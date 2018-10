 »  David Pavlík (Kiwi.com): Amazon funguje tak skvěle, až jde z něho trochu strach

„Na druhou stranu mám z Amazonu trošku strach, když tak dominuje. Vím, jak skvěle funguje, jak je inovativní. Občas ale kvůli tomu přemýšlím, zda to není zárodek té umělé inteligence, která časem pojme úplně všechno,“ dodává.

Musk podle Pavlíka přistupuje ke svým firmám jako vědec, kdy jednotlivé problémy rozkládá na jednotlivé-fundamentální části, aby je pochopil a složil do lepšího výsledku. „Když chcete vytvořit nějakou zásadní inovaci, musíte začít úplně od začátku. Inovovat na produktu někoho jiného není optimální,“ doplňuje Pavlík.

Posledních několik let strávil David Pavlík prací pro společnosti, které patří ke špičkám ve svém oboru. Microsoft, Amazon, Netflix… Zajímavější životopis jen tak nenajdete. Od letošního roku je ale už zase zpět doma ve Zlíně, v červenci začal pracovat pro rychle rostoucí vyhledávač letenek Kiwi.com . Konkrétně na pozici šéfa informačních technologií (CIO).

Pavlík v rozhovoru mluví dále o tom, jestli může někdo Amazonu nebo Netflixu konkurovat. Rozvádí i to, co přesně bude mít v Kiwi.com na starost a co chystá brněnská společnost nového.

Na konferenci CIF 2018 vystoupil například i programátor Ivan Kuckir. Rozhovor s Ivanem Kuckirem si můžete pustit zde.

O dalších konferencích, které pořádáme, se dozvíte víc na webu Tuesday.cz.