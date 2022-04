Česká média dávají práci uprchlíkům. Podpora Ukrajinců má nevídané rozměry

Stovky tisíc lidí uprchly do České republiky před válkou, kterou na Ukrajině rozpoutaly ruské ozbrojené síly. Tuzemská média nabízejí utečencům informační servis v rozsahu, který nemá obdobu. Na našem území se dostanou k vysílání ukrajinských televizních a rozhlasových stanic, v provozu jsou také speciální weby a přílohy zpravodajských serverů.

Válka na Ukrajině vyhnala z domovů také novinářky a novináře. Protože ruská agrese neustává, nacházejí uplatnění v Česku. Zapojili se do projektů pro své krajany v nově vzniklých redakcích. Přinášíme přehled některých z nich.

Rádio Ukrajina

V úterý 22. března odstartovalo za přítomnosti ukrajinského velvyslance v ČR Yevhena Perebyinise vysílání soukromého internetového Rádia Ukrajina. Společnost Media Bohemia ho vytvořila v rekordním čase, za pouhé tři týdny. Jeho on-air manažerkou je Natalia Churiková, novinářka s dlouholetou praxí z ukrajinské redakce RFE.





„V tuto chvíli náš tým tvoří deset ukrajinských moderátorů, z nichž někteří ještě před několika týdny žili na Ukrajině. Když znáte jejich osobní příběhy a pak vidíte jejich profesionální vystupování v rádiu, tak byste neuvěřili, čím vším si prošli nebo prochází. Věřím, že Rádio Ukrajina bude nejen pro ně velkou oporou,“ vysvětlila Natalia Churiková.



Autor: Media Bohemia Pražské studio Rádia Ukrajina

Stanice hudebně vychází z playlistu Hitrádií, české a slovenské písničky v něm ovšem nahradily ukrajinské songy.

„Jsem moc rád, že jsme díky Rádiu Ukrajina měli možnost dát práci našim ukrajinským kolegům, a současně pomoci všem uprchlíkům, kteří do ČR přichází a hledají relevantní informace. Prostřednictvím rádia jim můžeme zprostředkovat alespoň částečný pocit bezpečí a sounáležitosti. Protože právě emoce umí rádio předávat nejlépe,“ tvrdí spolumajitel Media Bohemia Daniel Sedláček.

Pro Ukraïnu

Mediální dům Czech News Center spustil web v ukrajinštině. Proukrainu.cz pomůže uprchlíkům s životem v Česku. Web, který má prakticky provést ukrajinské uprchlíky prvními dny a týdny v nové zemi, tvoří primárně novinářky, které přišly do naší země kvůli válečnému konfliktu.

„Náš tým tvoří z většiny novináři, kteří byli také nuceni opustit Ukrajinu, aby unikli bombovým útokům a strašným zločinům spáchaným Ruskem v naší zemi. Z vlastní zkušenosti tedy víme, jaké náležitosti i problémy čekají Ukrajince mimo domov, protože jsme si tím sami prošli. Máme již připravené odpovědi na nejpalčivější otázky, které každému pomohou v každodenním rozhodování a zahájení nového života v České republice,“ popisuje šéfredaktorka Natalia Agarkova, která vedla posledních 15 let rozhlasovou a televizní společnost Velykyi Luh v Záporoží.

Její tým doplňují také Ukrajinci, kteří už žijí v ČR dlouhodobě a znají velmi dobře české reálie.



Autor: Czech News Center Tým webu Pro Ukraïnu

„Přemýšleli jsme, jak bychom mohli co nejefektivněji pomoct. Jsme přece mediální dům, máme obrovský, několikamilionový zásah a vliv na trhu a taky specifickou roli a odpovědnost ve společnosti. Každý den máme skvělou možnost informovat a zároveň edukovat masy lidí. Řekli jsme si, že je potřeba nejen pravdivě a smysluplně mapovat to, co se ve světě děje, ale také podat rychlou pomocnou ruku. My jsme přece ti, kdo umí relevantně pracovat s informacemi a přetavovat je co nejužitečněji pro jejich příjemce, ať už je to v jakémkoliv jazyce,“ říká Radek Lain, šéfredaktor deníku Blesk, který nad novým projektem převzal záštitu.

Česká televize

Veřejnoprávní televize nabízí od 12. března na internetu a v HbbTV simultánní tlumočení hlavní zpravodajské relace Události do ukrajinštiny. Takto tlumočené zpravodajství je archivované na internetu. Od 23. března je ukrajinská zvuková stopa přístupná přes funkci duálního vysílání na stanici ČT24.

Do zpravodajství České televize se zapojují ukrajinské novinářky, které nedávno odešly před válkou ze své země. Zde například redaktorka Vitalija Tokarčuková dělá rozhovor se známým ukrajinským pediatrem Jevhenem Komarovským pro zpravodajskou ČT24.

Zprávy Seznamu v ukrajinštině

Seznam Zprávy od začátku dubna spustily sekci v ukrajinském jazyce. Její redaktorkou je Daria Dziuba. „Naším cílem je informovat a prakticky poradit Ukrajincům, kteří uprchli do České republiky před ruskou agresí na Ukrajině. Tímto způsobem jim chceme pomoci lépe poznat nové prostředí. Na stránkách najdete vždy texty ukrajinských autorů, stejně jako překlady některých článků z týmu Seznam Zprávy,“ píše v úvodním textu.

Spoluautory nové sekce budou také Ukrajinci, kteří byli nuceni dočasně opustit své domovy. „Spolupracujeme s velvyslanectvím Ukrajiny v Praze a některými českými úřady, které se starají o uprchlíky z Ukrajiny a jejich integraci do české společnosti,“ doplňuje autorka.

Český rozhlas

Od pondělí 4. dubna 2022 vysílá Český rozhlas na stanicích Radiožurnál a Plus čtyřminutovou zpravodajskou relaci v ukrajinském jazyce. Do vysílání je zařazena po skončení běžných zpráv v 18:30 hod. Relaci připravuje redakce Radio Prague International, tedy vysílání Českého rozhlasu pro zahraničí. Stejný kolektiv vyrábí podcast Novinky pro Ukrajince v Česku.

Český rozhlas také od 3. března 2022 pomáhá šířit internetové vysílání ukrajinského veřejnoprávního rozhlasu, které zařadil do své aplikace Můj rozhlas a do svého DAB+ multiplexu. Vysílání přebírají i soukromé sítě provozovatelů Color DAB+, RTI CZ a Teleko. Rovněž je dostupné prostřednictvím DVB-T2, a to v Multiplexu 23 Českých radiokomunikací.

Speciální souhrnná podstránka mujrozhlas.cz/ukrajina nabízí praktický ukrajinsko-český Audioslovník s lekcemi pro děti i dospělé, pomocí kterých si osvojí základní české fráze. Poslechnout si mohou také pohádky v ukrajinštině od českých spisovatelů Ondřeje Neffa, Petra Stančíka a Kateřiny Šardické.



Autor: Český rozhlas Český rozhlas poslal svým ukrajinským kolegům potřebnou techniku.

Další speciální aktivity

Kromě angažování ukrajinských spolupracovníků podporují tuzemská média válečné utečence i dalšími způsoby. Televize Nova na svém webu streamuje vysílání soukromé ukrajinské stanice 1+1 a od víkendu přidala dětský program Plus Plus.

Dvě aplikace s televizním obsahem pro diváky z Ukrajiny spustila ve svých chytrých televizorech určených pro český trh společnost Samsung. Jde o dlouhodobě připravovanou IPTV službu Sweet TV, která je určena Ukrajincům žijícím a pracujícím v České republice, a také zdarma šířenou veřejnoprávní zpravodajskou stanici UA: Peršij, což je obdoba české ČT 24.





Návštěvníci internetových stránek stanice CNN Prima News si mohou otevřít speciální sekci se zpravodajstvím přeloženým do ruského jazyka. „CNN Prima News podrobně informuje o válce na Ukrajině a má své zpravodaje přímo v napadené zemi. Projektem zpráv v ruštině chceme přiblížit skutečné dění na Ukrajině i lidem, kteří češtinu neovládají, ale v Česku třeba žijí a jsou odkázáni pouze na zprávy ruské televize,“ vysvětlila redakce své rozhodnutí.

Každodenní souhrn informací v ruštině zveřejňuje také zpravodajský portál Novinky.cz. „Abychom zajistili tolik potřebnou transparentnost při konfliktu na Ukrajině, připravili jsme každodenní necenzurovaný přehled aktuálních událostí,“ stojí v záhlaví speciální rubriky. Na tu je mimo jiné odkazován každý uživatel, který přijde na Seznam z ruské IP adresy.