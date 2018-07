 »  Další země se zbavuje Linuxu, Google konkurenci zpomaluje YouTube, BitTorrent prodán

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Tento týden vyšel Chrome 68, který začal weby bez HTTPS označovat za „Not Secure“ a dává jim tedy nálepku, že nejsou bezpečné. Dále přichází například Payment Handler API pro platby v prohlížeči a další novinky. Popsány jsou zde a zde.

V souvislosti s Chromem se také objevila nová kauza. Technický manažer Mozilly Chris Peterson si všiml, že se YouTube v prohlížečích Edge a Firefox načítá asi pětkrát pomaleji než v Chromu. Je to dáno tím, že YouTube v novém designu používá Shadow DOM v0 API, které nasadil právě Chrome, zatímco zbylé vyhledávače jedou na modernější verzi. Zda tak Google činí naschvál, není jasné, firma se k tomu nevyjádřila.

Novým majitelem firmy BitTorrent Inc. se stává firma TRON točící se kolem blockchainu. Za BitTorrent, který má 100 milionů aktivních uživatelů, měla zaplatit 126 milionů dolarů. Nový majitel slibuje další fungování a rozšiřování.

Thurrott.com přichází s informací, že Microsoft pracuje na konzoli Xbox, která bude zaměřená čistě na streamování her z cloudu. Jde o součást nové generace Xboxu, která má přijít ve dvou verzích – jedna bude tradiční výkonný Xbox a druhá pak odlehčené streamovací zařízení. Zní to logicky, Microsoft a další hráči postupně přichází s různými modely služeb. „Streamování her podobně jako streamování filmů z Netflixu je něco, čeho chtějí dosáhnout v tomto byznysu všichni, včetně nás,“ uvedl v nedávné reportáži Lupy jeden z vedoucích týmů v rámci divize Xboxu.

Po Mnichově se Linuxu zbavuje také německé Dolní Sasko. Na počítače místo dosavadního SUSE nainstaluje Windows 10. U třinácti tisíc počítačů tato akce vyjde na miliony eur. Mnichov od Linuxu odešel z řady důvodů, Dolní Sasko argumentuje zejména jednotnou správou.

Google vydal čtvrtou betaverzi Androidu P, která je označená jako Release Candidate. V tomto stavu se tedy pravděpodobně dostane na trh. Účastníci Android Beta a majitelé telefonů Google Pixel již mohou betu stahovat, další se dočkají později. Výrobci by finální verzi Androidu P měli dostat koncem léta.

Tento týden proběhla konference Google Cloud Next 2018, kde byly představeny novinky v Google Cloudu. Hlavní přednáška je k dispozici zde. Jednou z novinek je Cloud Build, nástroj pro buildování, testy a deployment. Dále do ostrého nasazení přichází Cloud Functions, tedy serverless technologie od Googlu přímo konkurující Lambda v rámci AWS nebo Azure Functions. Google také představil Cloud Search, který dokáže hledat data ve firemních systémech. Uživatelé G Suite si zase nově mohou zvolit, jestli se jejich data budou ukládat ve Spojených státech, nebo v Evropě.

U Googlu ještě zůstaneme. Firma představila projekt Edge TPU. Ten v podstatě přináší funkce čipu TPU, který si Google vyvíjí pro TensorFlow a AI, také na edge zařízení. Google rozjel celou aktivitu Cloud IoT Edge, do které je možné zažádat o přístup. Dostupný hardware je k vidění zde. A Google také vydal vlastní hardwarové bezpečnostní klíče nazvané Titan Security Keys.

Nedávno vydané nové verze MacBooku Pro se potýkaly s velikými problémy ohledně přehřívání a ztráty výkonu. Znát to bylo zejména u 15" modelů s procesory i9. Apple si nyní sype popel na hlavu a vydává macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update, který by měl problémy řešit.

Evropská komise udělila pokuty dalším technologickým firmám. Asus musí zaplatit 63,5 milionu eur, Philips 29,8 milionu eur, Pioneer 10,1 milionu a Denon & Marantz pak 7,7 milionu eur. Tito výrobci měli prodejcům diktovat minimální ceny a Komise to vidí jako porušování tržního prostředí.

Microsoft oznámil finanční výsledky za fiskální rok 2018 a v tržbách se dostal na 110 miliard dolarů. Cloud už přinesl 23 miliard a má silně rostoucí křivku. LinkedIn vygeneroval 10 miliard dolarů a miliardovým byznysem jsou i tableto-počítače Surface, které se dostaly na 4,6 miliardy. Investoři mají Microsoft rádi, jeho hodnota už je přes 850 miliard dolarů.

Čína dál posiluje v čipech. Pekingská Tsinghua Unigroup kupuje francouzskou firmu Linxens, která se soustředí na RFID antény nebo mikrokonektory. Její technologie lze najít v bezkontaktních kartách a podobně. Podle Reuters je odkupní cena 2,6 miliardy dolarů. Obchod musí projít přes evropské regulátory. Bude zajímavé sledovat, jak se vypořádají s další klíčovou akvizicí Číňanů na starém kontinentu. Linxens má roční tržby přes půl miliardy eur a 3500 zaměstnanců.

Jiná francouzská technologická firma naopak nakupuje. Atos za 3,57 miliardy dolarů získal americký podnik Syntel. Ten se soustředí na vývoj aplikací nebo automatizaci a Atos věří, že se mu podaří růst mimo jiné v USA.

Qualcomm zřejmě stáhne nabídku na odkup NXP Semiconductors, která od roku 2016 nebyla schopná projít přes všechny regulátory. Do obchodu za 47 miliard dolarů se promítají i vyhrocené obchodní války, což shrnuje třeba ZDNet.

Mark Zuckerberg se naučil plynule mandarínsky, ženu má původem Číňanku a do Číny by s Facebookem a jeho službami velice chtěl. Facebook, Instagram a WhatsApp tam jsou oficiálně zakázané věci. Firma tento týden jeden den získala povolení otevřít v zemi pobočku, aby hned druhý den toto povolení bylo zrušeno. Zuckerberg chtěl otevřít vývojovou pobočku Facebook Technology ve městě Hangzhou, kde sídlí třeba Alibaba. New York Times píší, že došlo k neshodám mezi čínskými představiteli.

Windows 10 Anniversary Update přinesl do systému „dark mode“, který je dostupný také ve File Exploreru. Nyní Microsoft spouští tmavý mód také pro Outlook.com. S tmavou variantou brzy přijde také macOS Mojave.

Loňskou globální soutěž Microsoft Imagine Cup vyhrál český projekt X.GLU, letos prvenství berou kanadští smartARM. Letos do finále Imagine Cupu postoupili Slováci z FIIT STUBA s projektem TrollBusters, který hledá urážlivé příspěvky na sociálních sítích a v komentářích.

Brněnský Gauss Algorithmic se dostal do Kickstart Acceleratoru v Curychu. Gauss uspěl mezi 900 přihlášenými. Kickstart patří mezi nejprestižnější akce svého druhu v Evropě.

Český stát se skrze CzechInvest začal více zajímat o průmysl videoher a mimo jiné vysílá tuzemské vývojáře na zahraniční akce. Aktuálně je možnost dostat se na Tokyo Game Show 2018, což je taková asijská E3 s 250 tisíci zákazníky. Stát nabízí vstupy a stánek zdarma.