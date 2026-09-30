Česká odpověď na čínské DJI. Manželé vyvinuli drony, které fungují i bez signálu

Česká společnost Fly4Future je ukázkou, jak velký potenciál se nachází v české vědě a univerzitním prostředí – jen tento potenciál více dostávat do praxe. Jde o firmu postavenou nad původní výzkumnou prací akademiků na ČVUT. Fly4Future chce postavit evropskou alternativu ve výrobě dronů pro zejména čínské dodavatele. Aktuálně dokončuje investiční kolo s objemem necelých 200 milionů korun.
Firma, která zatím doposud vše živila z vlastních peněz a zakázek, zatím vyrábí desítky dronů ročně, celkově z linky sjelo asi dvě stě kusů. Brzy se má s objemem dostat na stovky přístrojů za rok a výhledově na tisíce i více.
Fly4Future nechce “pouze” dávat dohromady drony dovezené z Asie. Postupně v Evropě hledá vhodné dodavatele, mimo jiné v automobilovém sektoru, který si prochází krizí a hledá nové příležitosti. Cílem je na starém kontinentu vybudovat co největší část dodavatelského řetězce. Fly4Future už zvládá plošné spoje, elektroniku a podobně, přemýšlí také nad bateriemi (z článků z Asie), případně čipy (přizpůsobené ASIC).
“Není možné mít v současné geopolitické situaci v takto důležitém sektoru závislost na zemi, která nám v době krize může omezit dodávky,” vysvětlila jeden z důvodů Věra Sasková, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Fly4Future.
Vyšší míra integrace jednotlivých součástek do budoucna bude důležitá i kvůli efektivitě a funkcím. Například drony od čínské DJI dosahují skvělých technických a provozních vlastností právě díky úzkému propojení “všeho”.
Sasková firmu rozjela se svým manželem Martinem Saskou, který je známým odborníkem z ČVUT právě na drony a robotiku. Třetím spolumajitelem firmy je Tomáš Báča.
Fly4Future vyrábí drony schopné autonomního chodu, a to i bez konektivity jako je GPS, mobilní síť nebo Wi-Fi. Součástí dronů je specializovaný software s umělou inteligencí schopný lokálně vyhodnocovat data ze senzorů jako jsou lidary. Na drony se lze podívat v naší galerii a podrobné technické specifikace jsou na oficiálním webu.
Pražská společnost vyvíjí a vyrábí několik typů dronů. Velkou sázkou na budoucnost je RoboCore, modulární přístroj, který si zákazníci mohou poskládat dle svých preferencí. Maximální doba letu je 41 minut s nosností až tři kilogramy. Součástí je mikropočítač Nvidia Jetson Orin NX.,
Fly4Future má dále v nabídce model RoboAid určený pro autonomní inspekci kritické infrastruktury, nebezpečných prostor a tak dále. Doba letu je až 22 minut a opět se používá Jetson Orin NX, případně Asus NUC i7.
Populárním modelem je RoboFly, což je malý dron s letem 11 minut a nosností 33 gramů určený pro výzkumné účely. Jeho součástí je Raspberry Pi 5 a operační systém ROS.
Zařízení české firmy jsou populární hlavně mezi výzkumníky, vědci a tak dále, kteří oceňují maximální otevřenost a přizpůsobitelnost. Firma tímto kromě jiného “ze spoda” buduje komunitu a celé to pomáhá s vývojem.
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