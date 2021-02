Čína není levná, má znalosti a vybavení, říká expandující česká značka PC komponent

Česká značka počítačových a elektronických komponent Connect IT chce vyzkoušet působení v zahraničí. Zanedlouho by se její nabídka klávesnic, myší, sluchátek nebo herních křesel měla objevit v nabídce německého Amazonu. Toto zalistování naváže na již dřívější zařazení do nabídky tradičních kamenných německých řetězců MediaMarkt a Müller.

Connect IT existuje na trhu od roku 2010. Tento brand vznikl pod vršovickou společností IT Trade, která do té doby fungovala čistě jako distributor počítačových výrobků od různých dodavatelů. Lokální prodejci postupem času projevili poptávku po cenově dostupném příslušenství s dostatečnou kvalitou, takže IT Trade vytvořilo značku Connect IT a začalo pod ní dodávat komponenty vlastní. První z nich byla červená kancelářská myš CI-152.

Dnes má Connect IT v nabídce jak příslušenství pro PC, tak například huby a switche, redukce, kabely, stylusy, brašny a podobně. Nejvíce se prodávají klávesnice a myši pro běžné kancelářské využití, dotahují se na ně ale herní periferie. A to i díky marketingové spolupráci se známými osobnostmi – například starostou pražských Řeporyj Pavlem Novotným.

„Není vyloučené, že to časem bude office vs. gaming padesát na padesát v počtu prodaných kusů. Například herní myš Biohazard jsme přivezli v roce 2013 a je na trhu dodnes. Koncem minulého roku překonala hranici sta tisíc prodaných kusů a má takřka nulovou reklamovanost. Obratově je pro nás také zajímavý segment herních křesel, která mají vyšší pořizovací hodnotu a ve kterých jsme se etablovali mezi elitu na českém i slovenském trhu,“ popisuje pro Lupu Luděk Mareš z Connect IT.

Made in China, Designed in Czechia

Firma doposud prodala přes pět milionů kusů výrobků. Celkové tržby v roce 2019 dosáhly na 300 milionů korun, do nich je ale započítána i distribuce jiných značek. Značka Connect IT ale na těchto číslech tvoří významnou část obratu. IT Trade se v roce 2019 vlivem kurzů měn dostalo do mírné dvoumilionové ztráty, předtím operovala s pohodlným ziskem.

Společnost se primárně orientovala na český trh, kde dělá většinu tržeb. Pouze necelých 50 milionů připadá na zahraničí. Usazení na Amazon.de by mohlo s rozložením čísel pohnout. „Naše další námluvy se zahraničními trhy nám prozatím pozastavila epidemie COVID-19,“ konstatuje Mareš.

Connect IT je primárně značka s tím, že samotná výroba probíhá v Číně. Česká společnost si nicméně produkty sama navrhuje a testuje a při výrobě spolupracuje s řádově desítkami asijských partnerů. IT Trade rovněž v Číně zaměstnává několik rodilých občanů, kteří s navigací v prostředí tamní výroby hodně pomáhají. Jinak komunikace probíhá z Prahy do Číny přes e-mail, a když zrovna nejsou cestovní omezení kolem covidu, tak i skrze osobní návštěvy.

V mém nedávném článku o stavění počítače jsem zmínil, že do PC sice jde sehnat některé komponenty z Evropy, většinou jde ale o podobný model, na kterém funguje právě Connect IT. Návrh produktu tedy probíhá zde, ale samotná produkce v Asii. Podobně funguje i tuzemská značka chytrých telefonů Aligator. Podle Connect IT to není kvůli nižší ceně, problém je složitější.

„Ve společnosti stále převládá stereotyp, že Číňané pracují za misku rýže denně. Dnes má čínský montér u pásu i tisíc dolarů měsíčně, takže oproti Evropě nejde o takový rozdíl. Problém je v čínském know-how a extrémně drahých strojích, které už jsou za ta léta investic již mnohdy splacené, a proto mohou továrny nabídnout zboží za desetinu ceny. Navíc všechny výrobní závody musí splňovat přísné normy Evropské unie, jako jsou CE nebo RoHS. Zatím není důvod, aby někdo podobnou výrobu rozjížděl ve velkém na zelené louce v Evropě. Ale často slýcháme, že značky začínají pokukovat po výrobě v Indii, tak se necháme překvapit, jak to zamíchá kartami,“ vysvětluje Mareš.

Závislost na asijských dodavatelích má vliv i na zmiňované kurzovní ztráty a globální omezení, která jsou aktuálně nastavena kvůli situaci s koronavirem. Když se situace vyhrocovala teprve v Číně, nebylo odstavení výroby jediným problémem, velmi komplikované je to i s dopravou.

„Aktuálně pociťujeme výpadky výroby, čili nedostupnost produktů v kombinaci se skokově vyšší cenou dopravy a obsazeností lodních kontejnerů i dopravních letadel,“ popisují v Connect IT. „Navíc není tajemstvím, že Čína čím dál více dbá na životní prostředí a s tím jde ruku v ruce zdražování výrobních materiálů. Tohle vše se v následujících měsících podepíše na zvýšené koncové ceně produktů, troufám si říci, že všech značek a společností, které importují z Asie.“

Podobné zprávy přichází od dalších českých dovozců z Číny i od velkých globálních výrobců PC součástek. Asus a další už oznámily, že kvůli výše zmiňovanému v kombinaci s nedostatkem čipů a situací kolem dovozních tarifů dojde k poměrně výraznému zvyšování cen.