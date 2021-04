Česká televize v době koronaviru: lineární vysílání rostlo, iVysílání naopak kleslo

Do sněmovny dorazila výroční zpráva o činnosti České televize v loňském roce. Fungování veřejnoprávního média silně ovlivnila koronavirová pandemie, a to v pozitivním i negativním smyslu. Na zasedání Rady České televize se sice vedly největší diskuse kolem toho, jestli měla ve zpravodajství a publicistice dostatek prostoru SPD Tomia Okamury, rozsah úkolů České televize je ale mnohem širší.

S použitím výroční zprávy se podívejme mimo jiné na to, jak se České televizi daří na internetu, kde by měla oslovovat hlavně mladší a technicky zdatnější část populace. Připomeňme, že letos se Kavčí hory chystají spustit zcela předělanou podobu internetového videoarchivu iVysílání.

Skvělý rok pro ČT24 i její web

Sledovanost klasického lineárního vysílání loni lámala rekordy. „Stěžejní roli hrálo zpravodajství, jelikož potřeba mít neomezený přístup k ověřeným a aktuálním informacím byla v roce 2020 extrémní. Plnohodnotný servis jsme dokázali divákům poskytnout i přes náročná interní a externí omezení a Česká televize se stala jedním z hlavních informačních zdrojů o pandemii. A podle mezinárodního výzkumu rovněž nejdůvěryhodnějším médiem v zemi. Zpravodajská ČT24 dosáhla nejvyšší sledovanosti od svého vzniku. Velký důraz jsme kladli i na to, abychom v kritické době zpravodajství ještě více zpřístupnili i neslyšícím divákům, vysoko nad rámec požadovaný zákonem,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

„V roce 2020 se tak ke standardní televizní práci, tvorbě a vysílání přidalo dokončení přechodu na DVB-T2 a řada mimořádných projektů a řada mimořádných výzev spojených s pandemií. Velké programové změny, rušení sportovních a kulturních událostí, přesuny či zastavení natáčení, náročná hygienická opatření, … Česká televize je, díky nasazení a odhodlání všech svých zaměstnanců a spolupracovníků, zvládla. A diváci na její úsilí pozitivně reagovali. Důvěryhodnost ČT vzrostla na 72 % a z hlediska sledovanosti šlo o druhé nejúspěšnější období od roku 2008,“ podotkl Dvořák.



Autor: Česká televize Sledovanost ČT na internetu, 2020

Zpravodajským pořadem s nejvyšší živou sledovaností na internetu se stalo Studio ČT24 z 12. března 2020, kdy poprvé začal platit nouzový stav. Tento pořad sledovalo živě na internetu 21 tisíc diváků. Úspěšné bylo rovněž vydání pořadu Věda 24 s podtitulem „Koronavirus naplno zasáhl Česko“, který při premiéře v neděli 15. března 2020 živě na internetu sledovalo 16 tisíc diváků.

Nejvíc dodatečných diváků měly Otázky Václava Moravce z 20. září 2020 s tehdejším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a tehdejší hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Pořad si během sedmi dnů po odvysílání přehrálo přibližně 17 tisíc internetových diváků. Dalším pořadem, úspěšným z hlediska odložené sledovanosti, byla předvolební Superdebata ze dne 1. října 2020 se 14 tisíci diváky na internetu.

Návštěvnost webu ČT24 narostla oproti roku 2019 o 49 %, opět především v souvislosti s koronavirovou krizí. Průměrně ho každý měsíc navštívilo téměř 1,9 milionu uživatelů. Nejsilnějším měsícem se stal březen (přes 3,6 milionu reálných uživatelů, kteří si zde prohlédli více než 32 milionů stránek).



Autor: Česká televize Zájem o HbbTV obsah ČT v roce 2020

Uspíšený start ČT edu

O dost hůř na tom byl web ČT sport, protože pandemie zrušila dominantní sportovní události. Návštěvnost sportovního webu se snížila o 30 % na průměrných 460 tisíc uživatelů měsíčně. Největší zájem o živé vysílání byl při únorovém Mistrovství světa v biatlonu.

Co se týče hlavního webu České televize, jeho návštěvnost narostla o 12 % oproti roku 2019. Průměrně na něj každý měsíc zavítalo 3,2 milionu uživatelů (nejsilnější měsíc byl březen 2020 – 4,7 milionu uživatelů). Zájem se znovu zvedl na podzim, kdy vrcholilo vypínání DVB-T a přechod na DVB-T2. Další velký nárůst zaznamenal dětský web Déčko – o 28 %. Každý měsíc roku 2020 jej navštívilo více než 270 tisíc uživatelů. V březnu dosáhl tento počet 407 tisíc.

Novinkou loňského roku byl uspíšený start vzdělávacího webu ČT edu, který nyní nabízí přibližně 5500 vzdělávacích videí. Od jeho spuštění 1. dubna 2020 jej v průměru každý měsíc navštívilo 113 tisíc uživatelů (jen v prvním dni to obnášelo 25 tisíc uživatelů). Celkem si návštěvníci webu ČT edu v roce 2020 pustili přes 6,5 milionu videí. Nejvytíženějším dnem se stalo úterý 7. dubna, kdy web navštívilo více než 54 tisíc uživatelů internetu.

Hlavní cílovou skupinou webu ČT edu jsou učitelé. Znalost ČT edu mezi učiteli je vysoká – o portálu ví (převážně z televize) téměř 70 % dotázaných, třetina všech web navštívila a téměř pětina využila videa pro distanční výuku.



Autor: Česká televize Počet unikátních uživatelů webových stránek ČT v roce 2020

Propad iVysílání a příprava nové verze

Web iVysílání zaznamenal proti předchozímu roku pokles o 18 %. „Pokles způsobila absence nových dramatických projektů, zejména v podzimní sezoně 2020, neboť je z důvodu krizové situace nebylo možné dokončit a posléze vysílat a které k tomuto webu vždy přivedou mnoho nových diváků,“ vysvětluje Česká televize.

Z hlediska věku jsou klasickým lineárním vysíláním České televize nejvíce zasaženi nejstarší diváci, nejméně naopak diváci nejmladší. Nejmladší diváci konzumují televizní obsah ve zvýšené míře na internetu, což potvrzují data průměrného týdenního zásahu TV a online obsahem. U mladších věkových skupin dochází k významnému relativnímu navýšení zásahu, čehož vysílání ČT dosáhlo díky online obsahu: o 20 % u skupiny 15–24 let a 12 % v kategorii 25–34 let.

Průměrný čas strávený sledováním internetového archivu ČT dosáhl v roce 2020 hodnoty 25 minut za měsíc na jednoho diváka, což představuje o tři minuty více než v roce 2019. „Online populace“ je oproti té televizní v průměru výrazně mladší a dosahuje vyššího vzdělání.



Autor: Česká televize Demografický profil online diváků ČT

U živého vysílání ČT uživatelé internetu strávili průměrně 11 minut měsíčně, tedy stejně jako v roce 2019. O tři minuty, na současných devět minut, narostl čas, který diváci měsíčně průměrně strávili sledováním videoobsahu HbbTV ČT.

Nejsledovanějším pořadem ČT na internetu byla v roce 2020 štědrovečerní premiérová pohádka O Vánoční hvězdě, kterou si přehrálo 93 tisíc diváků na internetu a dalších 905 tisíc odloženě v televizi. Celkový příspěvek k živé televizní sledovanosti činil 40 %.

Nejsledovanějším seriálem mimo živé vysílání se stalo Místo zločinu Ostrava, jehož každý díl si na webu ČT přehrálo v průměru 73 tisíc diváků, dalších 233 tisíc odloženě v TV. Internetové diváky zaujaly také minisérie Stockholmský syndrom (65 tisíc na internetu / 197 tisíc odloženě v TV) a Vysoká hra (63 tisíc na internetu / 173 tisíc odloženě v TV).

Úspěšnými a oblíbenými se staly také sobotní zábavní cyklus Peče celá země (51 tisíc na internetu / 208 tisíc odloženě v TV), nové díly Marie Terezie (56 tisíc na internetu / 223 tisíc odloženě v TV), minisérie Herec (51 tisíc na internetu / 194 tisíc odloženě v TV) nebo film Teroristka (39 tisíc na internetu / 234 tisíc odloženě v TV).



Autor: Česká televize Čas strávený s obsahem České televize podle platforem, 2020

Souběžně pokračoval vývoj nové videoplatformy, která nahradí iVysílání a stránky pořadů (Pořady A-Z) na všech distribučních platformách. „Reprezentuje nejen změnu produktovou, ale v první fázi především zásadní renovaci vnitřní architektury, technologií i designu celé platformy. Především v technologickém směru přináší nejvýraznější změnu v oblasti online aktivit České televize směrem k současným trendům,“ podotýká Česká televize.

V roce 2020 byl pro novou videoplatformu dokončen systém pro odbavování videa, tým také finalizoval produkční prostředí – kompletní serverovou infrastrukturu. Bylo nastaveno napojení na data o pořadech, vznikl nový videopřehrávač, který nahradí současné řešení od externího dodavatele, předěláno bylo vyhledávání, přichystáno uživatelské rozhraní pro web, mobilní aplikace i HbbTV, zřízen systém jednotných uživatelských účtů a nově koncipována analytika.

Strategickým cílem České televize pro rok 2021 a následující léta je využít těchto platforem pro šíření obsahu stěžejní aplikace iVysílání na následujících operačních systémech: Android TV, Apple TV (tvOS), Samsung Orsay, Samsung Tizen, LG NetCast, LG webOS a Panasonic My Home Screen.