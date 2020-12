Spustí Apple ARMovou revoluci proti Intelu? Už se připojují Microsoft nebo AMD

Apple před pár týdny na trh vypustil první počítače Mac s vlastním čipem M1, který je postaven na architektuře ARM. Testy jsou skutečně přesvědčivé. Stroje s M1 jsou velmi výkonné, a to včetně integrovaných grafických jednotek, mají vysokou výdrž a v případě MacBooku Air pasivní chlazení. Koprocesory přímo v čipu se pak starají o šifrování nebo neuronové výpočty. Shrnutí situace kolem M1 přináší například Root.cz.

V Intelu zřejmě v poslední době probíhá hodně krizových porad. Zdá se totiž, že ARM je připravený po chytrých telefonech, tabletech nebo IoT zařízeních zamířit i do oblastí, kde doposud s klidem vládla architektura x86. Bloomberg mimo jiné přišel s informací, že Apple pracuje na desktopových čipech výkonnějších než ty od Intelu, mají mít i 32 jader.

Tlak na Intel nezačal ani zdaleka vyvíjet pouze Apple. Snaha najít alternativu k v posledních letech stagnující společnosti se projevuje skrze celý trh. Uvedu dva příklady. Nejrychlejším superpočítačem na světě je v současné době japonský stroj Fugaku od Fujitsu, který běží na ARMu. Amazon zase neustále představuje nové instance v Amazon Web Services postavené na vlastním ARM čipu Graviton2. Poměr cena/výkon je lepší než v případě x86. Možná ze strany AWS dochází k dotování provozu, aby se ARM rozjel a získal potřebný scale, to je ale běžná metoda penetrace trhu.

Co by Intel měl sledovat se značným pozorem, jsou snahy Microsoftu. Desítky let trvající spojení označované jako Wintel, tedy Windows a Intel, jen těžko ze dne na den zmizí. Také Microsoft ale začal pokusy s ARMem brát mnohem vážněji než v dobách, kdy představil nepoužitelné a osekané Windows RT.

Čip SQ2 od Microsoftu

Jak už jsme na Lupě popisovali, hybridní notebook Microsoft Surface Pro X běží na ARM čipu SQ1, který si Redmond připravil ve spolupráci s Qualcommem. Odstartoval tak své snahy o optimalizaci Windows 10 a aplikací na tuto architekturu. Zároveň tradičním OEM partnerům a výrobcům počítačů začal prošlapávat cestu a vést vysoké investiční náklady na prosazení novinek.

Jak vypadá Microsoft Surface Pro X s ARM čipem SQ2:

Microsoft nedávno vydal aktualizovanou verzi Surface Pro X, a je tak zřejmé, že se s ARMem bude oťukávat i nadále. Zařízení, které jsem testoval, má k dispozici novou generaci interního čipu. SQ2 vychází z druhé generace Snapdragonu 8cx od Qualcommu, ovšem s úpravami Microsoftu. Oproti SQ1 ale změny nejsou tak zásadní. Frekvence například narostla ze tří na 3,15 GHz.

Nijak zásadně se tak nezvýšil ani výkon, i když každý bod se počítá. U SQ2 jsem v Geekbenchi, který je na testování ARMu vybaven, naměřil 804 bodů na jedno jádro (single core) a 3118 bodů na více jádrech (multi core). SQ1 byl na 744, respektive 2848 bodech.

Při běžné práci je ARMový Surface dostatečně výkonným strojem. Bližší zkušenosti jsem popisoval u první verze, takže nyní shrnu jen důležité základy. Postupně se objevují aplikace udělané nativně pro ARM, typicky ty od Microsoftu, a ty běží krásně. V ARM edici Windows 10 funguje emulace x86, ale prozatím pouze ve 32 bitech (64 bitů přijde příští rok). Ztráty výkonu existují, ale stále se dá pohodlně fungovat. Navíc stále více vývojářů směrem k ARMu míří, Adobe už například vydalo betu Photoshopu pro Windows 10 ARM.

Apple dodá legitimitu

Troufám si odhadovat, že vydání Maců s M1 odstartuje výrazně větší snahy architekturu ARM v počítačích prosadit. Apple poslouží jako ikona (role model) a prošlape cesty jak u uživatelů, tak vývojářů. Ti budou více motivovaní vyvíjet desktopové aplikace pro ARM, vyřeší se problém slepice/vejce a uživatelé začnou vnímat benefity ARMu, jako jsou nižší spotřeba, větší výdrž, mobilita a podobně. Výrobci zařízení zase ocení rychlejší inovace (výrazně rychlejší zvyšování výkonu, přechody na pokročilejší výrobní procesy a další) a nižší ceny. Jen malý náznak: Apple vyjde výroba jednoho čipu M1 na 40 až 50 dolarů, v případě odběru od Intelu je to 175 až 250 dolarů.

Představitelé Qualcommu už se ostatně začali ozývat, že Apple M1 je přesně ten impuls, který je pro prosazení ARM ve světě PC a Windows potřeba. Apple zase přišel s tím, že nemá problém u Maců s čipem M1 podporovat Windows 10 pro ARM – stejně, jako systém od Microsoftu dlouhá léta podporuje u x86 v Boot Campu v dual bootu. Apple pro web ArsTechnica uvedl, že podpora už je čistě na straně Microsoftu, který si má vyřešit licenční a další podmínky. Windows 10 pro ARM jsou údajně na M1 schopné fungovat nativně včetně již popisované emulace x86.

Úniky informací dále říkají, že by se do hry kolem ARMu mělo zapojit i sílící AMD. Jeho šéfka Lisu Su bude mít přednášku na lednovém CESu, kde má údajně představit dva ARMové čipy – jeden s integrovanou pamětí ve stylu M1 a jeden bez paměti.

Apple je zároveň dále než Microsoft s Qualcommem a je vidět, že roky interního vývoje čipů pro iPhony a iPady mají dopady i na M1. Výkony tohoto čipu jsou řádově lepší. Opět pomůže Geekbench – MacBook Air s M1 dává na jednom jádře 1731 bodů a na více jádrech 7546 bodů. Oproti SQ2 je to více než dvojnásobek.

M1 zároveň dokáže pracovat s Windows 10 pro ARM rychleji než samotný čip SQ2 od Microsoftu. Windows 10 ARM sice prozatím nejsou oficiálně k dispozici jako samostatný produkt (pouze svázaný s hardwarem), vývojář Alexander Graf ale provedl portování na MacBook Pro s M1. Výkon naměřený v Geekbenchi dosáhl na 1288 bodů u jednoho jádra a 5449 bodů ve více jádrech.