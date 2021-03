Co můžeme čekat od nové verze O2 TV? Napoví služby zapojených dodavatelů

Provozovatel největší telekomunikační sítě na našem území, firma CETIN ze skupiny PPF, plánuje ke svému majoritnímu byznysu přidat související službu. Tou je Cloud TV v nejnovější evoluci. Bude nabízena velkoobchodně operátorům, a to jako unifikované, komplexní řešení.

Není přitom řeč jen o českých operátorech. V plánu je pokrytí celého regionu střední a východní Evropy, obrovského území od Baltu po Jadran. „Spotřebitelé dnes očekávají, že jejich oblíbený obsah bude na dosah ruky, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Těšíme se, až jim poskytneme streamovací službu nové generace, která jim zajistí úžasný zážitek ze sledování, na jakémkoli zařízení,“ uvedl Juraj Šedivý ze společnosti CETIN.

Společnost O2 Czech Republic, která také patří pod skupinu PPF, už oznámila, že v druhé polovině tohoto roku využije právě toto řešení pro zcela novou generaci své služby O2 TV. Co se o něm z veřejných zdrojů ví?

CETIN si za majoritního partnera zakázky vybral americkou společnost Kaltura. Ta bude zodpovědná za nasazení kompletního cloudového řešení včetně nové TV platformy a aplikací napříč zařízeními a systémy. „Je nám ctí, že jsme byli vybráni společností CETIN k zavedení televizních služeb v evropských zemích,“ potvrdil Ron Yekutiel, generální ředitel společnosti.

„V pořadí jde o třetí Cloud TV určenou pro globální operátory, kteří poskytují jednu cloudovou TV službu ve více zemích. Poskytujeme nepřekonatelnou návratnost investic díky maximalizaci dosahu a minimalizaci doby integrace, nasazení a upgrade,“ dodal ve vyjádření pro média.

Kaltura je v této oblasti lídrem. Má za sebou větší počet úspěšných nasazení na trzích s velkým počtem klientů. Například v Indii (ZEE Entertainment, Flipkart Video) nebo Rusku (VEON-Beeline TV/Билай TB). S jedním z těchto řešení se můžeme setkat i v ČR, česká pobočka operátora Vodafone používá pro svou Vodafone TV cloudovou platformu navrženou na zakázku právě společností Kaltura.

Platforma Cloud TV umožňuje operátorovi stát se tzv. „super agregátorem“. Jednoduše řečeno, může spojit služby více dodavatelů pod jednu zastřešující aplikaci. Tak už to dělá zmíněný Vodafone, který v rámci Vodafone TV nabízí integrovaný přístup do videoték Netflix a Amazon Prime Video, přičemž poplatek Netflixu je možné uhradit v rámci jednoho vyúčtování od Vodafonu.

K tomuto pojetí se postupně kloní stále více operátorů, a to z praktického důvodu. Jak roste nabídka, roste i počet služeb. Řadu klientů ovšem frustruje, že když chtějí mít programovou nabídku podle svého výběru, musí si pořídit několik aplikací, nebo dokonce zařízení. S tím se pojí i několik různých vyúčtování s rozdílnými termíny úhrad, které je buď nutno pravidelně sledovat, nebo alespoň udržovat dostatečný zůstatek peněz na svém účtu. Sloučení služeb i úhrad pod jednu centralizovanou platformu tak na jedné straně zvyšuje komfort pro klienta a na straně druhé rozšiřuje nabídku poskytovatele.



Autor: Kaltura Schéma řešení dodávaného firmou Kaltura

A co přibližně mohou očekávat klienti služby O2 TV? Stěžejní odlišností od současného vzhledu bude, že celé uživatelské rozhraní bude vkládáno do částečně transparentní vrstvy přes aktuálně zvolený program (jak je to dnes už obvyklé u podobných služeb velkých operátorů).

Z technických záležitostí má jít primárně o zvýšení stability služby, která je některými klienty stále kritizována. Zmiňovány byly i vlastní uživatelské profily v rámci jednoho klientského účtu, rychlejší přepínání programů (společnost Kaltura uvádí pod 1 sekundu), podstatné rozšíření podpory různých smart zařízení díky unifikované aplikaci (skloňuje se například Apple TV nebo LG webOS) nebo rozšířená podpora 4K UHD.

Vzhledem k tomu, že celé Cloud TV řešení je postaveno na bázi licencované Android TV, lze očekávat nativní podporu všech Android zařízení.

Prozatím nepotvrzena zůstává šíře podporovaných funkcí, které Android TV nabízí. Zcela nový set-top box, který má být uveden na český trh současně s novou verzí služby, má mít Android TV ve verzi 10. Dosavadní přístroje obdrží aktualizaci firmware na Android TV 9. Systém má nativní podporu Google Cast, integrovaného hlasového asistenta, univerzální vyhledávání nebo podporu aplikací z katalogu Google Play.



Autor: Google Nový vzhled Android TV, leden 2021

Současně s nasazením zcela nové verze služby dojde i ke změnám v podpoře klientských set-top boxů, jejichž nejstarší generaci bude nutné vyměnit za novější. Skončí rovněž tarifní řada O2 TV M/L/XL, nová verze vyžaduje tzv. „kovové“ tarify uvedené na podzim roku 2019 (O2 TV Stříbrná/Bronzová/Zlatá). Zcela nový Ultra HD set-top box bude volitelný, na žádost klienta.

Systémový hardware, služby privátní CDN a zabezpečení Cloud TV poskytne jeden ze stálých obchodních partnerů Kaltury, francouzský Broadpeak. „Těší nás, že se můžeme podílet na této významné nové televizní službě napříč zeměmi, jazyky a zařízeními,“ poznamenal Jacques Le Mancq, generální ředitel společnosti. „Jsme hrdí, že nabízíme takový způsob doručení obsahu, který kombinuje to nejlepší z řešení ‚managed network‘ s výhodami cloudu, což má za následek nákladově nejefektivnější řešení pro naše zákazníky a optimální zážitek pro jejich diváky,“ uvedl.

Jak vyplynulo z tiskového prohlášení, Broadpeak nasadí do projektu společnosti CETIN své nejnověji představené řešení centralizované správy S4Streaming, za které v roce 2020 získala několik ocenění. Například s ním zvítězila v kategorii „Produkt roku“ na veletrhu NAB Show 2020 v americkém Las Vegas.

Server-Side Segment Selection for Streaming, zkráceně S4Streaming, je technologie, která zapojuje celou síť do volby přenosové rychlosti videa. Poskytuje lepší kontrolu nad použitím prostředků, zabraňuje přetížení, řeší volbu kvality videa v kontextu nízké latence a celkově vylepšuje kvalitu uživatelského dojmu ze služby jako celku.

Síťové servery velmi přesně vyhodnotí dostupnou šířku pásma a spoléhají na moderní transportní algoritmy. S4Streaming poskytuje centralizovanou kontrolu výběru kvality streamů na základě těchto vyhodnocení na straně serveru nebo prostřednictvím pravidel definovaných operátory. Jedná se o řízení přímo na úrovni serveru, plně kompatibilní se stávajícími systémy ABR (Adaptive Bitrate), Apple HLS a MPEG-DASH.



Autor: Broadpeak Architektura S4Streaming

Co to přinese klientovi operátora?

Předně podstatně robustnější TV službu, což zmiňoval i generální ředitel O2 Jindřich Fremuth v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy. Operátor bude mít okamžitý přehled o aktuální kapacitě sítě a o počtu připojených uživatelů. Služba by také, díky dynamicky aktualizovaným parametrům každého uživatele, měla poskytovat nejen větší komfort při sledování, ale i větší spolehlivost v domácí síti.

S4Streaming umožňuje i nastavit to, jak budou děleny dostupné zdroje mezi jednotlivá připojená zařízení, nebo určit hlavní a sekundární zobrazovač (například televizor v obývacím pokoji, druhý televizor v kuchyni, PC v pracovně), tedy tzv. „multiscreen home orchestration“.

Ve spojení s Cloud TV od Kaltury lze rovněž nabídnout uživatelský účet s personalizovanými profily a uzpůsobovat datový tok pro libovolný přístroj připojený kabelem nebo bezdrátově.



Autor: Broadpeak Multiscreen Home Orchestration

Na základě už realizovaných projektů je pravděpodobné, že se zakázky zúčastní i další z tradičních partnerů společnosti Kaltura. V oblasti koncových/klientských zařízení Kaltura obvykle spolupracuje se společností Sagemcom, popřípadě s Commscope. Toto však prozatím není nijak potvrzeno.

UltraHD set-top boxy společnosti Sagemcom lze rozdělit do tří kategorií. Tou první je „Entry Range“, řada postavená okolo dvoujádrového SOC s 8,5k DMIPS a se základními funkcemi zajišťujícími zážitek z videa v rozlišení UltraHD.

Druhá kategorie je „Mid Range“, se čtyřjádrovým 14k DMIPS SOC pro prémiový 4K zážitek, s podporou HDR a HEVC. Integrovaná výkonná Wi-Fi 5 (MIMO, 4×4) umožňuje operátorům nabídnout bezdrátové plynulé streamování obsahu UltraHD.

A konečně řada „Far Field“ disponuje novou generací 24k DMIPS SOC a podporuje standardy HEVC nebo AV1 pro dokonalý 4K zážitek, s integrovanými mikrofony, které zajišťují ovládání hlasovými povely. Integrovaná je také Wi-Fi 6. Volitelně lze zabudovat i reproduktor a přeměnit tak set-top box v chytrý reproduktor.



Autor: Sagemcom Set-top boxy Sagemcom

Commscope nabízí UHD set-top boxy rovněž v několika modelových řadách, které se liší výbavou a výkonem. U operátorů je široce rozšířený model s označením VIP 6102W (uvedený na trh ještě pod značkou Arris).



Autor: Arris Arris VIP 6102W. Nahoře standardní tovární verze, ve které ho používá například americký TDS Telecom, panamský +Móvil, nebo Liberty Puerto Rico (zmiňujeme pouze operátory, které ho provozují s OS Android TV). Dole jako „Giga TV Box“ katarské pobočky operátora Vodafone.

Už pod novou značkou Commscope dostanou například zákazníci služby Fibe TV kanadského operátora Bell Canada nový model VIP 7802W. Ten je vybaven čtyřjádrovým NG procesorem (Broadcom BCM 72180, 24K DMIPS), grafikou VideoCore Vulkan a paměťovou konfigurací 2 GB LP-DDR4 / 16 GB eMMC (případně volitelně 4 GB / 32 GB). Přístroj disponuje podporou kodeku AV1 (+ HEVC, MPEG-4 AVC, VP9 a VC-1) a formátů HDR 10 a HLG, volitelně HDR 10+ a Dolby Vision. Rovněž splňuje požadavky pro provoz streamovacích služeb Netflix, YouTube, Disney+ a Amazon Prime.



Autor: Commscope Commscope VIP 7802W



Autor: Commscope Modely set-top boxů s podporou Android TV

Informace o koncových zařízeních berte prozatím jako čistě ilustrační, pro demonstraci schopností platformy. Bližší oficiální informace prozatím nebyly uvolněny. Je však pravdou, že v nabídce českých IPTV operátorů se nenalézá žádný „prémiový“ přístroj (hlavně z důvodu velikosti trhu a finančních nákladů). Někteří klienti by možná místo jednoúčelových boxíků takové multimediální zařízení uvítali. Téma budeme nadále sledovat.