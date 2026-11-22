Kvantové počítače
Výzkumníci ze Zhejiang University a Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) poprvé předvedli teleportaci logického qubitu, tedy kvantové informace zakódované napříč desítkami fyzických qubitů, na 125qubitovém supravodivém procesoru Tianmu-2. V experimentu rozdělili 98 qubitů do dvou skupin po 49 qubitech a ukázali, že kvantovou informaci lze úspěšně přenášet i tehdy, když je provázání (entanglement) mezi oběma částmi systému výrazně oslabeno. Klíčovým výsledkem bylo zjištění, že vyvážení dvou hlavních typů kvantových chyb, bit-flip a phase-flip, zvyšuje odolnost teleportace vůči slabšímu propojení mezi oběma skupinami qubitů. Autoři zároveň pozorovali takzvaný teleportační přechod, kdy nad určitou hranicí kvality propojení větší kódy pomáhají chránit informaci, zatímco pod touto hranicí může větší počet qubitů naopak situaci zhoršovat. Přestože byl experiment proveden na jediném čipu, výsledky mohou být důležité pro budoucí propojení více kvantových procesorů a vznik distribuovaných kvantových počítačů, kde bude spolehlivý přenos logických qubitů mezi moduly jednou ze základních funkcí.
Francouzský Pasqal představil řešení, které umožňuje plánovat a spouštět úlohy současně na klasických GPU a kvantových procesorech v rámci jednoho workflow. Integrace využívá nové funkce systému Slurm 26.11, otevřené rozhraní Quantum Resource Management Interface (QRMI) a platformu Nvidia CUDA-Q, díky čemuž mohou superpočítačová centra spravovat kvantové procesory podobně jako dnes spravují klasické výpočetní akcelerátory. V předvedeném scénáři se nejprve na GPU provede simulace a ověření kvantové úlohy a teprve po úspěšném dokončení je automaticky odeslána na fyzický kvantový procesor Pasqal s neutrálními atomy. Systém zároveň dokáže sledovat dostupnost kvantového hardwaru, zohledňovat kalibrace a automaticky přidělovat přístupová oprávnění uživatelům. Novinka je zajímavá především tím, že ukazuje praktickou cestu k začlenění kvantových procesorů do běžné infrastruktury superpočítačových center, kde budou v budoucnu fungovat jako specializované akcelerátory vedle CPU a GPU, nikoliv jako zcela oddělené systémy.
Společnost Quantum Machines (QM) představila řešení, které umožňuje provádět kvantovou korekci chyb v reálném čase propojením řídicí platformy OPX1000 s technologiemi Nvidia CUDA-Q a NVQLink. V demonstraci běžící na serveru Nvidia GH200 Grace Hopper se podařilo zpracovávat data potřebná pro korekci chyb s latencí kratší než jedna mikrosekunda na jedno kolo korekce u menších a středně velkých kódů. Hlavní význam spočívá v tom, že oprava chyb probíhá během běhu kvantového programu, nikoliv až po jeho dokončení, což je nezbytný předpoklad pro budoucí fault-tolerantní kvantové počítače. Výsledek zároveň ukazuje rostoucí význam výkonných GPU a specializované klasické infrastruktury, která bude muset v budoucnu nepřetržitě zpracovávat obrovské objemy dat z kvantové korekce chyb prakticky bez zpoždění.
Společnost Q.ANT představila novou generaci svého fotonického (nikoliv kvantového) procesoru NPU Gen 2+ a předvedla hybridní systém, ve kterém procesor spolupracoval s GPU od AMD při běhu jazykového modelu. Nový čip dokáže přímo pomocí vlastností světla provádět diskrétní Fourierovu transformaci (DFT), důležitou matematickou operaci používanou v AI, zpracování signálů a vědeckých výpočtech. V demonstraci byly optické výpočty využity k nahrazení části takzvaného mechanismu pozornosti (attention), který patří mezi nejnáročnější části moderních jazykových modelů. Q.ANT neprezentuje svůj procesor jako náhradu GPU, ale jako specializovaný koprocesor, který může převzít vybrané výpočetně náročné úlohy a potenciálně snížit spotřebu energie i výpočetní náklady. Firma současně oznámila rozšíření svého vývojářského ekosystému a plánuje uvést komerční systémy kombinující procesory Gen 2 a Gen 2+ ve druhé polovině roku 2027.
Společnost IQM představila program upgradů pro svou produktovou řadu Halocene, který má zákazníkům nabídnout postupnou cestu od současných 150qubitových systémů až k budoucím systémům s více než tisíci qubity bez nutnosti přerušení provozu. Místo jednorázového nákupu nového stroje mají organizace možnost plynule přecházet na další generace hardwaru, přičemž si zachovají své stávající workflow, software i integraci se superpočítačovou a AI infrastrukturou. Součástí každého upgradu jsou služby propojení s HPC prostředím a GPU platformami, což odráží rostoucí důraz na hybridní výpočty kombinující kvantové procesory s klasickými superpočítači. Oznámení ukazuje, že vedle zvyšování počtu qubitů začínají výrobci stále více řešit také praktickou otázku dlouhodobého nasazení kvantových počítačů v datových centrech a výzkumných institucích, kde kontinuita provozu a kompatibilita s existující infrastrukturou mohou být stejně důležité jako samotný výkon hardwaru.
Společnost Alice & Bob zveřejnila aktualizovanou roadmapu vývoje svých kvantových počítačů založených na cat qubitech a zdvojnásobila svůj cíl pro rok 2030. Místo původních plánů nyní počítá se systémem Carbon, který má poskytovat 200 logických qubitů vytvořených z přibližně 3 600 fyzických qubitů propojených v devíti modulech. Klíčovou myšlenkou architektury je využít vlastností cat qubitů, které již na hardwarové úrovni potlačují některé typy chyb, a tím výrazně snížit režii potřebnou pro kvantovou korekci chyb. Roadmapa dále počítá se systémem Oxygen s 1 024 logickými qubity do roku 2032 a systémem Neon s 2 048 logickými qubity do roku 2034. Firma uvádí, že plán staví na výsledcích francouzského programu PROQCIMA, pokroku v konstrukci cat qubitů a nových optimalizacích, které výrazně snížily odhadované zdroje potřebné například k prolomení kryptografie pomocí Shorova algoritmu.
Kvantový software a algoritmy
Výzkumníci z IBM Quantum, RIKEN a Nvidie předvedli výrazné zlepšení hybridních kvantově-klasických simulací železo-sirných klastrů, které patří mezi chemické systémy důležité například pro biologický přenos elektronů a katalytické procesy. Kombinací kvantového procesoru ibm_kingston a superpočítače ROQUO dosáhli 79násobného zlepšení přesnosti oproti dřívějším přístupům a velmi těsně se přiblížili referenčním výsledkům nejpokročilejších klasických metod. Klíčem nebyl nový kvantový hardware, ale lepší způsob přípravy počátečního fyzikálního modelu, který umožnil kvantovému algoritmu efektivněji prohledávat relevantní elektronové konfigurace molekuly. Výsledky ukazují, že praktický přínos kvantových počítačů pro kvantovou chemii nemusí vycházet pouze z většího počtu qubitů, ale také z chytřejší integrace kvantových a klasických výpočetních metod v rámci jednoho workflow.
Společnost Zapata Quantum spustila otevřenou výzvu ForShor.ai, jejímž cílem je ověřit, zda lze výsledky generované umělou inteligencí v oblasti kvantových algoritmů nejen vytvářet, ale také matematicky dokázat a lidsky interpretovat. Projekt vznikl ve spolupráci s University of Maryland a je postaven na formálně ověřené implementaci Shorova algoritmu, jednoho z nejznámějších kvantových algoritmů. Účastníci mohou pomocí AI navrhovat řešení definovaných úloh a porovnávat je na veřejném žebříčku, přičemž nejlepší příspěvky mohou být zahrnuty do navazující vědecké publikace. Podle Petera Shora, autora algoritmu a člena vědecké rady Zapata Quantum, bude s rostoucím využíváním AI ve vědě stále důležitější schopnost matematicky ověřit správnost jejích výsledků. Projekt zároveň slouží jako testovací prostředí pro verifikační technologie, které firma začleňuje do své platformy Quantum Pilot, a představuje zajímavý příklad propojení AI, formálních důkazů a kvantového výzkumu.
Kvantové sítě a bezpečnost
Konsorcium vedené University of the Basque Country (EHU) společně s organizacemi Luxquanta, Ciena, GÉANT, Poznań Supercomputing and Networking Center (PCSS), RedIRIS a SURF předvedlo hybridní kvantově bezpečnou síť propojující Chicago, Amsterdam a Bilbao na vzdálenosti přibližně osm tisíc kilometrů. Demonstrace kombinuje dvě hlavní technologie kvantově odolné komunikace: kvantovou distribuci klíčů (QKD) na kratších trasách a postkvantovou kryptografii (PQC) na transatlantických spojích, kde jsou vzdálenosti pro dnešní QKD příliš velké. Celý systém koordinuje platforma QuLore, která automaticky vybírá nejvhodnější způsob zabezpečení a propojuje různé systémy správy kryptografických klíčů. Data byla během demonstrace chráněna současně na optické, síťové i aplikační vrstvě, což představuje vícevrstvý přístup k bezpečnosti. Projekt ukazuje praktickou cestu k budování kvantově odolných komunikačních sítí v reálném prostředí, kde budou v dohledné budoucnosti pravděpodobně koexistovat technologie QKD a PQC místo toho, aby se navzájem nahrazovaly.
Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO), která sdružuje regulační orgány kapitálových trhů z celého světa, varovala, že finanční sektor postupuje v přípravě na kvantové hrozby příliš pomalu. Podle její zprávy se většina institucí zatím zaměřuje hlavně na mapování rizik, školení zaměstnanců a identifikaci zranitelných systémů, zatímco jen omezený počet organizací již aktivně testuje nebo zavádí postkvantová bezpečnostní řešení. IOSCO upozorňuje zejména na riziko „harvest now, decrypt later“, kdy mohou útočníci shromažďovat zašifrovaná data již dnes a dešifrovat je v budoucnu pomocí dostatečně výkonných kvantových počítačů. Organizace doporučuje urychleně přecházet na postkvantovou kryptografii a současně budovat tzv. kryptografickou agilitu (crypto-agility), tedy schopnost kryptografické mechanismy snadno měnit a aktualizovat. Zpráva také upozorňuje na rostoucí problém „quantum washingu“, kdy některé firmy podle regulátorů přehánějí skutečné schopnosti svých kvantových technologií, a vyzývá regulátory k důslednější kontrole podobných tvrzení.
Kvantové technologie
Organizace Open Quantum Institute (OQI) ve spolupráci s GESDA a Beyond Lab představila otevřený online nástroj OQI Impact Tool, který má vývojářům kvantových aplikací pomoci zohledňovat společenské, ekonomické a environmentální dopady už ve fázi návrhu. Nástroj vychází z metodiky „Theory of Change“ a umožňuje týmům identifikovat potenciální přínosy i rizika navrhovaných aplikací, určit skupiny, kterých se mohou dotknout, a definovat ukazatele pro sledování skutečného dopadu v průběhu vývoje. Cílem je rozšířit hodnocení kvantových projektů nad rámec čistě technických parametrů a zahrnout také jejich vliv na společnost, životní prostředí a cíle udržitelného rozvoje OSN. Iniciativa odráží rostoucí snahu kvantového sektoru zabývat se otázkami odpovědných inovací již před příchodem prakticky využitelných kvantových aplikací, nikoli až ve chvíli jejich komerčního nasazení.
Kvantový byznys, investice a politika
Pařížský startup Qluster získal 4,7 milionu eur v investičním kole pre-seed. Firma, která vznikla jako spin-off Laboratoire Kastler Brossel, vyvíjí fotonické kvantové počítače založené na kontinuálních proměnných, kde nositelem kvantové informace je světlo místo tradičních qubitů. Zajímavostí je její přístup „Architecture First“, kdy firma nejprve analyzuje konkrétní průmyslové problémy a teprve následně navrhuje architekturu kvantového počítače potřebnou k jejich řešení.
Společnost SEALSQ podepsala nezávazný dopis o záměru převzít australskou firmu QuintessenceLabs, která se specializuje na kvantovou kybernetickou bezpečnost. Pokud bude transakce dokončena, budou spojeny technologie SEALSQ v oblasti bezpečných čipů, infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a postkvantové kryptografie s řešeními QuintessenceLabs pro kvantové generování náhodných čísel, správu kryptografických klíčů a kvantovou distribuci klíčů (QKD).
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