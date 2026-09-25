Cendra za miliardy prodal část CDN77, pro Mistral a Palantir budou dělat Češi, evropský procesor je zde

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Největší obchod české startupové scény je zde. Zdeněk Cendra prodal část CDN77. Podíl 30 procent od něj koupil významný fond CVC Capital Partners, který v minulosti koupil Zásilkovnu nebo dostal Avast na burzu. CDN77 byla ohodnocena na zhruba dvě miliardy dolarů. Cendra tak prodal podíl za 10 a více miliard korun. A co je klíčové, jemu a managementu měla zůstat plná kontrola nad dalším směrováním a rozhodováním, což ani u minoritních investic nebývá běžné. CDN77 patří mezi pět největších CDN sítí světa, nyní může zaútočit na čtvrté Fastly.
Česko má v čipech slušnou pozici. Z příchodu TSMC do Evropy můžete hodně vytěžit, říká její bývalý šéf. Yuan-Chen Sun byl CTO v TSMC, největším zakázkovém výrobci čipů na světě, a nyní je děkanem na NYCU, hlavní “zásobárně” TSMC chytrými mozky. Chystaná továrna TSMC v Drážďanech podle Suna umožní Česku se zapojit do dodavatelského ekosystému. Sice je náročné se tam dostat, ale když už se tak stane, stojí to za to. V Ústí plánují továrny tchajwanské firmy i-Trans Global a TaMiCo, a to na chemické zásobování čipové výroby v Evropě a čištění součástek při výrobě. Chystají se další projekty. Tchaj-wan u nás také platí tři čipová centra. Podle Suna z toho důvodu, že Tchaj-wan je malá země a potřebuje další talenty, dále kvůli diverzifikaci a politice a rovněž kvůli byznysu – když bude více návrhářů čipů, bude potřeba je někde vyrábět. Sun zmiňuje i další prostor pro Evropu nebo důležitost Onsemi pro naši zemi.
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Mistral a tajemný Palantir podepsaly mnohomiliardové zakázky v AI, na nichž se budou podílet Češi. Palantir si vybral Nebius, bude preferovaným dodavatelem AI infrastruktury (čipy Nvidia v datacentrech), takže si zákazníci Palantiru budou moci připojit LLM s vlastní kontrolou. Nebius je evropský neocloud založený Arkady Volozhem, bývalým majitelem Yandexu a dlouholetým kamarádem Ivo Lukačoviče. Firma má vývojové centrum v Praze. Mistral zase rozjel spolupráci s firmou Cloudera. Mistral se profiluje jako evropská alternativa Palantiru. Cloudera umožňuje práci s daty a pro přesun do éry AI nebo provozu aplikací v kontejnerech před rokem koupila pražský startup Taikun. Tento pražský tým se na produktovém spojení s Mistralem bude podílet.
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Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou. Microsoft za skoro 20 miliard dolarů získal Nuance. Korejci následně koupili v mnohém přímou konkurenci z Brna (software na rozpoznávání hlasu), firmu Phonexia, ovšem za výrazně méně. Pro Jihomoravský kraj jde bezpochyby pro jeden z dalších úspěchů postupného budování ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, zároveň je to ale součást cesty, jak se dostat na částky, s nimiž běžně operují v USA nebo Izraeli. Nuance nasbírala rizikový kapitál a pro další si došla na burzu, zatímco Phonexia byla vysoce konzervativní a dělala bootstrapping (investice z vlastních vydělaných peněz), což znemožňuje dělat velké investiční akce a obsazovat trh. Jednu dobu bylo v plánu koupit konkurenty a udělat velkou evropskou alternativu Nuance, z toho nakonec ale rovněž vlivem konzervativního přístupu sešlo. Při prodeji se narazilo také na to, že v Česku není mnoho M&A poradců schopných prodávat technologické firmy, k čemuž jsou potřeba kontakty do Googlu a spol. a schopnost prodat ne za násobky EBITDA, ale potenciál. Phonexii nyní vlastní Korejci s plánem v Brně investovat a zaměřit se na detekci deep fake.
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Švýcarsko nahradí software od Microsoftu pomocí open source alternativ. Konkrétně se nasadí náhrada Microsoft 365 na třech tisících pracovních stanicích ve státní správě. Podobné nálady v Evropě zesilují, množí se totiž obavy z možností vlády USA získávat data, závislosti a tak dále. Akce ve Švýcarsku je zatím pilotním programem. Pojednání o tom najdete zde.
Google spustil předobjednávky na nové notebooky Googlebook. Ceny začínají na 899 dolarech. Součástí je Android a desktopový Chrome. Do systému jsou integrovány AI funkce Gemini, včetně těch šitých na míru. Součástí je roční předplatné Google AI Pro a dalších služeb. Googlebooky budou dělat firmy Acer, Asus, Dell, HP a Lenovo. MediaTek pro Googlebooky uvedl čipy Dimensity CX C10 Max. Čipy bude dodávat také Qualcomm.
Meta představila brýle Meta VR Glasses. Konstrukčně jde o pokrok, váží kolem sto gramů. Součástí jsou dva 5K micro OLED displeje. Přístroj je plně mobilní, pohání ho Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Meta chystá aplikace s několika partnery, k dispozici bude i 75 her. Cena je 1 299 dolarů, prodeje začnou na jaře 2027.
Nové generace grafických karet se možná dočkáme až v roce 2028. Rozestup mezi generacemi bude značný. Důvodem je současná situace s nedostupností, respektive cenou paměťových čipů a dalších komponent. Na druhou stranu to nutí vývojáře k lepší optimalizaci.
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Nejrychlejší evropský superpočítač konečně dostane evropské procesory. Se zpožděním dorazily ARM procesory Rhea1 od francouzské firmy SiPearl. Jupiter v Německu tak dostane CPU cluster, dodavatelem je Bull. Z toho se stává evropský dodavatel AI infrastruktury, a to i díky Čechům. Díky koupené české firmě DataSentics vznikla divize pro softwarovou vrstvu, najmout má tisíc lidí. A Bull bude vyrábět servery Nvidia Vera Rubin ve Foxconnu v Pardubicích. Součástí Bullu je dlouhodobě český HPC tým, který v zahraničí instaluje a podporuje HPC clustery.
Evropa vyvíjí open source cloudovou platformu pro použití evropského procesoru SiPearl. Jde o projekt OpenCUBE. Podílí se na tom Semidynamics, SiPearl, Semidynamics, ECMWF, Technická univerzita v Mnichově, KTH a HPE.
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Anthropic odhalil a zneškodnil několik pokusů zneužít jeho AI k vývoji biologických zbraní a dalších problematických aktivit. Vojenské zneužití zkoušeli v Číně, Rusku a Jemenu. Rusové zkusili vytvořit autonomní roj dronů. Dario Amodei na téma rizik AI publikoval novou esej. Anthropic zároveň používá Claude k vývoji samotné AI. Claude dělá asi 26 procent práce ve výzkumu a vývoji sebe sama. S lidmi spolupracuje na 90 procentech úloh. Stíhá se vygenerovat osmkrát více kódu.
Claude Opus 5.5 je zde. Sonnet a Haiku přijdou později. Oproti páté verzi má generovat výstup o třetinu rychleji a stát o 40 procent méně.
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OpenAI krátce na to vydala GPT-6 Sol a GPT-6 Luna. Jde o doplnění Astry. Ceny v rámci API jsou zajímavé, proti předchozí verzi jde o poloviční pokles. GPT-6 Astra pomohla rozluštit přes sto let starou šifru z první světové války.
Muskova xAI vypustila model Grok 4.7. Důraz je kladen hlavně na programátorské úlohy a práci s informacemi. Cena je stejná, ale efektivita by měla být výrazně lepší.
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DeepSeek vypustil model V4.1 Flash. Výkon by měl být podobný verzi V4 Pro, ovšem s lepšími cenami. Novinka je klasicky k dispozici na Hugging Face.
NASA a IBM zdarma zveřejnily Lunar Foundation Model. Název má NASA-IBM LFM. Jde o poskládaná data týkající se Měsíce. Je možné, že se díky otevření jako open source dočkáme nových analýz a objevů.
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Také Google Gemini už hacknul první firmy. Konkrétně tři. Gemini útok po čase sám zastavil, protože zjistil, že došlo k útoku na skutečné cíle a nikoliv na testovací prostředí, jak bylo původně určeno. Opět se ale ukázalo, že modely a agenti mohou uniknout ze sandboxového prostředí.
Microsoft v rámci jednoho patche opravil rekordních 974 zranitelností ve Windows a Office. Tempo oprav zrychluje, a to díky nasazení prvků umělé inteligence.
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Nvidia představila desktopovou GPU určenou pro AI. Jde RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition. Jde v podstatě o čip z RTX 5090, ovšem součástí je 84 GB VRAM.
AI startup Harvey získal dalších 550 milionů dolarů a byl ohodnocen na 15,5 miliardy dolarů. Harvey se specializuje na poskytování AI platformy využívající LLM modely pro právníky a advokáty. Má i svůj první vlastní otevřený dotrénovaný model Tenet.
Čínská firma Moonshot AI vyvíjející model Kimi má dosáhnout na tržby dvě miliardy dolarů. Kimi je otevřený model a Moonshot tak ukazuje, že se dají najít obchodní modely.
Alibaba představila údajně nejvýkonnější AI čip v Číně. Zhenwu V900 má jít dobře škálovat, propojit lze až půl milionu těchto čipů. Alibaba na tom chce trénovat Qwen s deseti biliony parametrů. Moc technických detailů nevíme a bude lepší počkat na testy.
Nové AI čipy chystá také Huawei. V prvním čtvrtletí příštího roku dorazí Ascend 960DT a další kusy. To se bude vkládat do nové generace clusterů SuperPoD. Snahy čínských čipových hráčů jsou stále velmi intenzivní.
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V pamětech HBM pro AI to zatím Číně spíše drhne. CXMT, která už dohnala západ v DDR5 či LPDDR, chystá HBM3 s osmi vrstvami. Ovšem současná výtěžnost je pouze 25 až 30 procent, to je velká zmetkovost. SK Hynix, Samsung a Micron už navíc najíždí na HBM4.
Meta chce postavit podmořský kabel s rychlostí až tisíc Tb/s. Bude mít délku sedm tisíc kilometrů, spojí USA a Francii. Projekt Petal by měl začít fungovat v roce 2029.
Fujitsu začíná prodávat servery s vlastními procesory ARM. Čipy se jmenují se Monaka, podílí se na nich Broadcom, a obsahují čtyři 2nm procesory po 36 jádrech a 5nm čipy SRAM. Vše s podporou DDR5 a PCIe 6.0. Serverů bude více modelů. 1U pojme jeden či dva procesory, nejvyšší 2U pak dva procesory.
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Micron představil první 512GB modul RAM DDR5. Přenosové rychlosti půjdou až na DDR5–9200. Používá se vertikální vrstvení čipů DRAM skrze TSV. U dvousocketových serverů s 24 sloty půjde použít až 12 TB RAM. Masová série se rozjede až v druhé polovině příštího roku.
Bending Spoons za 1,79 miliardy dolarů kupují firmu Miro. Bending Spoons je italská firma specializující se na nákup dříve známých technologických značek, které optimalizuje, proškrtá a často zdraží a snaží se je uvést do funkčního stavu. Vlastní AOL, Vimeo, Eventbrite, Evernote a další. Miro vyvíjí digitální vizuální platformu či tabuli pro spolupráci více lidí, trendovalo to hlavně během covidu.
Přichází nové vlajkové čipy pro nejrychlejší smartphony. Qualcomm přichází s modely Snapdragon 8 Elite Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Extreme. Vyrábí se 2nm procesem, frekvence CPU bude až pět GHz. MediaTek má rovněž 2nm kus, jde o Dimensity 9600 Pro. Prvních telefonů se dočkáme v následujících měsících.
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Na trh míří první kabely pro HDMI 2.2, ale zařízení zatím chybí. Dvoumetrový kabel Silkland vyjde na 32,99 dolaru, následovat budou další výrobci. Nový standard zvládne 4K při 240 Hz bez komprese. Rychlost je až 96 Gb/s.
V Praze vystoupí spoluautor RSA. Adi Šamir bude mít přednášku 15. října v 16:15 na FIT ČVUT, a to v místnosti T9:105.
Vyšel Unicode 18.0. Přidáno bylo přes 13 tisíc nových znaků, celkem to dělá skoro 173 tisíc znaků. Přibyly i nové symboly měn, skripty a emoji.
Qualcomm koupil firmu PickNik Robotics. Ta je známá zejména open source frameworkem Movelt pro roboty. Qualcomm tak chce rozšířit své kapacity v této oblasti.
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