Čína posílá Rusku vadné čipy, cloud v Evropě zdraží, 350Mb internet v letadlech od Starlinku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Starlink míří do letadel, kterým nabídne připojení k internetu o rychlosti až 350 Mb/s. Na starost to dostane sekce Starlink Aviation. Připojení má být dostupné také během vzletu nebo přistání, a to s odezvou kolem dvaceti milisekund a globálním pokrytím. Dodávky začnou v polovině příštího roku. Jednorázový poplatek bude činit 150 tisíc dolarů, cena připojení aerolinky vyjde na 12,5 až 25 tisíc dolarů. Rezervace bude stát pět tisíc dolarů.

Cloud v Evropě příští rok zdraží o třetinu, odhaduje Canalys. Důvodem jsou rostoucí ceny energií, inflace, kapitálové náklady spojené s expanzí datacenter a tak dále. Canalys cloud označuje za obří úspěch, který byl možný díky levně dostupnému financování, což už neplatí. Situace má také ještě více znemožnit menším hráčům konkurovat. Kvůli energiím zdražují i česká datacentra.

Číňané posílají Rusku vadné čipy. Kommersant informuje, že před invazí na Ukrajinu tvořila zmetkovost dodávek asi dvě procenta, zatímco teď je to čtyřicet. Čína si to asi může dovolit, protože Rusko je pod sankcemi a nemá k čipům přístup, maximálně skrze drahý a pomalý šedý dovoz. Na neomezené přátelství bez hranic, které obě země vůči sobě hlásaly, to ale moc nevypadá.

Spojené státy uvalily ještě přísnější čipové sankce na Čínu. Její ambiciózní polovodičový průmysl, do kterého v posledních letech tečou obrovské prostředky, což je mimo jiné reakce na dřívější sankce, dostal velmi tvrdou ťafku, byť ne zcela fatální, jak se poslední týden na internetech povídá. Sankce například znemožňují americkým odborníkům pracovat pro čínské firmy, jinak si ohrozí občanství. Možné dopady shrnuje analytik Jordan Schneider nebo Liza Lin z Wall Street Journal.





Nvidia ruší nedávno oznámenou 12GB verzi grafiky GeForce RTX 4080. Ta se marketingově tvářila jako standardní 16GB model, ale kromě paměti měla osekané i další parametry a celkově šlo o znatelně pomalejší variantu. Snesla by spíše označení 4070. Trh byl tak hlasitý, že Nvidia z tohoto klamavého označení raději couvla a na trh pošle pouze 16GB variantu. Uvidíme, zda 12GB verzi přinese pod jiným názvem.

Jádro Linuxu má závažné zranitelnosti spojené s Wi-Fi. V jádře 6.1 už byly opraveny a došlo také na úpravy nižších verzí. Zranitelnosti spočívají v tom, že upravený Wi-Fi paket může způsobit vzdálené spuštění kódu. Na problém upozorňuje i NÚKIB.

VESA představila specifikaci standardu DisplayPort 2.1. Přenosové rychlosti dosáhnou až na 80 Gb/s. Zaručená by měla být široká zpětná kompatibilita. Bude také možné používat delší kabely. DP40 (40 Gb/s a čtyři 10Gb linky) zvládne přes dva metry, DP80 (80 Gb/s a čtyři 20Gb linky) to dá přes metr. USB-IF zase ukázala USB4 Version 2.0, které nabídne rychlost až 160 Gb/s s aktivními kabely.

Apple představil nové iPady, iPady Pro a Apple TV 4K. Klasické iPady jsou další iterací s A14 Bionic, USB-C nebo displejem Liquid Retina. Výkonnější iPady Pro mají čip M2 nebo Wi-Fi 6E. Nová Apple TV přichází s A15 Bionic nebo HDR10+.

V Německu skončil šéf BSI Arne Schönbohm, jde o tamní obdobu našeho NÚKIBu. Tamní média ho obviňují z toho, že má vazby na lidi spojené s ruskými tajnými službami.

Prodeje mobilů nadále padají, v posledním kvartálu meziročně o devět procent, ukazují čísla Canalys. Opět se to svádí na ekonomiku, šetření nebo saturování trhu. Největší tržní podíl má s 22 procenty Samsung následovaný Applem (18), Xiaomi (14), Oppo (10) a Vivo (devět procent).

Je zde notebook postavený na RISC-V. Postavený je na čipu TH1520 od společnosti T-Head spadající pod Alibabu. Firmy Xcalibyte a DeepComputing jej osadily do 14" stroje Roma. V prvním kvartálu příštího roku se má produkce dostat na tisíc kusů.

Apple zrušil plány na používání paměťových čipů od čínské firmy YMTC, zjistil Nikkei Asia. Jeho 128vrstvé 3D NAND flash čipy měly být nasazeny v iPhonech. Tento krok navazuje na dřívější upozornění členů americké vlády, aby to Apple nedělal, a zároveň jde o krok následující další vlnu amerických embarg vůči Číně.

TSMC v posledním kvartálu zvýšilo tržby o 48 procent. Výroba pomocí 7nm procesu z toho udělala 26 procent, 5nm verze už 28 procent. Zisk po zdanění narostl o 80 procent. Potvrzuje to tak výlučné postavení této firmy v zakázkové produkci čipů.

Kvartální výsledky hlásí také ASML. Tržby v druhém čtvrtletí dosáhly na 5,4 miliardy eur (plus 49 procent) s čistým ziskem 1,4 miliardy eur. Vzhledem k pozici ASML (mimo jiné monopol na EUV litografii) jsou vyhlídky dobré. Problém ale vytvoří Čína, kam nyní ASML téměř nemůže dodávat a která tvoří 16 procent tržeb.

Microsoft propustí zhruba tisíc lidí, píše Axios. Týká se to různých rolí i zemí. Podobně firma propouštěla už v létě. Microsoft neuvádí důvody, je ovšem možné, že reaguje na ekonomickou situaci.

Čeští profesionální hráči her žijí zdravěji, než jaké jsou předsudky společnosti. Kaufland, který se zařadil mezi výrazné sponzory zdejšího e-sportu, a tým Sinners k tomu připravily studii a kampaň Zdravý hříšník.

Rozšířená realita pro vojáky moc nefunguje. Americká armáda na nich testovala brýle Microsoft HoloLens. Business Insider nicméně zjistil, že to má řadu neduhů včetně těch, že se vojákům dělá špatně nebo že headsety nejsou kvůli velikosti pohodlné a podobně. Pro HoloLens je to další špatná zpráva, projekt se příliš neuchytil ani v průmyslu či zábavě.

Solidigm P44 Pro je podle prvních testů jedním z nejlepších SSD disků dneška, rozebírá Cnews.cz. Prozatím nepříliš známá značka je součástí SK hynixu.

Google oznámil další operační systém KataOS. Jde o design systému a jeho první implementací je Sparrow. Experimentální systém je postavený na Rustu a využívá seL4. Určený je pro svět embedded zařízení, na kterých běží aplikace pro machine learning. Aktuálně se systém vyvíjí na Arm64 a časem se má využít openTitan.

Intel vypustí na burzu firmu Mobileye. Oceněna by měla být na 16 miliard dolarů. Původní plány mluvily o 50 miliardách. Je to každopádně zvláštní doba na IPO. Intel je zřejmě pod tlakem. Potřebuje prostředky na financování velmi nákladných změn včetně výstavby nových továren a spuštění zakázkové výroby čipů. Mobileye je původem izraelská firma zaměřená na vývoj autonomních vozů, Intel ji koupil za 15,3 miliardy dolarů.

Vyšel Firefox 106, který umožňuje v zobrazených PDF provádět editace. Navazuje tak na dřívější možnosti vyplňování formulářů.

Razer představil herní handheld Razer Edge. Má Android 12, AMOLED displej s rozlišením 2400 × 1080 pixelů a frekvencí 144 Hz, 8 GB LPDDR5 nebo čip Qualcomm Snapdragon G3X Gen1. Startuje se na 400 dolarech.

Sony vydá vylepšený ovladač DualSense Edge 26. ledna. Cena bude činit 240 eur. Předobjednávky se rozjedou 25. října.

Oracle Cloud přidává do své infrastruktury tisíce karet Nvidia A100 a přidá i nadcházející H100. Obecně to má posílit nabídku Oraclu, jehož cloud je oproti velkým hráčům spíše trpaslík, o další možnosti zpracování AI a podobně.

Cisco nacpalo dvaatřicet 800Gb portů do „krabice“ velikosti té od pizzy. Jde o switche Nexus 9232E a Cisco 8111. Poháněné jsou 7nm ASICem Cisco Silicon One G100, který zvládá až 25,6 Tb/s.

Nutanix je na prodej, zjistil Wall Street Journal. Firma je na burze, její akcie ale za rok hodně spadly. Firma aktuálně zjišťuje možnosti na trhu. Rozebírá to The Next Platform.

Startup Jasper získal 125 milionů dolarů a byl oceněn na 1,5 miliardy dolarů. Jasper dokáže pomocí prvků umělé inteligence generovat obsah pro blogy, sociální sítě nebo webové stránky. Lidem stačí popsat, co potřebují vygenerovat.

Hongkong se chce stát světovým centrem pro IT a technologie. Vytvoří speciální ekonomickou zónu, která nabídne dostupná víza, kapitál, nájmy a další tradiční výhody. Napojí se také na sousedící Shenzhen, který patří mezi největší IT centra světa. Hongkong už delší dobu ve stínu Shenzhenu a spol. stagnuje, po restrikcích ze strany Číny navíc zmizela část mezinárodního byznysu.

Distributor Tech Data mění název na TD Synnex. Tento krok navazuje na akvizici ze strany Synnexu.