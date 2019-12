 »  Další bitva o cookies začala. Komise je chce regulovat přímo v prohlížečích

Součástí návrhu je i regulace služeb založených na sledování zařízení, která mají uživatelé u sebe. Ty se používají například v některých velkých obchodech, které skenují, jaká mobilní zařízení se v jejich prostoru pohybují (identifikovat je mohou přes MAC adresy v místní Wi-fi síti, IMEI telefonů a další indentifikátory, které mobilní zařízení vysílají), a na základě těchto dat pak například optimalizují svůj provoz nebo posílají lidem cílené nabídky. Podle návrhu takové služby nejsou zakázané, ale provozovatel musí prostor, ve kterém je používá, patřičně označit a dát uživatelům informace o tom, k jakému účelu data sbírá a jak se můžou sběru informací vyhnout.

A konečně – nařízení se má týkat také Internetu věcí. Komise v recitálu 12 konkrétně říká, že pod něj spadá i M2M (machine-to-machine) komunikace.

Návrh samozřejmě zakazuje zpracování dat z koncových zařízení uživatelů (počítačů, tabletů, mobilů apod.) nebo ukládání dat do jejich úložiště (cookies), pokud k němu uživatel nedal souhlas. Výjimkou jsou opět případy, kdy je to nutné pro realizaci samotného přenosu nebo fungování služby samotné a podobně.

A povoleno je to i v případě, že je to nezbytné pro měření návštěvnosti webu – pokud ovšem jde o měření vykonávané provozovatelem služby, na kterou uživatel přišel (článek 8, odstavec 1 d)). Pod tuto výjimku tedy spadají analytické nástroje, jako jsou tzv. cookies prvních stran (first party cookies).

Cookies třetích stran (third party cookies) ovšem výjimku nemají a k jejich ukládání má být nutné souhlas uživatele získat. Komise ovšem konečně uznává, že není možné uživatele zahlcovat proslulými „cookies lištami“ a že se tento souhlas má získávat více „user-friendly“ způsobem. Jak si to ale představuje? Centrálním bodem mají být podle návrhu prohlížeče.

V článku 10 jim Komise navrhuje novou povinnost: mají uživatelům nabízet možnost zakázat ukládání cookies třetích stran či zpracovávání dat už v zařízení uložených. Prohlížeče (a další aplikace umožňující přístup k internetu) mají o této možnosti uživatele informovat už při instalaci a vyžadovat v jejím průběhu, aby si nějaké nastavení soukromí zvolili a dali k němu souhlas. Bez toho by se instalace neměla vůbec dokončit.

Komise svůj návrh dále rozvádí v recitálu 23: prohlížeče podle ní mají nabízet několik úrovní ochrany soukromí – od nejvyšší, tedy například „neukládat žádné cookies“, přes střední (např. „neukládat cookies třetích stran“ nebo „ukládat pouze cookies prvních stran“) až po nízké („ukládat všechny cookies“).

Therefore providers of software enabling the retrieval and presentation of information on the internet should have an obligation to configure the software so that it offers the option to prevent third parties from storing information on the terminal equipment; this is often presented as ‘reject third party cookies’. End-users should be offered a set of privacy setting options, ranging from higher (for example, ‘never accept cookies’) to lower (for example, ‘always accept cookies’) and intermediate (for example, ‘reject third party cookies’ or ‘only accept first party cookies’). Such privacy settings should be presented in a an easily visible and intelligible manner.