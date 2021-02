Jak jsem si v době nedostatku stavěl počítač a snažil se sehnat komponenty z Evropy

Koncem loňského roku jsem si sestavoval nový stolní počítač. Ukázalo se to jako slušná výzva, protože esenciální komponenty jako grafické karty z několika různých důvodů z trhu v podstatě zmizely. Stejně tak je velmi těžké sehnat povedenou sérii procesorů Ryzen 5000 od AMD, o níž je velký zájem díky tomu, že AMD překonalo Intel i v poslední baště, a to jednojádrovém výkonu a ve hrách.

Nakonec se mi ale zadařilo a sehnal jsem AMD Ryzen 7 5800X a Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Zmiňovaný procesor je v aktuální generaci Zen 3 považovaný za ten s nejhorším poměrem cena/výkon. Toto osmijádro oproti slabšímu šestijádru 5600X za příplatek 4500 korun (12 500 oproti zhruba 8 000) ne vždy přináší adekvátní rozdíly ve výkonu. A naopak za dvanáctijádro 5900X už je příplatek pouze něco přes dva tisíce.

Jenže 5800X má oproti těmto dvěma jednu zcela zásadní výhodu: jde normálně koupit. Navíc, když odhlédneme od ceny, je to trhač betonu a nejlepší osmijádro na trhu. Ale chápu, že pro mnohé je cena skutečně vysoká. Ryzen 5800X totiž zároveň hodně topí (stejně jako celá současná generace, a to i díky architektuře čipletů) a dodává se bez chladiče, do kterého je tedy nutné rovněž investovat.

S grafickou kartou to bylo ještě horší, tam na trhu není nic. Nakonec se mi v den, kdy šla do prodeje nová RTX 3060 Ti, podařilo jeden model ulovit. Na českých e-shopech jich pár bylo, ale vyprodaly se během minut. Cena oproti těm doporučeným logicky byla vyšší, ale za dané situace jsem byl nárůst ochoten akceptovat. Zaplatil jsem asi 13 tisíc, ale už večer jsem na online bazarech tyto modely od překupníků viděl za asi 19 tisíc. Grafiky pořád nejsou a podle všeho se situace jen tak nezmění, takže jsem vlastně stále v plusu.

Nákupy dalších komponent byly naopak velmi jednoduché. Například ceny operačních pamětí loni spadly, takže nákup 32 GB RAM na 3200 MHz nijak zásadně nepromluvil do rozpočtu. Podobně se, vzhledem k tomu, jaké rychlosti nabízí, lehce investuje do M.2 NVMe disků. Základních desek je pak hromada, takže to rovněž nebyl problém. U řady komponent si to ale chce dát pozor. Asus a další hlásí, že budou zdražovat, protože nejsou čipy, je nabouraný dodavatelský řetězec, míchá se situace kolem dovozních tarifů a podobně.

Výzva: sehnat komponenty z Evropy

Tímto zdlouhavým úvodem jsem se ale chtěl dostat k něčemu jinému. Během sestavování počítače jsem si totiž dal úkol, a sice co nejvíce komponent sehnat od evropských společností. Z výše zmíněného vám asi je jasné, že CPU, GPU, paměti, deska nebo disky to nejsou. Zde starý kontinent v podstatě nehraje žádnou roli. Čipy jsou navrženy v USA. V případě AMD jsou vyrobeny na Tchaj-wanu (TSMC) a v případě Nvidie u Samsungu. Osazování na tištěné spoje se pak děje všude možné po Asii a koncovými dodavateli jsou asijské firmy typu MSI a spol.

Musel jsem tedy jít o úroveň výše. Z Evropy se mi podařilo sehnat počítačovou skříň, zdroj, větráky, monitor, klávesnici, myš a sluchátka s mikrofonem. A také držák/rameno na druhý, vertikálně umístěný monitor. Všechno má ovšem svá ale a do jisté míry jde o filozofickou debatu, zda tyto komponenty skutečně lze považovat za evropské. Což je v globalizaci běžná věc.

Polská produkce

Začnu „bednou“, do které jde vše důležité pořídit od polské společnosti SilentiumPC. Tento podnik byl založen v roce 2007 poblíž Varšavy a postupně dorostl do známé značky dodávající kvalitní produkty za rozumné ceny. I díky tomuto poměru je oblíbená mezi českými zákazníky.

U SilentiumPC si lze vybrat různě zpracované skříně, kdy je možné upřednostnit co největší průchod vzduchu (tedy „všude díry“ s prachovými filtry), průhledné bočnice pro fanoušky RGB osvětlení, nebo naopak větší „izolaci“. Já nejsem v tomto ohledu příliš náročný a zvolil jsem model Signum SG1, který má dobrou průchodnost vzduchu. Vepředu se přes prachový filtr a tři ventilátory nasává vzduch, který se přežene přes hardware, a na druhé straně je ohřátý vzduch vytlačený jedním ventilátorem. Kdo preferuje vodní chlazení, může si na horní část dát radiátor, protože bedna zde má opět otvor s prachovým filtrem. Ten je i dole pro nasávání či vyfukování větráku zdroje. SG1 není high-end, ale spíše z kategorie „tak akorát“, což je vidět zejména na nijak pevných pleších.

K této skříni se standardně dodává pouze zadní větrák, bylo tedy nutné dokoupit i tři přední nasávací. Ty opět dodává SilentiumPC a opět si lze zvolit z více variant, jako je RGB (standardní i adaptivní koncovka na základní desku) a velikost (120, 140, 92–40 mm). Polská značka nabízí i vodní chlazení, to ale nepoužívám. Naopak jsem si ale pořídil chladič na procesor Fera 3. Jde o prověřenou klasiku za asi sedm stovek, která má vysoké pasivní žebrování, na nějž jde dát dva 120mm větráky. SilentiumPC k tomu dodává i vlastní teplovodivou pastu.

Ze skříně zbývá zdroj, což je často podceňovaná, ale velmi důležitá věc. Zde se lze opět obrátit na SilentiumPC, které má modely od 500 do 800 wattů. Hlavní je, že si lze vybrat certifikované bronzové a zlaté modely, takže by vám zdroj snad neměl shořet jako u některých levných šmejdů. Na zdroje ale nejsem žádná kapacita, a tak mohu jen říci, že můj zlatý 650W model funguje spolehlivě a tiše.

Pro další komponenty lze rovněž zamířit do Polska. SilentiumPC totiž vytvořilo vedlejší značku SPC Gear, která prodává klávesnice, myši, sluchátka, mikrofony, podložky pod myš a počítačové židle. Klávesnice jako jedny z mála mechanických mají i české rozložení kláves.

Česko-čínské přátelství

A pak je zde možnost tyto samé komponenty koupit od české společnosti Connect IT, respektive IT Trade. Tato značka u nás už nějakou dobu dělá aktivní marketing, například skrze herní influencery, takže ji zřejmě řada lidí zná. Connect IT funguje od roku 2010 a v roce 2019 měla tržby kolem 300 milionů korun. Firma na trh dodává i řadu dalších produktů typu držáků, prodlužovaček a podobně.

Zde je ovšem nutné říci, že Connect IT není výrobcem těchto věcí. Přesný model fungování neznám a prozatím se snažím se zástupci domluvit na zodpovězení detailních otázek, tak snad někdy bude samostatný článek. Obecně ale společnost funguje tak, že je v kontaktu s výrobci v Číně/Asii, se kterými přizpůsobuje výrobky pro svoji značku, a toto pak dováží na náš trh. Nabízí tedy především zajímavou cenu.

Mimochodem, model nákupu a „přebrandování“ výrobků z Číny je poměrně běžná věc i u velkých výrobců. Hardwarový YouTube kanál Gamers Nexus například porovnával pro mnohé nevkusná herní křesla a zjistil, že v podstatě pochází z jedné továrny v Číně, kde si výrobci, mezi nimiž jsou i slavná jména, v podstatě jen nechají vyměnit loga a barvy.

SilentiumPC jde o něco dále. Firma si jednotlivé výrobky sama navrhuje (nebo tak alespoň deklaruje), samotnou výrobu pak rovněž řeší v Asii.

Philips

No a zbývá monitor. Patřím mezi dle mého šťastnější lidi, kteří si nepotrpí na ty nejvíc high-end vlastnosti zobrazovadel, takže jsem nikdy za monitory a televize nemusel utrácet obrovské peníze. Vždy mi stačí aktuální rozlišení (v případě televize tedy 4K, u monitoru jsem zvolil 1440p) a nějaké to HDR či FreeSync/G-Sync.

Ani tak se ale manévrovací prostor pro získání alespoň částečně evropského monitoru moc nezvětšil. Pokud je můj průzkum správný, lze koupit pouze nizozemský Philips, což jsem také učinil. Philips je samozřejmě velká globální společnost, která vyrábí a operuje v lokalitách všude možně, ale platí, že má sídlo v Nizozemsku a tam také míří dividendy a všechny ty kapitalistické výdobytky. Můj monitor tedy asi není kompletně z Evropy (možná vůbec), ale za evropský ho považuji.

Rameno na druhý monitor jsem pořídil z Alzy, která má vlastní sérii standardizovaných VESA držáků AlzaErgo. Zapomněl jsem ale zjistit, jak se tyto držáky produkují, a v době psaní textu už jsem se nestihl doptat. Ale asi se také vyrábí na zakázku někde v dáli.

Jaký je závěr, vůbec netuším. Faktem je, že se toho v Evropě kolem oblasti osobních počítačů nic moc neděje. Foxconn vyrábí v Pardubicích notebooky pro HP, to ale ani zdaleka nelze považovat za evropskou produkci. Projekty typu Fujitsu-Siemens skončily. Čipy určitého druhu tady vznikají (německý Infineon, švýcarský STMicroelectronics, nizozemské NXP), ty ale míří do jiných sektorů.

Evropská unie vlivem sankcí USA vůči Číně, které mají mimo jiné dopady i na zmiňované evropské čipové hráče, rozjíždí akci na posílení evropských kapacit v čipech. Má na to jít až 145 miliard eur z postcovidového fondu obnovy a participovat na tom chce Slovensko. Možná se mnozí inspirují Applem a nasazením ARMu v počítačích a rozjedou nové akce. Nebo se chytne RISC-V. Uvidíme. Každopádně budu rád za tipy, zda lze do PC z Evropy pořídit i něco dalšího nad rámec toho, co jsem popsal.