Češi mají medaile z olympiády v IT, mladíci z ČR se sešli s šéfem OpenAI, další čipový vzestup Číny

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Sešli se s šéfem OpenAI a dostali se do Nvidie. Čeští mladíci sbírají peníze na dodavatele AI infrastruktury. Český startup Era Compute propojuje zájemce o AI výpočetní výkon s datacentry v Evropě. Přivádí zejména klientelu z USA. Pro hledání kapacit se kromě jiného používají AI agenti. Firma nabízí i index cen GPU. Další fází bude nákup vlastních AI serverů.
Češi a Slováci získali několik medailí na olympiádě v informatice. Letos se konala v Taškentu. Zúčastnilo se jí 375 soutěžících z 92 krajin.
Tržby Anthropicu jsou kolem 65 miliard dolarů. Jde o ukazatel annualized revenue vycházející z aktuálního růstu byznysu. Tvůrci Clauda se chystají na burzu, takže bude zajímavé sledovat finanční ukazatele, které napoví, jak to bude s udržitelností podobných štědře zainvestovaných AI podniků.
Google představil AI model Gemini 3.7 Flash. Vylepšeny byly zejména schopnost pro programování a řešení složitějších úloh. Model je dostupný přes API, Google AI Studio a další služby Googlu. V chatbotovi je zatím nutné mít placené verze Pro a Ultra, ve verzi zdarma je stále vydání 3.6.
Meta vydává zdarma dostupný model Muse Glimmer 30B. Vychází z Muse Spark. Má 30 miliard parametrů. Model má 55 GB, ve čtyř bitech ale 20 GB, takže ho lze rozjet i na grafikách s 24 a 32 GB VRAM.
Meta vypustila aplikaci pro AI na macOS. Používá model Muse Spark. Appka například umí analyzovat vaší obrazovku a odpovídat na základě kontextu. Otázkou je, kdo vzhledem k historii Mety s nakládáním s daty, algoritmy a tak dále bude chtít něco takového do svého počítače pouštět.
Startup Etched už má hodnotu 21 miliard dolarů, ještě v prosinci to bylo pět miliard. Nová investice činí 700 milionů dolarů. Etched dělá čipy ASIC určené pro AI, určeny jsou pro běh transformerů. To oproti GPU typu Nvidia umožňuje rychlejší chod a lepší spotřebu, ovšem za cenu ztráty univerzálnosti.
Groq získal investici 350 milionů dolarů a ohodnocen byl na 3,5 miliardy dolarů. Přispět má i Nvidia. Firma provozuje datacentra na AI inferenci. Nvidia koncem roku 2025 uzavřela s Groqem licenční dohodu na 20 miliard dolarů, na základě čehož získala licenci na čipy LPU, což jsou čipy s SRAM pro rychlou inferenci (KV cache), a zároveň přetáhla lidi. Groq jako takový je tak nyní neocloudem.
Cerebras vydává CS-4, nový serverový rack pro velice rychlou inferenci. Cerebras dělá největší čipy na světě, zabírají celý wafer a využívají SRAM, podobně jako Groq. Čip jsme ukázali zde, integruje ho také AMD do nového racku Helios.
Houmo Liqing jsou zajímavé AI akcelerátory, které lze umístit do tradičního slotu M.2. Součástí je i paměť LPDDR5, spotřeba i pod 26 wattů.
Wispr Flow získal investici 280 milionů dolarů s ohodnocením dvě miliardy dolarů. Firma vyvíjí AI software, který v reálném čase převádí mluveného slovo na text.
Higgsfield nabral 400 milionů dolarů s valuací 5,4 miliardy dolarů. Jde o AI službu pro generování videí a obrázků.
Společnost PINE64 pozastavuje výrobu svého hardwaru. Je to kvůli drahým komponentám, primárně jde o paměťové čipy DRAM a eMMC. Budoucnost obnovení produkce je zatím nejistá.
Čínská společnost YMTC se stala druhým největším výrobcem čipů do SSD disků na světě. Podíl na trhu s čipy NAND má 14 %, stejně jako Kioxia. První Samsung drží 25 %, SK Hynix je na 13 %. Na Lupě jsme testovali SSD disk YMTC pro PCIe 5.0, snese srovnání s tím nejlepším na trhu.
Čínská firma CXMT už má 90% výtěžnost výroby paměťových čipů DRAM DDR5. Týká se to 17nm produkce, která je v případě DRAM dostačující. Například Samsung je na hodnotě 92 až 92 %. Konkurence ze strany Číny začíná být znatelná, CXMT už patří mezi největší producenty a chystá nové továrny. CXMT také chystá produkci LPDDR6. Tyto čipy najdou uplatnění například v mobilech nebo serverech. Rychlost má být až 12,8 Gb/s.
Samsung ukázal 3D paměti HBM. Takzvané zHBM se skládá nad výpočetní AI čip, což zkracuje komunikaci. Zvýší se propustnost a efektivita. Dále se chystá zNAND-0 pro optimalizaci I/O na edge AI (čtyři a osm vrstev). Korejce také pečou V10 BV-NAND, paměti s 400 vrstvami.
Seasonic jako první vyrobil počítačový zdroj s certifikací 80 Plus Ruby. Jde o ATX model Prime Enterprise RX-1600 s 1 600 watty, ovšem pro americké sítě (115 voltů). Účinnost při pětiprocentním zatížení má být 85 %, u 100 % zatížení pak 91 %.
Keychron vydal klávesnici se sto tlačítky. Jde o model C100 8K. Jde o čtvercový formát s mřížkou 10 × 10 programovatelných kláves.
Qualcomm ukázal detaily čipu Snapdragon C, který má být použitý v levných ARM noteboocích s Windows, třeba jako konkurence MacBook Neo. Vyrábí se pomocí 6nm procesu, má osm jader, maximální frekvenci tři GHz, grafiku Adreno A643, NPU Hexagon, podporu maximálně 16 GB RAM. Stroje od Asusu a dalších mají stát okolo 300 dolarů.
Čínský výrobce robotů Unitree vstoupil na burzu. V Šanghaji výrazně znásobil hodnotu. Jde o konkurenci Tesly nebo Boston Dynamics. Kritici varují, že Unitree zatím má hlavně jednorázové kontrakty a že jsou roboti málokdy skutečně používaní v komerčních projektech. Mezi zákazníky patří hlavně výzkumné organizace a podobně. Robotika ja každopádně v Číně na vzestupu.
Uber chce ve spolupráci s čínskou firmou Pony.ai v Evropě nasadit dva tisíce autonomních taxíků. Jde o další náznak toho, jak USA a Čína AI běží dopředu, zatímco v Evropě je to často takové vlažné.
Chrome je nyní k dispozici také pro ARM na Linuxu. Lze stáhnout balíčky deb a rpm pro ARM64, takže lze prohlížeč spustit třeba na Raspberry Pi a dalších přístrojích.
Na Linuxu je v ostré verzi k dispozici také Nvidia GeForce Now. Aplikace je distribuována přes Flatpak. Streamováním lze řešit nefunkčnost některých her na Linuxu, byť i to díky Valve a dalším je stále menší problém.
Vyšlo OpenSSH 10.5. Nástroj nyní bude vycházet častěji. Lidé totiž hlásí velké množství bezpečnostních chyb odhalených díky AI.
Google postaví tři nové podmořské internetové kabely. Tentokrát mají spojit severní a jižní Ameriku. Vzniknou záložní cesty, zvýší se kapacita a zároveň by mělo dojít ke snížení latence.
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