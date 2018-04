 »  Další problémy Facebooku, Microsoft zakazuje urážky a „první psychopatická AI“

Facebook řadu let v tichosti shromažďoval data ze zařízení s Androidem. Zjistili to lidé, kteří si z Facebooku stáhli „svá“ data a objevili v nich záplavu zachovaných informací o tom, s kým si kdy telefonovali. Facebook využil toho, že se mu podařilo na Androidech získat práva k těmto informacím, a začal je z telefonů stahovat (a nepochybně i zpracovávat). Součástí toho bylo i silné přesvědčování uživatelů, ať umožní integraci SMS a Messengeru, ale SMS a volání se Facebook věnoval i přímo ve vlastní aplikaci. Historicky se vše táhne až někdy před rok 2012, kdy měl Android práva k SMS/volání jako součást práv ke kontaktům. Viz Facebook's app has been collecting Android phone data for years on some devices a vysvětlení od Facebooku ve Fact Check: Your Call and SMS History, kde Facebook tradičně mlží a slibuje, že získaná data nikdy neprodá (což, jak už víme, nezahrnuje běžné předávání zdarma). Horší může být, že tam uvádí, že výše popsané chování stále funguje.

Konečně pořádné využití blockchainu – PonziScheme.

Data z veřejných profilů 2,2 miliardy uživatelů mohla být kýmkoli stažena, přiznal Mark Zuckerberg. Jde o potvrzení toho, co už roky víme: Facebook soukromí uživatelů nechrání a řada způsobů, jak se dostat k datům uživatelů, za ty dlouhé roky existence vedla k tomu, že jejich veřejně dostupné údaje už někdo někdy nějak stáhl. Zuckerberg v tomto odhalení zmiňuje, že jde o veřejně dostupná data, což je logické (ta jde dolovat přes web i API), a svádí to na to, že si uživatele neumí vypnout přístup k profilu pro vyhledávače a vyhledání profilu přes jméno či telefonní číslo. Viz An Update on Our Plans to Restrict Data Access on Facebook a Zuckerberg: Most of Facebook’s 2 billion users should assume their data has been compromised. Podrobněji jsme o tom na Lupě psali také v Data z veřejných profilů na Facebooku bylo možné hromadně sbírat, přiznal Zuckerberg.

Facebook potvrdil, že skenuje, co si píšete v Messengeru s dalšími lidmi. Pokud zjistí, že chcete poslat něco „nevhodného“, znemožní vám to. Systém automaticky analyzuje texty, fotky i odkazy. Viz Facebook confirms it spies on your Messenger conversations.

TELEgraficky

Lindsay Lohan vs. GTA V? 0:1 ■ Krita 4 je venku ■ Westworld druhá sezóna ■ TLS 1.3 schváleno IETF ■ Digitální člověk ■ LibreOffice 6.0.3 je venku ■ RIP Polyvore

WEBDESIGN, INTERNET

Xmarks končí 1. května 2018, oznámil poslední vlastník, společnost LogMeIn (patří jí i LastPass). Xmarks patří mezi legendy internetu z doby, kdy ještě prohlížeče samy neuměly synchronizaci oblíbených. Původní tvůrci chtěli službu vypnout už v roce 2010, ale záchrana přišla v podobě akvizice LastPass.

Zkracovač goo.gl končí. Od 13. dubna 2018 bude použitelný pouze pro existující uživatele a 30. dubna 2019 bude služba vypnuta, ale zkrácené adresy budou přesměrovávat i nadále. Google v Transitioning Google URL Shortener to Firebase Dynamic Links doporučuje v případě potřeby použít Bit.ly, Ow.ly či Fireabse Dynamic Links (což je – na rozdíl od prvních dvou – služba patřící Googlu). Co se zkracovačů URL týče, tak potřeba je používat vznikla v době počátku Twitteru a dnes jsou spíše komplikací, které je lepší se vyhnout.

Rusko žádá tamní ISP o zablokování 13,5 milionu IP adres Amazonu. Chtějí umlčet jednu jedinou aplikaci, Zello. Viz Russia Asked ISPs to Block 13.5 Million Amazon IP Addresses to Silence One App. A ne, tohle vyšlo 31. března, nikoliv na apríla.

Cloudflare spustilo veřejně použitelnou DNS, stačí si zapamatovat 1.1.1.1 (a 1.0.0.1). Důvodem je prý zrychlení přístupu k webům jejich zákazníků, slibují i bezpečné užívání a soukromí. Čemuž samozřejmě tradičně můžete a nemusíte věřit, a navíc to má stále stejný háček: klasické DNS je nešifrované a odchytávat (i měnit) lze příliš snadno. DNS over HTTPS (DOH) ale v nabídce mají. IPv6 podobu hledejte na 2606:4700:4700::1111 a 2606:4700:4700::1001.

SOFTWARE

Amazon 30. dubna odstraní všechny MP3 z vašeho hudebního úložiště. Pokud používáte Amazon Music, máte pár týdnů na případnou záchranu své MP3 sbírky, kterou jste kdysi důvěřivě nahráli do online služby. Nebo aspoň můžete vstoupit do Nastavení a tam kliknout na „Keep my songs“. Nezapomeňte ale, že je tu ještě leden 2019, kdy Music Storage znemožní stahování. Pokud jste zmatení, vítejte do klubu. Včetně toho, že tohle se nejspíš týká jenom oné varianty, kde bylo možné uložit 250 písniček. Viz Amazon’s Music Storage service will remove your MP3 files on April 30th.

Tor Messenger končí po třech letech od uvedení na trh. Hlavním důvodem je velmi pravděpodobně to, že se službě nepodařilo získat uživatele, ale také to, že řešení nebylo zcela spolehlivě schopné ochránit soukromí. Viz Sunsetting Tor Messenger.

Norman je „první psychopatickou AI“. Do vyšinutého stavu se měl dostat studiem Redditu, respektive jeho temných fór zaměřených na téma smrti. Viz norman-ai.mit.edu (ale pozor, zrození Normana se událo 1. dubna 2018 ;)).

Facebook utahuje šrouby u Instagram API. Tak hodně, že řada aplikací pro analýzy a sledování účtů či hashtagů přestala fungovat. Vysvětlení k tomu Facebook nedal. Omezení je navíc drastické, z 5000 volání za hodinu na 200. Viz Instagram Changes API Limits, Crippling Some Third Party Analytics Apps a nezapomeňte, že se blíží i zrušení starších API, takže třeba i ztráta přístupu k seznamu toho, kdo vás sleduje. V roce 2015 navíc Facebook znemožnil API přístup k newsfeedu. Celé to prozatím směřuje k tomu, že novinka v podobě možnosti (konečně) zveřejnit příspěvek přes API je povolována pouze registrovaným partnerům a zmínky či statistiky účtu jsou poskytovány pouze pro firemní účty.

HARDWARE

iPad pro školy? Apple je mimo a vůbec netuší, co školy a děti potřebují a používají, píší v Apple's new iPad is a total misfire that shows how out of touch the company is with schools and kids. V řadě věcí mají pravdu – drahé zařízení, příliš snadno se poškodí a pro školství je nepraktické. Konkurenční Chromebooky jsou levnější, snáze udržovatelné, více vydrží a lépe vyhovují výukovým potřebám. Nemluvě o tom, že mají klávesnici a displej při přenášení chrání prostě tím, že zavřete víko. iPadu pro školy chybí i snadné uchování tužky, která v aktuální podobě velmi brzy u většiny tabletů bude nenávratně ztracena.

MARKETING A KOMUNIKACE

Z Facebooku unikl interní dokument volající po „růstu za každou cenu“. Jeho autorem je Andre Bosworth a pochází z roku 2016. Reakcí na únik je smazání dokumentu a jeho vydávání za klasické „chtěl jsem vyvolat diskusi“ a „vlastně s tím vůbec nesouhlasím“. To, že Facebook zajímá jenom růst a peníze a nehledí na následky, už víme dlouhé roky, takže vlastně nic nového. Novinkou je, že ono „memo“ dokonce ospravedlňuje i růst, který půjde přes mrtvoly. Viz Growth At Any Cost: Top Facebook Executive Defended Data Collection In 2016 Memo — And Warned That Facebook Could Get People Killed.

Facebook přestane ukazovat dosah pro Vlastní audience. Komedie pokračuje – včetně zdůvodnění, že tímhle se řeší problémy v rámci kauzy Cambridge Analytica. Ve skutečnosti to spíš vypadá, že Facebook znemožňuje odhalit, jak špatně funguje „mikro“ cílení. Zdůvodnění se totiž odvolává na loňský objev, že Vlastní audience měly bezpečnostní problém a mohly vést ke zjištění telefonních čísel. Dost to připomíná i řadu let staré náhlé odstranění informací o počtech uživatelů aplikací, které nemělo jiný základ než řešení komunikačních selhání Facebooku. Viz Exclusive: Facebook will no longer show audience reach estimates for Custom Audiences after vulnerability detected.

Média se nechala nachytat na něco, co nápadně připomíná „psychografiku“ a zázračné metody Cambridge Analytica. V This site guesses exactly who you are based on just 15 questions řeší Oilsjt Analytica, kde dnes už najdete jenom něco o naletění na apríl. Ale hlavně o tom, že nepoučitelní lidé a média asi budou existovat věčně. Lidé navíc budou bez přemýšlení dávat osobní informace.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Microsoft zakazuje urážlivé vyjadřování na Xboxu, ale i ve Skypu. Jakkoliv to zní absurdně, přesně tohle se objevilo v podmínkách užívání. Microsoft tvrdí, že to bude uplatňovat jenom v případě, že dojde k nahlášení nevhodného chování ve veřejně dostupných kanálech. Ve skutečnosti ale vůbec není jisté, jestli vám náhodou nebude nějaký algoritmus skenovat chat, kontrolovat sdílené dokumenty ve Wordu či rozhovory ve Skypu, kde si s někým prostě nadáváte. Postih za něco takového? Zrušení účtu, zabavení všech obsahových licencí, zrušení Xbox Gold. Jakkoliv se to dá chápat na Xbox platformě, kde jsou chaty plné urážek a sprostoty (a hrají tam děti), takhle obecně a široce postavené je to opravdu zásadně problematické. Viz Microsoft bans offensive language on Xbox and Skype.

Drupal 6, 7 a 8 obsahuje kritickou chybu umožňující kompromitovat web. Viz ‘Highly critical’ CMS bug has left over 1 million sites open to attack a Drupal core – Highly critical – Remote Code Execution – SA-CORE-2018–002 s FAQ about SA-CORE-2018–002.

Grindr předává informace o HIV stavu svých uživatelů dalším společnostem. Na téhle další kauze týkající se soukromí na Grindru (gay seznamka) je zásadní to, že je předává nejspíš omylem – posílají se totiž společnostem Apptimize a Localytics, které pomáhají optimalizovat mobilní aplikace. Viz Grindr Privacy Leaks a Grindr Is Sharing The HIV Status Of Its Users With Other Companies, kde to správně označují ze nekompetentnost vývojářů.

Veřejné skupiny na WhatsApp umožňují strojově získávat data uživatelů. Je sice hezké, že osobní komunikace je na WhatsApp šifrovaná, ale účast ve skupinách umožňuje dolovat data komukoliv, kdo je členem skupiny, včetně získávání telefonních čísel účastníků. Skupiny běžně mají „zvací odkaz“, který je možné najít na internetu, a do skupiny se tak může dostat kdokoliv. Ve WhatsApp, Doc? A First Look at WhatsApp Public Group Data zjistíte, že se výzkumníkům podařilo takto dostat k půl milionu zpráv od 45 974 uživatelů ve 178 skupinách. Více viz WhatsApp public groups can leave user data vulnerable to scraping.

Facebook zásadně omezí přístup k informacím. Kauza Cambridge Analytica se hodí pro posílení pozice Walled Garden – shrnutí najdete v An Update on Our Plans to Restrict Data Access on Facebook. V zásadě jde o znepřístupnění dat z událostí, skupin, a dokonce i stránek pro externí aplikace. Vše bude podmíněno tím, že aplikace sice může získat přístup, ale schvalovat jej bude Facebook. Stejně to bude s přístupem k informacím z profilů – checkiny, líbí, fotky, příspěvky, videa, události i skupiny opět externí aplikace dostane přes API jedině poté, co bude schválena Facebookem. Uspíšeno bylo i ukončení API Instagramu. Nově nebude ani možné vyhledávat podle telefonního čísla či e-mailu. K čemuž všemu je vhodné dodat, že tohle je jenom formální, všechno bude stále možné obcházet tím, že data budou dolována přímo z webu Facebooku. Tomuto způsobu Facebook nikdy nedokázal zabránit.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Amazon Spark nikdo nepoužívá. Není nad praktičtější příklad, že nové sociální sítě jsou bez šance. Tahle navíc měla sloužit jen pro zákazníky Amazon Prime a cílem bylo prodávat zboží a pomáhat tomu měly porovnávání zboží a další aktivity. Celé je to založené na fotkách (něco jako Instagram), ale má to háček. Nikdo to nechce používat, ani agentury a firmy. Viz ‘Nobody is using it’: Amazon Spark is not taking off with brands, agencies.

Facebook se rozhodl zabránit zneužívání e-mailů bez souhlasu. Formulářem, který bude „zvyšovat úroveň povědomí“ o nutnosti mít od vlastníků e-mailů souhlas k tomu, že je nahrajete na Facebooku. Což dělá brzo, uvážíme-li, že e-maily zákazníků a uživatelů do kampaní inzerenti nahrávají už několik let (a vůbec jim nevadí, že většinou porušují platné zákony). Viz Facebook plans crackdown on ad targeting by email without consent.

Facebook (opět) nemazal videa smazaná uživateli. Může za to „chyba“. V tomto případě šlo dokonce i o videa, která jste nikomu neodeslali ani nevložili na Facebook. Původně jste je sice chtěli poslat někomu z přátel, ale před odesláním jste si to rozmysleli a video smazali. Jenže, Facebook si ho prostě nechal. Viz Ever Record a Video on Facebook? Facebook Still Has It a Facebook Says It’s Sorry for Quietly Keeping All of Your Never-Posted Videos, and That It Will Delete Them.

Facebook do Nastavení → Nastavení Aplikací doplnil možnost hromadného odstranění. Nemusíte už tedy pěkně klikat, otevírat a odebírat jednu po druhé – nově můžete u každé, co chcete odstranit, zaškrtnout výběr a poté pomocí Remove/Odebrat odstranit vše vybrané. O „Vybrat všechno“ si můžete nechat jenom zdát.

Facebook oznámil, že Cambridge Analytica získala údaje až 87 milionů lidi, nikoliv pouze padesáti. Nic překvapivého a je velmi pravděpodobné, že toto číslo stejně neodpovídá realitě. Nejde jen o Cambridge Analytica, v době rozmachu her na Facebooku je hrálo až 250 milionů lidí a přes každou z nich se tvůrci her dostávali k údajům o přátelích. Můžeme se tedy oprávněné domnívat, že tvůrci her a aplikací mají údaje o minimálně miliardě uživatelů. Viz Facebook says Cambridge Analytica may have had data from as many as 87 million people.

Twitter v druhé polovině roku 2017 zrušil 270 000 účtů propagujících „terorismus“. Trochu zábavné na tom je, že 75 % zrušil ještě dřív, než se jim podařilo vůbec poslat první tweet. Teď ještě doufejme, že začne konečně řešit tu záplavu ruských botů plodících český obsah a neméně velkou záplatu nenávistných účtů v jiných jazycích, než je angličtina. Viz Twitter bans 270,000 accounts for ‚promoting terrorism‘.

MOBILNÍ APLIKACE

Fortnite pro iOS je venku, podívejte se na srovnání iPhone X a Xbox One X.

Facebook neukončí sběr informací o tom, komu voláte a s kým si píšete SMS. Pouze promaže data, která nashromáždil, a nebude toho shromažďovat tolik. Prý je nutně potřebuje k tomu, aby věděl, jaké vám má doporučovat přátele. Viz Facebook is reducing its Android call history and SMS data collection.

STARTUPY A EKONOMIKA

Foxconn koupil Belkin a tím i Linksys a Wemo za 866 milionů dolarů. Viz oznámení Belkinu a Foxconn buys Belkin, Linksys, and Wemo.

BlackBerry žaluje Snapchat pro porušování patentů. Vadí vylepšení map, nové uživatelské rozhraní i mobilní inzerce. Smutný konec firmy, která kdysi měla obrovskou šanci být světovou mobilní jedničkou. Viz BlackBerry just sued Snapchat over Snap Maps and more.

