 »  Dalším velkým byznysem Avastu se má stát internet věcí. Firma v Praze otevřela IoT Lab

Omni hub se připojuje do routeru (musí být kompatibilní) a spolupracuje s aplikací a cloudem. Hub pak slouží jako brána monitorující dění v síti a IoT přístrojích a i díky cloudu a AI má provádět kontrolu a ochranu proti útokům v reálném čase. Do Evropy by tato novinka měla dorazit někdy během příštího roku.

IoT Lab má rovněž vlastní Faradayovu klec, přes kterou neproniká signál, takže uvnitř lze experimentovat s různými bezdrátovými frekvencemi a nerušit tak okolní prostředí. „Můžeme si postavit například experimentální 5G síť,“ popisuje Vlad Illiushin, který se IoT v Avastu zabývá.

Laboratoř vedle toho disponuje několika IoT zařízeními běžně dostupnými na trhu. Vedle připojené chytré konvice jsou to zejména reproduktory se zabudovanými digitálními asistenty typu Alexa.

„V rámci laboratoře jsme schopní simulovat i stovky domácností a zkoušet tak útoky či zranitelnosti. Virtualizovaných domácností pak zvládneme přes šest tisíc,“ navazuje Illiushin. Avast má k dispozici interní 10Gb síť (spoj „ven“ má tutéž kapacitu) a sestavu pěti grafických karet (Nvidia Tesla P100) pro brute force a další náročnější výpočty. Výzkumníci mohou připojovat fyzické routery, ale více využívají virtuální prostředí. Jde o kombinaci nástrojů VMware a Xen.

Avast má po celém světě více než 400 milionů uživatelů a nejenom z této sítě získává velká data. Vybudován má i systém asi 500 honeypotů, díky čemuž může získávat další informace o IoT útocích.

Vše je zranitelné

Firma i díky tomu mohla nedávno společně se Stanfordovou univerzitou publikovat studii nazvanou All Things Considered: An Analysis of IoT Devices on Home Networks (PDF), která je největší svého druhu na světě. V rámci ní proběhly testy 83 milionů zařízení v 16 milionech domácností (uživatelé k nim dávali souhlas).

„Přestože jsou na světě tisíce výrobců IoT, 90 % produkce těchto zařízení je v rukou 400 dodavatelů a 99 % produkce je v rukou 100 dodavatelů. Některé typy zařízení jsou v podstatě doménou jedné nebo dvou firem. Například Amazon a Google vyrábějí 92 % hlasových asistentů. Avast to z bezpečnostního hlediska považuje za znepokojující trend. IoT zařízení často používají protokoly FTP a Telnet. Tyto protokoly se používají na 8 % všech IoT zařízení a větší procento těchto zařízení má nastavené slabé přihlašovací údaje. 8 % vám možná nepřijde jako hodně, ale když vezmeme v úvahu, že na světě je přibližně více než 7 miliard IoT zařízení, tyto starší protokoly mohou být používány odhadem na 560 milionech zařízení,“ popisují Avast a Stanford jeden ze svých závěrů.

Výzkumníci dále zjistili (PDF) třeba to, že 40,8 procenta připojených domácností má alespoň jedno chytré zařízení, které je zranitelné vůči útokům. V České republice je to 42,4 procenta a přístrojům nejvíce dominují chytré televize následované tiskárnami. Rovných 69 procent zařízení má i přes neustálou edukaci nastavené slabé výchozí přístupové údaje.