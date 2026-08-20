Canal+ Sport přidá k Premier League anglický komentář. A chce zkusit virtuální kouzlo

Stanice Canal+ Sport zařadí od nové sezony k přímým přenosům Premier League druhou zvukovou stopu s originálním anglickým komentářem. Dosavadní komentář redakce zůstane zachován, divák si mezi oběma variantami vybere. Provozovatel podle šéfa sportu pro Česko a Slovensko Jiřího Hoška novinku delší dobu vyjednával s vedením soutěže. Premier League ji povolila až pro letošní sezonu.
„Vyslyšeli jsme přání diváků a přinášíme Premier League s originálním anglickým komentářem. Je teď jen na nich, jestli zůstanou s našimi experty, nebo si přímo do obýváku pustí autentickou britskou atmosféru,“ uvedl Hošek. Canal+ nabídne v sezoně 2026/2027 všech 380 utkání ve 38 kolech, což je mimořádný rozsah i ve srovnání s jinými stanicemi ve světě. První přenos bude v pátek 21. srpna ze zápasu Arsenalu s Coventry.
Do Anglie s legendami
Redakce chce současně častěji vysílat přímo z anglických stadionů. V uplynulé sezoně odtud reportovala opakovaně, nyní plánuje počet výjezdů zvýšit. Na přelomu října a listopadu má vzniknout první z takzvaných „superstar výjezdů“, při nichž se ke štábu připojí známí čeští fotbalisté.
Mezi osobnostmi, s nimiž redakce pro tyto výjezdy počítá nebo o jejich účasti jedná, zmínil šéf fotbalové redakce Canal+ Sport Karel Häring Karla Poborského, Petra Čecha a Vladimíra Šmicera.
Stanice připravuje přibližně 60 vydání zápasového studia Match Time. Od října chce odlišit podobu sobotních a nedělních studií. Část rozborů se přesune do prostoru s velkou obrazovkou, hlavní nedělní pořad zůstane v dosavadním studiu.
Český Canal+ Sport by rád v nové sezoně využil rozhovory, které Premier League natáčí s hráči před zeleným pozadím. Díky tomu je možné obraz hráče virtuálně přenést do zápasového studia v Praze.
Vedle Match Time pokračují čtyři další pravidelné formáty. Úterní Premier Club rozebírá aktuální i nadčasová témata s hosty ve studiu připomínajícím fotbalovou šatnu. Premier Cast vychází jako televizní pořad, rozšířený videocast a podcast. Fantasy Show se věnuje hře Fantasy Premier League a nedělní Extra Time shrnuje nejdůležitější události víkendového kola.
Premier Club se vysílá v úterý od 20 hodin, Fantasy Show ve středu ve stejném čase a Extra Time v neděli od 20 hodin. Televizní verze Premier Castu má premiéru v pondělí ve 20.30, delší vydání jsou v pondělí a ve čtvrtek na YouTube a podcastových platformách. Ve studiích se budou dál střídat například Karel Poborský, Kateřina Svitková, Tomáš Vaclík, Zdeněk Zlámal a experti redakce Karel Häring a Karel Tvaroh.
Slovenští fanoušci dostanou v březnu 2027 možnost osobně si v Bratislavě prohlédnout originální trofej pro vítěze Premier League. Už loni ji Canal+ Sport na tři dny přivezl do Prahy. Provozovatel stanice drží práva na anglickou soutěž do roku 2028.
Big Pete pokračuje, další řada má změnit koncept
V pondělí 17. srpna začala druhá část první série talk show Big Pete. Petr Čech v nových půlhodinových dílech zpovídá Ashleyho Colea, Aarona Lennona, Ryana Masona, Carla Cudiciniho či bývalou anglickou reprezentantku Sue Smithovou. Fotbalový okruh doplní rozhovor s někdejším hokejovým brankářem Pavlem Francouzem. Premiéra je každé druhé pondělí ve 20 hodin na Canal+ Sport a ve videotéce Canal+.
Pořad vznikl v česko-anglické koprodukci Canal+ a Livesportu. Podle televize se vysílá ve 12 zemích a od březnové premiéry je nejsledovanějším titulem ve videotéce Canal+. Podle Jiřího Hoška o práva k vysílání pořadu projevily zájem televizní stanice ve Velké Británii a Brazílii.
Canal+ a Livesport už připravují na rok 2027 další sérii. Tentokrát se má Petr Čech setkávat se současnými elitními trenéry přímo v tréninkových centrech jejich klubů. Tvůrci jednají s Premier League a jednotlivými týmy a předběžně počítají se šesti až osmi rozhovory.
Od 9. listopadu zařadí Canal+ Sport také šestidílný francouzský dokumentární cyklus Strikers. Jeho tvůrci během sezony 2025/2026 sledovali pět útočníků Premier League, včetně Bryana Mbeuma z Manchesteru United a Jeana-Philippa Matety. Série se zaměřuje na psychický tlak, osobní pochyby a odhodlání, které provázejí útočníky na cestě za vstřelenými góly.
Turnaj mistryň poprvé s reportérem na místě
Hlavním bodem podzimního programu Canal+ Sport 2 budou závěrečné turnaje ženského tenisového okruhu WTA. Stanice poprvé vyšle štáb na říjnový turnaj kategorie WTA 1000 v čínském Wu-chanu. Od 8. do 15. listopadu pak bude mít reportéra a kameramana přímo na WTA Finals v kalifornském Indian Wells.
Canal+ Sport 2 odvysílá všechna utkání Turnaje mistryň živě, zpravidla od 21 hodin středoevropského času. Přenosy doplní každodenní studia, rozhovory a reportáže z areálu. Na závěrečný podnik postoupí osm nejlepších hráček a osm deblových párů sezony.
Televize očekává účast tří českých hráček. Kateřina Siniaková už má jisté místo ve čtyřhře, Karolína Muchová a Linda Nosková se nyní pohybují mezi nejlepšími osmi v pořadí pro dvouhru.
Tenisová redakce zachová také své původní pořady. Match Point přináší studia z významných turnajů, v rozhovorovém magazínu Advantage nyní přibyl díl s čerstvou wimbledonskou vítězkou Lindou Noskovou. Ve videotéce je podle stanice už 36 vydání pořadu. Talk show Kanár+ moderují bývalé tenistky Andrea Sestini Hlaváčková, Klára Koukalová a Lucie Šafářová. Nové díly mají premiéru ve středu ve 20.30 v televizi, videotéce, na YouTube a podcastových platformách.
Canal+ získal práva na okruh WTA pro český a slovenský trh do roku 2028. Hlavní přenosy vysílá Canal+ Sport 2, souběžná utkání se objevují na dalších kanálech a ve streamovací službě. Podle provozovatele odvysílaly jeho sportovní stanice za uplynulý rok kromě 380 duelů Premier League také více než 1150 tenisových utkání.
Oba hlavní sportovní kanály a doplňkové přenosy jsou součástí streamovací služby Canal+. Předplatné je teď na první tři měsíce za 119 korun měsíčně místo běžných 239 korun. Sportovní stanice jsou dostupné také v nabídkách vybraných provozovatelů placené televize.
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