí jsou například ovladače pro AMD RDNA 3 nebo Intel Arc.

Google představil telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro a chytré hodinky Pixel Watch. Smartphony jsou v podstatě mírnou iterací šesté verze, pohání je nová generace čipu Tensor. S dostupností v Česku opět zřejmě nelze počítat, leda skrze dovoz od Alzy a spol.

Polská značka SilentiumPC se mění na Endorfy. Postupně dojde ke spojení SilentiumPC a SPC Gear spadající pod téže firmu. SilentiumPC vyrábí slušné PC komponenty jako větráky, zdroje, bedny, klávesnice nebo myši, a to za příjemné ceny. Firma uspěla například v Polsku a Česku a nyní se chystá expandovat do celé Evropy.

E-mailový klient Spark je nyní dostupný také pro Windows, a to s verzí 3.0. Je ale napsaná v Electronu, tak snad bude dlouhodobě dobře fungovat. Spark také začal fungovat přes předplatné a zdarma dostupnou verzi lze používat s omezenými funkcemi.

Micron investuje až sto miliard dolarů do čipové továrny ve státě New York. Megafab na paměťové čipy má přinést až padesát tisíc pracovních míst. Investice se má rozložit do dvaceti let, v první fázi se počítá s dvaceti miliardami dolarů. Má jít o největší privátní investici v historii státu NY. Stavba se rozjede v roce 2024. Jde mimo jiné o výsledek legislativy Chips Act.

IBM zase v deseti letech investuje dvacet miliard dolarů v Hudson Valley. Půjde to do výroby, polovodičů, kvantových počítačů, mainframů nebo umělé inteligence. Firma získala dotaci od americké vlády a jde o další z výsledků Chips Actu.

Samsung chce v roce 2025 rozjet sériovou výrobu 2nm čipů. Podobně je na tom i TSMC. Jihokorejci zároveň na rok 2027 naplánovali 1,4nm proces. Samsung dále oznámil plány na ztrojnásobení výrobních kapacit nebo 3D pouzdření. Aktuálně firma začala vyrábět pomocí 3nm procesu.

SoftBank nesplnil sliby ohledně převzetí ARMu. Když ho získával, slíbil, že ve Velké Británii, odkud ARM pochází, výrazně navýší počet pracovních míst. Financial Times nicméně reportují, že se tam naopak dvacet procent lidí propustilo. SoftBank, jehož Vision Fund vykazuje ztráty v desítkách miliard dolarů, stále na ARM hledá kupce, ale zřejmě dojde na vstup na burzu.

Uspěje RISC-V v datacentrech díky Číně? Zástupci ARMu nedávno prohlásili, že svého konkurenta vnímají, ale že v datacentrech nehraje žádnou roli. The Register nyní popsal, že čínské firmy na RISC-V v této oblasti cílí. I proto, že RISC-V není licenčně zatížený.

Mavenir získal další investici ve výši 155 milionů dolarů. Pochází od současného investora, kterého ale firma nespecifikuje. Finanční podpora má Maveniru pomoci konkurovat Ericssonu a Nokii. Celkově podnik posbíral 855 milionů dolarů. Mavenir se soustředí na vývoje open RAN a 5G core, početný vývoj má také v Brně. Deutsche Telekom si nedávno Mavenir zvolil pro svůj 5G core.

Debian se otevře proprietárnímu softwaru. Vlivem změny přístupu se od Debianu 12 začnou v nabídce objevovat i aplikace, které nespadají do kolonky svobodného softwaru.

OpenSSH 9.1 je zde. Hlavní novinkou je možnost nastavit si minimální délku klíče pro RSA.

Vyšlo rozšířené vydání knihy Průvodce labyrintem algoritmů, vydavatelem je Edice CZ.NIC. Martin Mareš a Tomáš Valla titul rozšířili o informace o datových strukturách pro práci s řetězci a další. E-book je k dispozici zdarma.