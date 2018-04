 »  Legendární Palm se vrací, zkračovač goo.gl končí, Windows 10 pro ARM jsou slabota

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Legendární Palm by se letos měl vrátit. AndroidPolice informuje, že čínská společnost TCL chystá nový telefon s touto značkou pro amerického operátora Verizon, který pro Palm býval stěžejním partnerem. Stroj bude mít operační systém Android, nic moc dalšího se zatím neví. TCL koupila značku Palm v roce 2015. Palm dříve spadal pod HP a jeho přístroje naposledy poháněl systém webOS. Ten odkoupilo LG, nasazuje ho třeba do televizí a k dispozici uvolnilo i open source verzi. TCL zase prodává Android telefony se značkami Alcatel a BlackBerry. Vrátil se také Psion – jeho původní tvůrci stvořili zařízení Gemini.

Google ukončuje provoz zkracovače adres Google URL Shortener, tedy goo.gl. Kompletně ho vypne 13. dubna. Nahrazuje ho službou Firebase Dynamic Link (FDL), která je více univerzální a multiplatformní.

Na světě jsou první počítače s Windows 10, které používají čipy ARM. Asus NovaGo a HP Envy x2 ovšem nejsou žádná sláva. Testy ukazují, že jsou to stroje pomalé, a to zejména v případě tradičních desktopových aplikací, které je třeba emulovat.

Brněnská Phonexia vyvinula hlasovou biometrii pro identifikaci mluvčího, která používá výhradně hluboké neuronové sítě. Více podrobností brzy v našem rozhovoru.

Herní společnost Electronic Arts (EA), respektive studio DICE ukázalo projekt SEED, v rámci kterého se snaží zlepšit umělou inteligenci botů v multiplayerové střílečce Battlefield 1 pomocí trénování skrze neuronové sítě. Umělí protivníci se učí z již uskutečněných her.

Prvky AI do svého softwaru postupně integruje také Adobe. Novinky v Premiere CC a After Effects CC umožňují automaticky sladit barvy z více kamer, detekci obličejů a také automatickou redukci zvuků. Adobe pro tyto účely rozvíjí platformu Sensei. V rámci ní vzniká také Project Puppetron, na kterém pracují Češi sdružení kolem aplikace StyLit.

Pokusů o „pokonzolovatění“ tradičních počítačů už tu pár bylo a zdá se, že moc nevyšel i jeden z těch ambicióznějších. Hexus píše, že Valve pravděpodobně končí s konceptem Steam Machines. Šlo u upravené počítače, které měly jednoduše umožňovat hraní her. Ještě není jasné, zdá končí i Steam OS, tedy linuxová herní distribuce od Valve. To na fóru uvádí, že projekty běží dál.

Apple najal dosavadního šéfa vyhledávání a AI v Googlu Johna Giannandrea. I v novém působišti má vést aktivity kolem strojového učení a prvků umělé inteligence. Giannandrea v Googlu pomáhal s integrací AI do vyhledávání, Gmailu nebo služby Assistant. Applu by měl pomoci mimo jiné se Siri, která schopnostmi oproti konkurenci zaostává.

Čistý zisk čínského Huawei se v loňském roce dostal na 47,5 miliardy juanů, což je meziroční nárůst o 22,7 procenta. Tržby rostly o 15,7 procenta na 603,6 miliardy juanů, tedy asi 92,5 miliardy dolarů. Firma mimo jiné spustila přes 30 pilotních testů pro 5G.

Amazon přidal novou možnost v rámci storage služby S3 u cloudu Amazon Web Services. Jmenuje se One Zone-Infrequent Access a vyznačuje se tím, že data leží pouze v jedné lokalitě, mají dostupnost 99,5 procenta a SLA 99 procent. Je to vrstva pro ty, kdo chtějí ušetřit kolem 20 procent a nepotřebují nejvyšší dostupnost uložených dat.

Google, Samsung a Qualcomm jsou další velké značky, které se připojily k jasné podpoře otevřené architektury RISC-V. Firmy jako Tesla, Nvidia nebo Western Digital už dříve uvedly, že tyto procesory chtějí využívat. U nás se RISC-V zabývá brněnský Codasip. Root.cz také rozebírá, že podporu pro RISC-V přidává také Debian.

Šéf GoodData Roman Staněk pro americký Forbes sepsal svůj pohled na to, zda je AI ve fázi „hype“, a popisuje zde vizi dalšího vývoje. Na blogu VMwaru je zase k dispozici rozhovor se šéfem strojového učení v GoodData.

Čínský e-commerce a logistický hráč Meituan Dianping za 2,7 miliardy dolarů kupuje firmu Mobike. Jde o největší konkurenci pro ofo, které se svým bike sharingem operuje také v Česku.

Čína by chtěla své technologické firmy jako Alibaba nebo Baidu, které upsaly akcie na západě, dostat na své vlastní burzy. Alibaba například patří mezi vůbec nejhodnotnější firmy světa. Připraveno je k tomu několik instrumentů. Více to rozebírá Bloomberg.

Asijská velmoc ještě dvakrát: Čína a USA se přetahují o to, kdo na koho uvalí větší cla. Dopady to bude mít i na hi-tech sektor, odkazuje MIT Technology Review. A Quartz zase ukazuje jeden z příkladů, jak čínské zdravotnictví nasazuje AI, roboty a napojení na WeChat.

Microsoft od firmy Forerunner Software kupuje technologii pro report rendering. Firma chce mimo jiné přinést SQL Server Reporting Services do Power BI. Microsoft také v následujících čtyřech letech investuje pět miliard dolarů do aktivit kolem internetu věcí. Doposud do IoT údajně vložil 1,5 miliardy dolarů.

Hewlett Packard Enterprise stěhuje svoji centrálu z Palo Alto do San José. Přesune asi tisícovku zaměstnanců.