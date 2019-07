 »  Digi TV na Apple TV: To podstatné umí, ale poskytne jen základní servis

Ve spodní liště je pak vidět, co zrovna ve stejnou dobu dávají jiné televizní stanice.

A hned na ní vás nejspíš zarazí zobrazení dostupných kanálů. Jsou totiž řazené vodorovně na jednom řádku a nemůžete mezi nimi přecházet jinak než listováním doleva nebo doprava (tedy přejížděním prstu po plošce ovladače Apple TV). Ačkoliv jsou očíslované, nijak vám to nepomůže. Jediná možnost, jak se ke zvolenému kanálu dostat, je posouvat přehled stanic tak dlouho, dokud ho nenajdete. Pokud tedy hledáte stanici s vyšším číslem kanálu, nějakou chvíli její nalistování zabere.

Aplikace je standardně k dohledání v AppStore pod názvem Digi. Datově není nijak náročná, instalační soubor má lehce přes 30 MB. Po spuštění je jasné proč: nečekejte žádnou grafickou exhibici, jde o výchozí design aplikací pro Apple TV. Cílem bylo co nejjednodušší prostředí, které diváka ničím nezaskočí a poskytne mu všechny potřebné služby, ale nic navíc.

Teprve odklepnutím tlačítka Přehrát se spustí živé vysílání, po pár sekundách zmizí i ovládací lišty. Chcete-li se posunout v čase, stačí se dotknout plošky na ovladači Apple TV a lišty se znovu vynoří. V době našeho testování bylo stále možné bez problémů přetáčet i pořady komerčních skupin Nova a Prima, které se snaží u operátorů dosáhnout toho, aby u jejich vysílání funkci omezili. Přetáčení bylo funkční u živého vysílání (zpětně) i u archivních pořadů (zpět a vpřed).

Přepnutí na jinou stanici je možné více způsoby – při vynoření ovládacích lišt se vespod objeví přehled pořadů na jiných stanicích, takže se na ně stačí posunout a potvrdit přepnutí odklepnutím na plošce ovladače. Další možností je stisknout tlačítko Menu a vrátit se o obrazovku zpět, kde je stejný přehled. A pochopitelně funguje i opakované stisknutí pro návrat do výchozího menu živého vysílání.

Pokud jste zvyklí na programový přehled v podobě tradičního televizního EPG, u aplikace v Apple TV na něj musíte zapomenout. Program vysílání je koncipován nikoliv jako tabulka s řádkovým přehledem běžících pořadů na různých stanicích, ale jako kalendář konkrétního zvoleného kanálu. V horní liště je tedy na výběr sedm uplynulých dnů, aktuální den a sedm následujících dnů. Přecházením mezi jednotlivými daty v kalendáři se ukáže pět pořadů plánovaných do vysílání v čase, kdy jste si programový přehled zobrazili. Chcete-li vidět, co bude dřív nebo později, musíte opět listovat do stran ve vodorovném výpisu pořadů. Žádné celkové zobrazení celodenního programu v aplikaci není.

Jestliže v programovém přehledu vyberete pořad, který je teprve naplánován do vysílání, můžete si ho nechat nahrát. Metadata u některých relací občas pobaví, třeba když jsou u zpravodajské relace Události v regionech na ČT24 vyplněni jako herci moderátorka Jitka Sluková a prezident Miloš Zeman.



Autor: Filip Rožánek Události v regionech? Kdo že v tom hraje?

V sekci Doporučené najdete výběr filmových trháků z různých stanic, odvysílaných v uplynulých sedmi dnech. Všechny nahrávky podle vlastního výběru najdete na stránce Nahrané, odkud je můžete pak smazat.

Poslední hlavní sekcí aplikace je záložka Hledání. Jak je u aplikací na Apple TV zvykem, odklepáváte pomocí ovladače písmena a zadáváte do vyhledávacího pole jméno nebo klíčové slovo, které chcete najít v programu stanic. Prohledávány jsou všechny textové položky, od názvu pořadu přes herce po popisek.

Celkově tedy platí, co provozovatel služby oznámil při uvedení novinky na trh: aplikace pracuje rychle a má nativní vzhled platformy Apple TV. Na základní používání stačí, konkurenční služby jsou ale subjektivně přehlednější.