Businesses at Work od Okta obsahuje spoustu zajímavých informací a čísel, včetně dlouhodobých vývojů. Microsoft 365 je například populárnější než Google Workspace. Zoom válcuje svět. Mezi nejrychleji rostoucími aplikacemi je Figma. U vývojářů vládne JavaScript, GO a Java. A také Atlassian, GitHub a PaperDuty.

Hvězda YouTube David Dobrik (původem Slovák) se dostal do problémů. Na veřejnost se dostalo obvinění ze spoluúčasti na sexuálním útoku a znásilnění. Včetně dalšího problematické chování. Má to dopad na sledující, kteří odcházejí, ale také na sponzory, kteří Dobrika opouštějí rovněž. „Omluvné“ video nakonec (klasicky) udělalo více škody než užitku. Na jeho vlastním profilu (18,8 milionu odběratelů) ani slovo. Na TikToku 26,2 milionu sledujících. Detaily ve Why Is the Internet Turning Against YouTuber David Dobrik?

TELEgraficky

Twitter Spaces snad už v dubnu ■ Docker OSX ■ Cruise koupilo Voyage ■ Snap koupil Fit Analytics ■ Wine 6.0 je venku ■ Calls ■ Astropad studio pro Windows ve free betě ■ World of Tanks Operation Needle ■ Sony koupili Evo ■ Acer napaden ransomwarem ■ Čína blokuje Signal ■ Ghost 4.0 je venku ■ Acronis koupil Synapsys ■ Hacker, který hackl Twitter, dostal tři roky ■ Paint 3D a 3D Viewer už nebudou ve Win 10

WEBDESIGN, INTERNET

80 milionů Američanů poslouchá týdně podcasty. 28 % z lidí starších 12 let a jde o 17% meziroční růst. Čtěte v the infinite dial 2021.

Středa ve zhruba 18:00 přinesla kompletní výpadek Google a dalších služeb. Včetně například Spotify. Nijak extra dlouhé trvání to nemělo.

V pátek také někdy po 18:00 měl výpadek Instagram, ale různé problémy s funkčností měl už v průběhu odpoledne. 5×x Server Error nicméně nic moc zábavného neposkytl. V mobilní podobě pouze „Couldn't Refresh Feed“. Na Twitteru okamžitě začala záplava #instagramdown. Z výpadku Instagramu se nakonec stal i výpadek WhatsApp a Messengeru.

Facebook chce konkurovat Substacku a spustí publikační platformu. Ta bude použitelná zdarma, integrovaná se stránkami a její součástí bude i možnost monetizace, včetně podpory pro weby a newslettery. Twitter mezitím vykročil tímto směrem akvizicí Revue. Via Scoop: Facebook explores paid deals for new publishing platform.

Jak důvěryhodné jsou podcasty? Klasický „Media Bias Chart“ se objevil v podobě pro podcasty a je to dost zajímavý pohled.

Jak New York Times využívá A/B testy pro titulky a jak s nimi vůbec pracuje? Zajímavý pohled najdete v How the New York Times A/B tests their headlines, kde například zjistíte, že zhruba 29 % tamních článků má více titulků. Nutno ale dodat, že některé z verzí jsou opravy (i menších chyb), jiné reflektují vývoj pokrývaného tématu. Největší část ale tvoří A/B testy snažící se o co nejvíce kliknutí od čtenářů.

Substack je médium, ale odmítá to připustit. Část úspěchu Substacku je způsobena tím, že tajně platí skupině autorů. Ti za peníze a další formy odměn tvoří obsah, který výrazně přispívá k růstu Substacku. V Here's why Substack's scam worked so well upozorňují ale například na to, že pokud Substack funguje tímto způsobem, tak by měl fungovat jako klasické médium. Ne se vydávat za „službu“ na posílání newsletterů. A samozřejmě je tam řeč i tom, že „vidina velkých výdělků“ na Substacku vyvolaná těmito uměle vytvořenými newslettery je další díl nedostatku transparentnosti. Většina těch, co si na Substacku pořídí newsletter, si totiž na žádné výdělky nesáhnou. Nemluvě o tom, že Substackem (tajně) placený obsah je velmi často když už ne za hranou, tak silně kontroverzní. Až po tu úroveň, že vybraní autoři mohou porušovat pravidla.

HARDWARE

Apple ukončil původní (velký) HomePod čtyři roky po jeho uvedení na trh. Neprodával se (není divu, cena přeci jen je příliš vysoká na to, jak málo to umí, kvalitní zvuk nestačí), a Apple se tak soustředí na HomePod mini. Ten se prodává dobře a za příznivou cenu toho zastane dostatek. Byť stále platí, že jako chytrý reproduktor má velmi omezené možnosti (což je dlouhodobý problém Siri), a pokud chcete mít skutečně něco pokročilého, tak nejlépe sáhnout po Amazonu.

Alphabet chce vyvinout „hodinky“, které budou moci jehlou dávkovat lék. Těch zvláštních věcí ale chce víc, mrkněte do Alphabet wants to build a wearable full of needles, kde je řeč i o nápadech Amazonu. Ten chce, aby Alexa uměla detekovat emoce. Zajímavý přehled věcí, které je možné získat studiem patentů.

SOFTWARE

Dashlane má novou verzi pomůcky na změny hesel na webech, které to umožňují. Znamená to, že když v Dashlane například zjistíte únik hesla, nemusíte jít na konkrétní weby, stačí jedním kliknutím provést změnu přímo z tohoto správce hesel. Změna fyzicky probíhá na vašem stroji, což je poměrně podstatná vlastnost.

Trello už nechce být jen úkolovníkem, chce změnit budoucnost toho, jak pracujeme. Zajímavé čtení v Trello is getting out of to-do lists and into fixing the future of work, u kterého se ale jeden musí obávat obvyklého vývoje v takovýchto případech: posun od dobře použitelných a dobře zaměřených nástrojů k nepoužitelným zmateným monstrům, která chtějí umožnit dělat věci, které nikdy nebylo potřeba zahrnovat.

Nový správce hesel od Dropboxu bude placený, zdarma k vyzkoušení na 50 hesel se synchronizací na třech zařízeních.

UC Browser od Alibaby byl stažen z čínského obchodu pro Android. Důvodem má prý být to, že obsahoval lékařské reklamy od nekvalifikovaných společností.

Stack Overflow doplnil do svých Stack Overflow for Teams možnost využití zdarma až pro padesát členů týmu. Služba je použitelná pro budování vlastních „firemních“ Stack Overflow.

MARKETING A KOMUNIKACE

Intel bojuje proti Apple M1. Reklamou, samozřejmě. Ale také celým webem. Get real go pc je ale rozpačitá, místy až směšná záležitost.

Chcete přejít ze starého telefonu na nový Google Pixel? Tohle video vám to předvede. Pokud tedy u toho neusnete. Jedno si ale určitě budete říkat. Na čem tam v tom Google jedou?

Jak Apple bojuje s vynášením informací? Poskytováním dezinformací. Alespoň to o „plánovaném“ představení 23. března říká jeden z těch, kdo informace vynášejí. V tomto případě bylo výmyslem hlavně samotné datum. 23. března se nic konat nebude.

Mladá japonská motorkářka je ve skutečnosti 50letý muž. Obličej mu na mladou krásku mění FaceApp a na sociálních sítích se mu (jí?) dost daří. Jen na Twitteru má @azusagakuyuki přes 22 tisíc sledujících.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

WeLeakInfo prodávalo přihlašovací údaje, než zasáhla FBI. Teď uniklo, kdo si je od nich koupil. Přihlašovacích údajů prodávali na 12 miliard. A kupců se našlo 24 tisíc. Platili platební kartou, která je také (částečně) součástí úniku. Zajímavé je, jak k němu došlo. FBI zabavilo WeLeakInfo domény, ale jednu z nich nakonec neprodloužila. A přes tuto doménu se někomu podařilo získat nové heslo pro Stripe.com a tím se dostat ke všem kupcům. Vlastně jde o dost velké selhání na straně FBI.

Google musí u soudu čelit hromadné žalobě, že v anonymním režimu Chromu šmíroval uživatele. Nejde o málo, ve hře je až 5 miliard dolarů náhrady škody, skoro 5 tisíc dolarů na uživatele. Problém je například Google Analytics a další pomůcky. Na obranu Googlu je nutné dodat, že o tomhle byli uživatele informováni. Via Google is facing a $5B lawsuit over data tracking in Chrome’s incognito mode.

Naklonování SIM nebo jiný způsob získání vašeho čísla je pro hackery cestou k úspěchu. A pokud dosáhnout něčeho takového stojí 16 dolarů, tak je to cesta velmi snadná a efektivní. Čtěte v A Hacker Got All My Texts for $16. Tam popsaný případ je zajímavý navíc tím, že hacker dosáhl pouze přesměrování SMS zpráv a telefon a vše ostatní s ním spojené fungoval stále normálně.

Kompromitované Exchange servery jsou nově napadány podruhé s pomocí ransomware. Nový Ransom:Win32/DoejoCrypt.A (DearCry) si tak trochu usnadňuje práci – Hafniem napadené servery totiž zůstávají otevřené pomoci backdooru. Via Exchange servers first compromised by Chinese hackers hit with ransomware a vlákno od DearCry od Sophosu.

Váš obličej vám (už) nepatří. New York Times se v Your Face Is Not Your Own vrací k velmi známému případu ClearView AI. Startupu, který právo na ochranu soukromí považuje za přežitek a pro svůj software umožňující vyhledávat lidi podle obličeje použil všechno, na co se dá na internetu sáhnout (a možná i něco ještě trochu hloub). Samozřejmě to vydával (a stále ještě vydává) za pomůcku pro lepší svět. Kupodivu stále fungují.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

YouTube Shorts byly v USA spuštěny v betaverzi. Jde o další snahu vytvořit konkurenta TikToku. Jak ale píše TheVerge, je to poněkud polovičaté. Samozřejmě pokud je vám více než náct, tak možná nebudete chápat, proč by se někdo na taková divná videa koukal. Oznámení od Googlu najdete v Bringing YouTube Shorts to the U.S. a neočekávejte, že tam uvidíte něco extra jiného, co už neznáte z TikToku nebo Instagram Reels.

Facebook (stále) chce vytvořit Instagram pro děti mladší 13 let. Na jednu stranu je to zásadně nebezpečná snaha (zejména proto, že je to Facebook), na druhou stranu snaha marná, děti pod 13 let používají Instagram už dávno. Je to dost podobné jako zbytečná aplikace YouTube Kids, která se opakovaně ukázala jako pro děti nevhodná. Facebook mimochodem provozuje Messenger Kids, který je neméně problematický a je opakovaně voláno po jeho ukončení. Viz Facebook is working on an Instagram for kids.

Mark Zuckerberg oznámil plány Facebooku na pomoc při vakcinaci lidí proti covidu-19. Prostě pořád chce spasit svět za každou cenu, ideálně ve chvíli, kdy algoritmy Facebooku masivně šíří a podporují konspirační teorie, dezinformace, anti-vakcinační a anti-covidové aktivity. Via Mark Zuckerberg Announces Facebook’s Plans to Help Get People Vaccinated Against COVID-19.

MOBILNÍ APLIKACE

Japonská aplikace Crabhouse byla Applem přinucena změnit jméno. Prý se její název příliš podobá Clubhouse a hrozí nebezpečí záměny. Detaily v Hit Japanese app Crabhouse forced to change name on iOS.

Telegram spustil Voice Chats 2.0 ve snaze konkurovat Clubhouse. Na Telegramu se tak uživatelé mohou přidat ke kanálům a veřejným skupinám, ve kterých probíhá hlasový chat. Včetně přihlášení se k hovoru, možnosti vše nahrávat a dalších mechanismů. S jednou zásadní výhodou, Telegram je dostupný pro všechny platformy a bez omezení. Detaily ve Voice Chats 2.0: Channels, Millions of Listeners, Recorded Chats, Admin Tools.

Autor klávesnice FlickType (pro Apple Watch) žaluje Apple kvůli antimonopolnímu chování. Narazil na problém typický pro App Store (ale i Google Play), tedy záplavu podvodných aplikací vydávajících se za jeho a další množství klonů. Řada z nich se navíc dostávala na přední místa ve vyhledávání. Apple i přes nahlášení problém neřešil. Navíc odmítal FlickType nechat na App Store, ačkoliv jiné aplikace se stejnou funkčností ano. Čtěte v Developer behind the FlickType Watch app sues Apple for anticompetitive behavior.

STARTUPY A EKONOMIKA

JPG obrázek se prodal za 69 milionů dolarů. „NFT mánie“ nabírá na obrátkách. Vtipný a výstižný titulek v New York Times. A také ukázka toho, že na světě je příliš mnoho volných peněz, které by bylo možné využít na prospěšné věci. Viz též A digital artist just sold a JPG file for $69 million.

Americká e-komerce směřuje v roce 2022 k „trilionu“ v obratu. Tomu americkému, samozřejmě, v Česku to bude bilion. Vychází to Adobe ze zkoumání obratů. V roce 2020 to totiž bylo 813 miliard dolarů, o 42 procent více než v roce 2019. Velký podíl na tom samozřejmě má koronavirová pandemie. Kompletní analýza od Adobe viz Adobe Digital Economy Index: COVID-19 Report.

Covid-19 výrazně posílil pozici inzertních gigantů Facebooku, Google a Amazonu. Což určitě není nic pozitivního.

